Historiskt skifte: Elbilar går om både diesel och hybrid

Under de senaste 24 månaderna har landskapet ritats om fundamentalt och färsk statistik visar att elbilar nu har tagit kommandot på ett sätt som få förutsåg för bara några år sedan.

Tidigare har diskussionen främst handlat om vad som säljs som nytt i bilhallarna, men nu har trenden spridit sig till hela marknaden.

Elbilen är inte längre bara ett alternativ för den som köper en fabriksny bil utan har nu gått om både dieselbilar och hybrider när man summerar den totala försäljningen i Sverige.

Begagnatmarknaden håller emot

Trots den snabba utvecklingen finns det en del av marknaden som inte rör sig lika fort. På begagnatmarknaden är bensin och diesel fortfarande de dominerande drivmedlen. Detta är logiskt eftersom utbudet där speglar vad som köptes för flera år sedan.

Men även här syns en tydlig riktning där de fossila alternativen backar medan intresset för begagnade elbilar ökar stadigt för varje månad som går.

Sedan slutet av sommaren har volymerna för elbilar passerat de sammanlagda siffrorna för både diesel och hybrid på totalmarknaden. Det innebär att vi har nått en kritisk punkt där den elektriska drivlinan har blivit det självklara valet för den breda massan.

