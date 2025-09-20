Nyheter om elbilar har haglat in den här veckan. Från en räckviddslista som ger vägledning inför höstens upphandlingar, till säkerhetsrekord och privatleasing som gör comeback. Och här på hemmaplan riskerar vi att halka efter när stöden uteblir.
Europas elbilar visar muskler medans svenska stödet halkar efter
Vi har läst, provkört och räknat. Här är en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter om elbilar.
BMW lovar 800 km på en laddning
När det gäller premiumelbil har Tesla länge haft försprång, men nu verkar det vara dags för tyskarna att ta tillbaka initiativet. I veckan avslöjades hemliga detaljer om BMW:s nya elbilsgeneration, och det handlar om mycket mer än bara en uppdatering.
Neue Klasse-plattformen, som först ska lanseras i BMW iX3 50 xDrive, bjuder på siffror som får konkurrenterna att svettas: upp till 800 km räckvidd enligt WLTP, batterier på runt 108 kWh och laddhastighet på upp till 400 kW.
Det betyder i praktiken 372 km på tio minuters snabbladdning. Alltså ungefär samma tid det tar att beställa en latte och scrolla Instagram på laddstationen.
Prislappen? Runt 749 900 kronor för grundversionen. Acceleration från 0–100 km/h landar på 4,9 sekunder, och designen inuti bilen tar ett stort kliv mot framtiden med panoramadisplay över hela vindrutan.
Det är tydligt att BMW vill positionera sig som det självklara premiumvalet i tjänstebilssegmentet med prestanda, teknik och design som tilltalar beslutsfattare som lika gärna diskuterar aktiekurser som accelerationskurvor.
Räckviddslistan visar vinnarna
Samtidigt har listan över elbilarna som kör längst på en laddning fått en uppdatering. Och inte helt oväntat är det Mercedes EQS 450+ som toppar tabellen med sina drygt 800 km WLTP.
Den sätter standarden för långfärds-SUV:ar och blir ett verkligt alternativ för de som kör mycket motorväg mellan Stockholm och Hamburg.
Bakom EQS trängs flera premiumbilar som Polestar 3, Porsche Taycan och Audi A6 e-tron, med räckvidder på mellan 650 och 740 km.
Men kanske mest intressant för svenska tjänstebilsförare är att mellanklassarna knappar in. Tesla Model 3 Long Range erbjuder 702 km till ett betydligt mer hanterbart pris, medan Kia EV3 LR, med sina 604 km och ett grundpris på drygt en halv miljon, hamnar mitt i den zon där förmånsvärden och restvärden går ihop i en attraktiv kalkyl.
Räckviddsångesten, som länge varit den största bromsklossen för elbilar i Sverige, håller på att bli ett minne blott.
Den stora frågan är om någon verkligen kör 70 mil i sträck utan paus, eller om de där siffrorna mest är till för att vinna lunchdiskussioner på kontoret.
Cupra Tavascan, spansk elbil vill utmana Tesla
Det spanska märket Cupra gör ännu en offensiv på elbilsmarknaden, och deras nya Tavascan är tänkt att utmana Tesla Model Y. I en färsk provkörning framstår Tavascan som en bil som vågar sticka ut.
Djärv design, kraftfulla linjer och sportiga köregenskaper. I toppversionen klarar den 0–100 km/h på 5,5 sekunder, vilket duger gott för både motorvägen och autobahn.
Men det är inte bara rosor. Touchknappar på ratten väcker irritation. Här kan Cupra ha tagit designen ett steg för långt.
Materialvalen är också ojämna, och även om helhetsintrycket är kul och aggressivt, känns det ibland som att bilen försöker vara lite för mycket på en gång.
För en tjänstebilsförare som vill ha något annorlunda som sticker ut på parkeringen kan Tavascan ändå bli ett lockande alternativ
Polestar 5 – en Volvo med prestationsångest
Samtidigt går Polestar sin egen väg med sin nya flaggskeppsmodell. Den kommande Polestar 5 är en snackis som går runt i branschen.
Den har superprestanda med 0–100 km/h på under tre sekunder i Performance-versionen, en 800-volts arkitektur som möjliggör blixtsnabb laddning på upp till 350 kW, och en design som andas modern premium.
Men prislappen blir tung: mellan 1,2 och 1,4 miljoner kronor. Frågan är om marknaden är redo att betala Porsche Taycan-priser för ett svenskt märke som fortfarande är relativt nytt i det här segmentet.
Är Polestar en Ferrari i förklädnad, eller riskerar den att bli en Volvo med prestationsångest?
Oavsett vilket är det tydligt att Polestar siktar på att ta plats i det absoluta lyxsegmentet, men det kan bli en tuff resa.
Tyskarna visar musklerna mot Kina
En av veckans största nyheter är den tydliga markering som de tyska biljättarna gjorde på IAA-mässan i München. Volkswagen, Mercedes och BMW gick till attack mot de kinesiska tillverkarna, som snabbt tar marknadsandelar i Europa.
Med nya plattformar, fler modeller i lägre prisklasser och massiv satsning på mjukvara vill tyskarna visa att de fortfarande styr spelet.
Men på andra sidan mässgolvet stod BYD och Xpeng och log.Just nu gödslar de marknaden billigare modeller och har ett självförtroende som växer för varje månad.
Frågan är om Europa kan bromsa det kinesiska segertåget? I slutändan är det de europeiska konsumenterna som kommer avgöra.
BYD:s aktie rasar
Något som talar för Europa är värderingen på BYD där veckan varit minst sagt dramatisk. Aktien har rasat över 30 procent på bara fyra månader, och bolaget har tvingats justera ned sitt leveransmål från 5,5 miljoner till 4,6 miljoner bilar till 2025.
Hård prispress i Kina, stramare regleringar och försenade produktlanseringar skapar osäkerhet.
För svenska bilköpare och vagnparksansvariga finns det en direkt konsekvens. Det vill säga en stor risk för prisras på elbilar även på begagnatmarknaden.
Om kinesiska tillverkare pressar ned priserna på nya bilar kan andrahandsvärdena sjunka snabbt. Något som slår direkt på TCO-kalkyler för både privatleasing och tjänstebilsflottor.
Sverige halkar efter i stöd för elbilar
På policyfronten är nyheterna minst sagt nedslående för Sverige. Vårt elbilsstöd framstår som uselt jämfört med Sydeuropa.
Italien erbjuder upp till 11 000 euro i stöd, Polen och Grekland runt 9 000, medan Sverige planerar ett nytt stöd först från 2026 riktat till låginkomsttagare i glesbygd. Totalt cirka 54 000 kronor fördelat över tre år.
Det här riskerar att snedvrida konkurrensen för elbilar i hela Europa. Medan sydeuropeiska hushåll lockas till bilhallarna redan idag, får svenska köpare vänta i flera år.
För tjänstebilsmarknaden, som bygger på förmånsvärden och restvärden, innebär det ännu en osäkerhetsfaktor. Kort sagt, Sverige riskerar att stå och titta på medan resten av EU accelererar.
Leasingboom tack vare små elbilar
Trots ekonomisk oro har privatleasing tagit fart igen. Över 70 procent av alla privatregistrerade elbilar leasas idag, och hittills i år har mer än 31 000 leasingavtal tecknats. En ökning med 20 procent jämfört med i fjol.
Förklaringen är enkel: fler mindre elbilar i utbudet, lägre månadskostnader och en trygghet i att slippa oroa sig för restvärden.
Svenskarna lockas tillbaka till bilhallarna, inte minst tack vare flera nya elbilar i prisspannet 400–550 000 kronor.
Smart #5. Säkerhetsvinnaren som överraskar
En annan vinnare den här veckan är Smart #5, som kammade hem full pott i Euro NCAP:s säkerhetstester.
Med fem stjärnor och särskilt starka resultat i barnsäkerhet (93 procent) och förarassistans (92 procent) har Smart gått från att vara en charmig citybil till att bli ett av de säkraste köpen på elbilsmarknaden.
För många är säkerhet en lika viktig faktor som räckvidd och laddhastighet och här har Smart skaffat sig en rejäl USP.
Nya material kan sänka elbilspriserna
Till sist, lite framtidsspaning. Forskare lyfter fram två nya material som kan förändra elbilar för alltid.
Genom att minska vikt, kostnad och klimatpåverkan (utan att fabrikerna behöver byggas om) kan dessa material bli nyckeln till billigare och mer hållbara batterier.
Om det här slår igenom kan vi se elbilspriser sjunka rejält de närmaste åren.
För EU:s tuffare utsläppskrav är det välkommet, och för svenska bilköpare kan det bli skillnaden mellan att välja elbil eller stanna kvar i bensinbilen.
Eller som en expert uttrycker det: “Allting skulle förbättras.”
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.
