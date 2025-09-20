Europas elbilar visar muskler medans svenska stödet halkar efter

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Räckviddslistan visar vinnarna

Samtidigt har listan över elbilarna som kör längst på en laddning fått en uppdatering. Och inte helt oväntat är det Mercedes EQS 450+ som toppar tabellen med sina drygt 800 km WLTP.

Den sätter standarden för långfärds-SUV:ar och blir ett verkligt alternativ för de som kör mycket motorväg mellan Stockholm och Hamburg.

Bakom EQS trängs flera premiumbilar som Polestar 3, Porsche Taycan och Audi A6 e-tron, med räckvidder på mellan 650 och 740 km.

Men kanske mest intressant för svenska tjänstebilsförare är att mellanklassarna knappar in. Tesla Model 3 Long Range erbjuder 702 km till ett betydligt mer hanterbart pris, medan Kia EV3 LR, med sina 604 km och ett grundpris på drygt en halv miljon, hamnar mitt i den zon där förmånsvärden och restvärden går ihop i en attraktiv kalkyl.

Räckviddsångesten, som länge varit den största bromsklossen för elbilar i Sverige, håller på att bli ett minne blott.

Den stora frågan är om någon verkligen kör 70 mil i sträck utan paus, eller om de där siffrorna mest är till för att vinna lunchdiskussioner på kontoret.

Cupra Tavascan, spansk elbil vill utmana Tesla

Det spanska märket Cupra gör ännu en offensiv på elbilsmarknaden, och deras nya Tavascan är tänkt att utmana Tesla Model Y. I en färsk provkörning framstår Tavascan som en bil som vågar sticka ut.

Djärv design, kraftfulla linjer och sportiga köregenskaper. I toppversionen klarar den 0–100 km/h på 5,5 sekunder, vilket duger gott för både motorvägen och autobahn.

Allt är inte rosor på Cupra Tavascan. Frågan är om touch-knappar är ett typiskt problem i VW-koncernen?(Foto: Åsa Wallenrud)

Men det är inte bara rosor. Touchknappar på ratten väcker irritation. Här kan Cupra ha tagit designen ett steg för långt.

Materialvalen är också ojämna, och även om helhetsintrycket är kul och aggressivt, känns det ibland som att bilen försöker vara lite för mycket på en gång.

För en tjänstebilsförare som vill ha något annorlunda som sticker ut på parkeringen kan Tavascan ändå bli ett lockande alternativ

Polestar 5 – en Volvo med prestationsångest

Samtidigt går Polestar sin egen väg med sin nya flaggskeppsmodell. Den kommande Polestar 5 är en snackis som går runt i branschen.

Den har superprestanda med 0–100 km/h på under tre sekunder i Performance-versionen, en 800-volts arkitektur som möjliggör blixtsnabb laddning på upp till 350 kW, och en design som andas modern premium.

Polestar 5 kommer få en tuff resa i lyxbilssegmentet (Foto: Polestar)

Men prislappen blir tung: mellan 1,2 och 1,4 miljoner kronor. Frågan är om marknaden är redo att betala Porsche Taycan-priser för ett svenskt märke som fortfarande är relativt nytt i det här segmentet.

Är Polestar en Ferrari i förklädnad, eller riskerar den att bli en Volvo med prestationsångest?

Oavsett vilket är det tydligt att Polestar siktar på att ta plats i det absoluta lyxsegmentet, men det kan bli en tuff resa.

Tyskarna visar musklerna mot Kina

En av veckans största nyheter är den tydliga markering som de tyska biljättarna gjorde på IAA-mässan i München. Volkswagen, Mercedes och BMW gick till attack mot de kinesiska tillverkarna, som snabbt tar marknadsandelar i Europa.

Med nya plattformar, fler modeller i lägre prisklasser och massiv satsning på mjukvara vill tyskarna visa att de fortfarande styr spelet.

Men på andra sidan mässgolvet stod BYD och Xpeng och log.Just nu gödslar de marknaden billigare modeller och har ett självförtroende som växer för varje månad.

Frågan är om Europa kan bromsa det kinesiska segertåget? I slutändan är det de europeiska konsumenterna som kommer avgöra.

BYD:s aktie rasar

Något som talar för Europa är värderingen på BYD där veckan varit minst sagt dramatisk. Aktien har rasat över 30 procent på bara fyra månader, och bolaget har tvingats justera ned sitt leveransmål från 5,5 miljoner till 4,6 miljoner bilar till 2025.

Hård prispress i Kina, stramare regleringar och försenade produktlanseringar skapar osäkerhet.

För svenska bilköpare och vagnparksansvariga finns det en direkt konsekvens. Det vill säga en stor risk för prisras på elbilar även på begagnatmarknaden.

Om kinesiska tillverkare pressar ned priserna på nya bilar kan andrahandsvärdena sjunka snabbt. Något som slår direkt på TCO-kalkyler för både privatleasing och tjänstebilsflottor.

Sverige halkar efter i stöd för elbilar

På policyfronten är nyheterna minst sagt nedslående för Sverige. Vårt elbilsstöd framstår som uselt jämfört med Sydeuropa.

Italien erbjuder upp till 11 000 euro i stöd, Polen och Grekland runt 9 000, medan Sverige planerar ett nytt stöd först från 2026 riktat till låginkomsttagare i glesbygd. Totalt cirka 54 000 kronor fördelat över tre år.

Svenska elbilsköpare försummas jämfört med de generösa subventioner som flera sydeuropeiska länder erbjuder. (Foto: Christine Olsson/TT)

Det här riskerar att snedvrida konkurrensen för elbilar i hela Europa. Medan sydeuropeiska hushåll lockas till bilhallarna redan idag, får svenska köpare vänta i flera år.

För tjänstebilsmarknaden, som bygger på förmånsvärden och restvärden, innebär det ännu en osäkerhetsfaktor. Kort sagt, Sverige riskerar att stå och titta på medan resten av EU accelererar.

Leasingboom tack vare små elbilar

Trots ekonomisk oro har privatleasing tagit fart igen. Över 70 procent av alla privatregistrerade elbilar leasas idag, och hittills i år har mer än 31 000 leasingavtal tecknats. En ökning med 20 procent jämfört med i fjol.

Förklaringen är enkel: fler mindre elbilar i utbudet, lägre månadskostnader och en trygghet i att slippa oroa sig för restvärden.

Svenskarna lockas tillbaka till bilhallarna, inte minst tack vare flera nya elbilar i prisspannet 400–550 000 kronor.

Smart #5. Säkerhetsvinnaren som överraskar

En annan vinnare den här veckan är Smart #5, som kammade hem full pott i Euro NCAP:s säkerhetstester.

Smart 5 fick full pott för sin säkerhet (Foto: Smart)

Med fem stjärnor och särskilt starka resultat i barnsäkerhet (93 procent) och förarassistans (92 procent) har Smart gått från att vara en charmig citybil till att bli ett av de säkraste köpen på elbilsmarknaden.

För många är säkerhet en lika viktig faktor som räckvidd och laddhastighet och här har Smart skaffat sig en rejäl USP.

Nya material kan sänka elbilspriserna

Till sist, lite framtidsspaning. Forskare lyfter fram två nya material som kan förändra elbilar för alltid.

Genom att minska vikt, kostnad och klimatpåverkan (utan att fabrikerna behöver byggas om) kan dessa material bli nyckeln till billigare och mer hållbara batterier.

Det skulle innebära en stor och helt avgörande förändring för elbilar beskriver Åsa Wallenrud i intervjun (Foto: Dagens PS)

Om det här slår igenom kan vi se elbilspriser sjunka rejält de närmaste åren.

För EU:s tuffare utsläppskrav är det välkommet, och för svenska bilköpare kan det bli skillnaden mellan att välja elbil eller stanna kvar i bensinbilen.

Eller som en expert uttrycker det: “Allting skulle förbättras.”