Porsche Cayenne Electric 2026 testad – så tycker experterna

Modellen bygger vidare på en av märkets viktigaste bilserier, men med helt ny teknik under skalet.

I tester av TeopGear beskrivs bilen som en tydlig förlängning av varumärkets identitet, där körkänslan fortsatt står i centrum trots övergången till eldrift.

Prestanda i toppklass

Cayenne Electric placerar sig direkt i premiumsegmentet.

Toppversionen når över 1 100 hästkrafter och klarar 0 till 100 km i timmen på omkring 2,5 sekunder.

Det gör modellen till en av de snabbaste SUV:arna i sin klass.

Samtidigt har Porsche lagt stor vikt vid chassi och styrning.

I flera tester lyfts balansen mellan kraft och kontroll fram som en avgörande styrka.

Porsche Cayenne Electric levererar en stabil och responsiv körupplevelse, där hög prestanda kombineras med precis styrning och god väghållning. (Foto: Porsche)