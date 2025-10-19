Att köra elbilen på motorväg är ingen bra idé om du vill spara räckvidden. Ett nytt test har gått igenom åtta olika elbilsmodeller som visar att du kan förlora hela 40 procent av räckvidden om du kör konstant på motorväg.
Så mycket räckvidd tar motorvägen av din elbil
Räckvidd hamnar högt på listan när vi väljer elbil.
Här kommer en lista på de bästa europeiska bilarna med längst räckvidd.
På listan finns flera elbilar med 70 mils räckvidd som exempelvis Mercedes-Benz EQS suv och Volkswagen ID.7.
Snabba hastigheter skalar av räckvidd
Att enbart köra elbilen på motorväg är dock inte bra för räckvidden visar en ny studie från amerikanska
mediebolaget InsideEVs.
Genom en provkörning på Europas motorvägar under 2025, som går under namnet Eurocharge 2025, har sammanlagt åtta elbilsmodeller testats över flera tusen kilometer och resultatet visar att samtliga modeller förlorade runt 40 procent av räckvidden när de kördes i konstant motorvägshastighet.
Håll dig till normala hastigheter
Att köra i upp till 130 kilometer i timmen på motorväg kommer alltså medföra betydligt sämre räckvidd men om man istället ligger runt 80-90 kilometer i timmen förblir räckvidden på normala nivåer, eller kan även förbättras.
Även väldigt tekniska elbilar som Porsche Macan EV och Audi A6 e-tron visar samma mönster – ju snabbare hastighet ju mer räckvidd tappas längs vägen.
“Vid 130 km/h, med en bil full av passagerare och bagage, kan man förvänta sig att få ungefär hälften av den räckvidd som fabriken utlovar”, uppger InsideEVs.
Många tror vidare att det hänger på storleken av batteriet, men istället är effektiviteten desto viktigare visar det sig.
Ett exempel är Lucid Air med sitt 800-voltssystem som kan köra över 80 mil i 110 km/h.
BMW:s kommande Neue Klasse-bilar förväntas också ha betydligt lägre förbrukning.
Hur ska man då tänka med sin nuvarande elbil, när man reser över stora sträckor?
Stressa inte på motorvägen
Stressa inte utan ligg runt 100–110 km/h så slipper du stanna och ladda lika ofta, och kan därmed vinna tiotals mil uppger danska iNPUT.
Att köra lite långsammare gör att du faktiskt därmed sparar tid i slutändan.
Kontentan från årets motorvägstest lyder: “Om du vill åka långt på el, kör inte fort. Motorvägen är
elbilens värsta fiende.”
