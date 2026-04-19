Här är elbilarna som drar minst – ettan förvånar alla

Skillnaden är att frågan blivit ännu mer avgörande. För i elbilsmarknaden är låg energiförbrukning inte bara en fråga om kostnad per mil.

Den påverkar också räckvidd, laddbehov, andrahandsvärde och hur attraktiv bilen blir i ett läge där konkurrensen hårdnar snabbt.

Samtidigt visar utvecklingen att elbilar inte bara konkurrerar på effektivitet, utan också pressas ekonomiskt.

Flera analyser pekar på att elbilar tappar värde snabbare än traditionella bilar, vilket påverkar kalkylen för köpare.

En oväntad etta sätter tonen

Det mest anmärkningsvärda i den nya listan är vinnaren. Lucid Air Pure toppar med en officiell förbrukning på 11,8 kWh per 100 kilometer enligt WLTP.

Det förvånar av flera skäl.

Modellen är stor, tung och stark, med omkring 442 hästkrafter och en tjänstevikt runt 2,1 ton. Ändå är den mer energieffektiv än betydligt mindre bilar.

Det säger något centralt om dagens elbilsutveckling. Effektivitet avgörs inte längre främst av bilens storlek, utan av helheten i konstruktionen.

Aerodynamik, drivlina, mjukvarustyrning och energihantering har blivit minst lika viktiga som vikt och format.