Så mycket räckvidd tar motorvägen av din elbil

Håll dig till normala hastigheter

Att köra i upp till 130 kilometer i timmen på motorväg kommer alltså medföra betydligt sämre räckvidd men om man istället ligger runt 80-90 kilometer i timmen förblir räckvidden på normala nivåer, eller kan även förbättras.

Även väldigt tekniska elbilar som Porsche Macan EV och Audi A6 e-tron visar samma mönster – ju snabbare hastighet ju mer räckvidd tappas längs vägen.

“Vid 130 km/h, med en bil full av passagerare och bagage, kan man förvänta sig att få ungefär hälften av den räckvidd som fabriken utlovar”, uppger InsideEVs.

Många tror vidare att det hänger på storleken av batteriet, men istället är effektiviteten desto viktigare visar det sig.

Ett exempel är Lucid Air med sitt 800-voltssystem som kan köra över 80 mil i 110 km/h.

BMW:s kommande Neue Klasse-bilar förväntas också ha betydligt lägre förbrukning.

Hur ska man då tänka med sin nuvarande elbil, när man reser över stora sträckor?

Lucid Air Grand Touring. (Foto: Lucid)

Stressa inte på motorvägen

Stressa inte utan ligg runt 100–110 km/h så slipper du stanna och ladda lika ofta, och kan därmed vinna tiotals mil uppger danska iNPUT.

Att köra lite långsammare gör att du faktiskt därmed sparar tid i slutändan.

Kontentan från årets motorvägstest lyder: “Om du vill åka långt på el, kör inte fort. Motorvägen är

elbilens värsta fiende.”

