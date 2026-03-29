Porsche lanserar sin första helt elektriska Cayenne. Resultatet är en el-SUV med över 1 100 hästkrafter och tydligt fokus på körkänsla.
Porsche Cayenne Electric 2026 testad – så tycker experterna
Porsche har redan börjat bredda sitt elektriska SUV-program, där nya versioner av Cayenne Electric successivt fyller ut modellutbudet och markerar en tydlig riktning mot en mer elektrifierad framtid.
Modellen bygger vidare på en av märkets viktigaste bilserier, men med helt ny teknik under skalet.
I tester av TeopGear beskrivs bilen som en tydlig förlängning av varumärkets identitet, där körkänslan fortsatt står i centrum trots övergången till eldrift.
Prestanda i toppklass
Cayenne Electric placerar sig direkt i premiumsegmentet.
Toppversionen når över 1 100 hästkrafter och klarar 0 till 100 km i timmen på omkring 2,5 sekunder.
Det gör modellen till en av de snabbaste SUV:arna i sin klass.
Samtidigt har Porsche lagt stor vikt vid chassi och styrning.
I flera tester lyfts balansen mellan kraft och kontroll fram som en avgörande styrka.
Körkänslan i fokus
Till skillnad från många andra el-SUV:ar har Porsche prioriterat en mer direkt och fysisk körupplevelse.
Det märks i både styrrespons och väghållning.
Trots den höga vikten från batteripaketet beskrivs bilen som stabil och engagerande att köra.
Det är en viktig faktor i ett segment där många modeller upplevs som tekniskt avancerade men mindre involverande bakom ratten.
Komfort och teknik
Cayenne Electric kombinerar prestanda med hög komfortnivå enligt Dagens Näringsliv.
Fjädringssystem och ljudnivå håller en nivå som gör bilen väl lämpad för längre resor.
Interiören präglas av digital teknik och premiumkvalitet, i linje med vad som förväntas i prisklassen.
Samtidigt innebär den avancerade tekniken att komplexiteten ökar, vilket ställer högre krav på både service och utveckling.
En ny fas för Porsche
Lanseringen markerar en strategisk förändring för Porsche. Cayenne Electric väntas bli en central modell i bolagets elektrifierade portfölj.
Konkurrensen i segmentet är hård, men modellen visar att det går att kombinera eldrift med tydlig körprofil.
För köpare handlar det i praktiken om en sak: en el-SUV som levererar både prestanda och körglädje, utan att tappa det som definierar Porsche.
