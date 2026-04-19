En ny topplista över marknadens mest energieffektiva elbilar visar att låg förbrukning inte längre är förbehållen små stadsbilar.
Här är elbilarna som drar minst – ettan förvånar alla
När bilköpare tidigare talade om snålhet handlade det om dieselmotorer, landsvägskörning och låg förbrukning vid pumpen. I dag har samma logik flyttat över till elbilarna.
Skillnaden är att frågan blivit ännu mer avgörande. För i elbilsmarknaden är låg energiförbrukning inte bara en fråga om kostnad per mil.
Den påverkar också räckvidd, laddbehov, andrahandsvärde och hur attraktiv bilen blir i ett läge där konkurrensen hårdnar snabbt.
Samtidigt visar utvecklingen att elbilar inte bara konkurrerar på effektivitet, utan också pressas ekonomiskt.
Flera analyser pekar på att elbilar tappar värde snabbare än traditionella bilar, vilket påverkar kalkylen för köpare.
En oväntad etta sätter tonen
Det mest anmärkningsvärda i den nya listan är vinnaren. Lucid Air Pure toppar med en officiell förbrukning på 11,8 kWh per 100 kilometer enligt WLTP.
Det förvånar av flera skäl.
Modellen är stor, tung och stark, med omkring 442 hästkrafter och en tjänstevikt runt 2,1 ton. Ändå är den mer energieffektiv än betydligt mindre bilar.
Det säger något centralt om dagens elbilsutveckling. Effektivitet avgörs inte längre främst av bilens storlek, utan av helheten i konstruktionen.
Aerodynamik, drivlina, mjukvarustyrning och energihantering har blivit minst lika viktiga som vikt och format.
Små bilar har inte längre ett självklart övertag
Listan visar också något annat. Flera småbilar lyckas inte alls lika bra som förväntat. Det betyder att det gamla antagandet om att liten bil automatiskt är billigast att köra inte längre håller.
I stället premieras bilar som byggts med eldrift som utgångspunkt.
Mercedes-Benz CLA är ett tydligt exempel, där en extremt strömlinjeformad kaross och tekniska lösningar som tvåväxlad växellåda bidrar till låg förbrukning.
Tesla fortsätter samtidigt att visa hur långt effektiv paketering och mjukvaruoptimering kan ta en volymmodell.
Toyota bZ4X:s placering är också intressant.
Den visar att en längre och mer aerodynamiskt effektiv bil i vissa fall kan prestera bättre än mindre alternativ med sämre luftmotstånd.
Därför blir förbrukningen allt viktigare
I praktiken handlar detta om pengar.
En elbil med låg förbrukning kräver mindre energi för samma körsträcka, vilket sänker driftskostnaden direkt. Men effekten stannar inte där.
En effektiv bil behöver inte lika stort batteri för att leverera god räckvidd. Det kan på sikt dämpa både produktionskostnader och vikt.
Det förbättrar i sin tur bilens totala ekonomi, vilket är avgörande i ett läge där marknaden blivit mer prismedveten.
För konsumenten blir därför energiförbrukning en allt mer strategisk faktor. Det räcker inte längre att fråga hur långt bilen går. Frågan är hur dyr den är att använda för att ta sig dit.
Marknaden mognar snabbt
Topplistan bygger på WLTP-värden, vilket innebär att verklig förbrukning ofta blir högre. Men som jämförelsetal är de ändå viktiga.
De visar vilka tillverkare som lyckas bäst med det som nu blivit elbilens kärnfråga: Effektivitet.
Och det är just där marknaden håller på att mogna. För några år sedan räckte det att erbjuda eldrift. Nu krävs mer än så. Bilen ska också vara smart konstruerad, billig att köra och tekniskt genomarbetad.
Det är därför den här listan säger mer än bara vilka modeller som drar minst. Den visar vilka tillverkare som på allvar förstått vad nästa fas i elbilsracet handlar om.
Topp 10 effektivaste nya elbilar – april 2026
1. Lucid Air Pure (11,8 kWh/100 km)
2. Mercedes-Benz CLA 200/250+ (12,3 kWh/100 km)
3. Dacia Spring Electric 70/100 (12,4 kWh/100 km)
4. Dongfeng Box ( 12,9 kWh/100 km)
5. Tesla Model 3 bakhjulsdrift ’Standard’ (13,0 kWh/100 km)
6. Renault Twingo E-Tech 80 Urban Range (13,0 kWh/100 km)
7. Fiat 500e 24 kWh (13,0 kWh/100 km)
8. Toyota bZ4X Aktiv/Dynamisk (13,0 kWh/100 km)
9. Ford Puma Gen-E (13,0 kWh/100 km)
10. Tesla Model Y RWD ’Standard’ (13,1 kWh/100 km)
Källa: AD.nl
