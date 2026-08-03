7 begagnade elbilar granskade – två av dem bör du undvika

Peugeot e-2008, mest bil för pengarna

Den lilla fransksuven är exemplet på hur snabbt elbilar blivit vardagsvara. När Dagens PS provkörde e-2008 imponerade komforten och tystnaden, en mjukt avstämd bil byggd för pendling snarare än körglädje.

Den kompakta ratten och förardisplayen med 3D-effekt ger en modern förarmiljö, även om infotainmentsystemet känns segt.

Elektriska Peugeot e-2008 är en charmig kompakt-suv. (Foto: Joel Sandberg)

På begagnatmarknaden är det främst bilar från 2021 till 2023 med 50 kWh-batteriet som gäller, med drygt 30 mils verklig räckvidd och snabbladdning från 20 till 80 procent på 28 minuter.

Tekniken delas med Opel Corsa Electric och e-208, vilket ger stort utbud och gott om delar. Svagheten är småfel i elektroniken, oftast kring 12-voltsbatteriet. De är billiga att åtgärda men irriterande i vardagen.

Prisbild: Billigast 178 900 kr (2021, 6 600 mil), typiskt exemplar 229 900 kr (2022, 4 900 mil), dyrast cirka 349 000 kr (2024). 52 bilar till salu.

Fiat 500e, stadsfyndet med kultfaktor

Få elbilar har lika mycket karaktär per krona. När vi testade Fiat 500e på Lingottofabrikens legendariska takbana i Turin var domen tydlig, en dröm i stan. Med 3,1 sekunder från 0 till 50 km/h är den kvickast i kvarteret vid varje rödljus, och designen med de karaktäristiska ögonbrynslamporna är retro på rätt sätt. Till och med varningsljudet för fotgängare är en melodi ur Fellinifilmen Amarcord.

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Fiat 500e imponerar inne i stan. (Foto: Maths Nilsson)

Välj rätt batteri. Versionen på 42 kWh klarar drygt 30 mil i stadskörning, medan instegsmodellen Action med 23,8 kWh stannar runt 18 till 24 mil.

I Euro NCAP:s krocktest fick 500e fyra stjärnor av fem, ett betyg som får extra tyngd längre ner i den här listan. Den gamla urversionen som såldes i liten skala från 2013 ska du däremot undvika helt.

Prisbild: Billigast 159 800 kr (2021 cabriolet, 5 100 mil), utbudet ligger mellan 160 000 och 230 000 kronor, dyrast 229 900 kr (2023, 2 900 mil). Tunt utbud hos handlarna, sju bilar.

Mazda MX-30, läckerbit med kort räckvidd

Mazdas första elbil är begagnatmarknadens mest udda fågel. I vårt test kallade vi den en svårsmält läckerbit, och båda orden är förtjänta.

Interiören blandar japansk och nästan skandinavisk design med korkdetaljer, en blinkning till att Mazda började som korkproducent för hundra år sedan. De bakåthängda dörrarna utan B-stolpe är visuellt spännande men kanske inte så praktiskt.

Till skillnad mot många tidiga elbilar så är Mazda MX-30 en snygg modell. Foto: Dagens PS

Problemet stavas batteri. 35,5 kWh ger 200 kilometer enligt WLTP, minst i klassen, och snabbladdningen toppar på 50 kW.

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Samtidigt kör den svenska genomsnittspendlaren drygt fem mil om dagen, och för den som laddar hemma är MX-30 en påkostad, välbyggd och precist styrd bil till lågt pris.

Undvik dyrare R-EV-versionen med wankelmotor som räckviddsförlängare, den drar 9,2 liter bensin per 100 kilometer i hybridläge.

Prisbild: Billigast 149 900 kr (2020, 5 800 mil), typiskt exemplar 157 900 kr (2022, 6 600 mil), dyrast 191 990 kr (2023, 1 400 mil).

Nissan Leaf, billig av en anledning

Pionjären har blivit prispressad, och utbudet är störst av alla, över 200 bilar hos handlarna. Andra generationen Leaf, byggd 2017 till 2025, bjuder på gott om plats och ordentliga fartresurser eftersom den konstruerades som elbil från grunden.

Nissan Leaf Tekna från 2018. Inte snygg men praktisk då. Nu har tekniken sprungit ifrån den. Foto: Wikipedia

Men tekniken har åldrats på två avgörande punkter. Snabbladdningen sker via den föråldrade CHAdeMO-kontakten, som i dag kräver adapterletande längs vägarna, och batteriet saknar aktiv kylning.

Den som snabbladdar ofta sliter hårt på cellerna, och efter 100 000 kilometer är det inte ovanligt att en femtedel av kapaciteten är borta.

Kolla batterihälsan före köp. Nissan har hörsammat kritiken, helt nya Leaf har CCS-laddning, 150 kW och upp till 622 kilometers räckvidd. För den som laddar hemma i lugn takt kan en billig tvåa dock vara ett riktigt fynd.

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Prisbild: Billigast 84 900 kr (2017, 9 000 mil), typiskt exemplar 179 500 kr (2024, 3 600 mil), dyrast 239 000 kr (2024, 1 500 mil). 226 bilar till salu.

Ora Funky Cat, värdetappet och design som varnar

Kinesiska Ora, i Sverige såld som Ora Funky Cat, är begagnatmarknadens tydligaste exempel på hur osäkra restvärden straffar förstagångsköparen.

En bil som kostade uppåt 470 000 kronor ny 2022 säljs nu för runt 155 000 kronor. Det gör den billig i inköp, men värdetappet på två tredjedelar på tre år säger något om marknadens förtroende.

Det är inte bara andrahandsvärdet som är ett problem. Ora Funky Cat har utmaningar med sin laddport och sin design. (Foto: Ora)

Bilen har också dragits med barnsjukdomar. Dagens PS har tidigare rapporterat om laddfelet som ADAC upptäckte, där laddkabeln kunde dras ut under pågående laddning med gnistor och bränd lukt som följd, ett fel som fick åtgärdas med mjukvaruuppdatering.

Lägg till konstlad körkänsla och påflugna assistanssystem så framstår tätt prissatta konkurrenter som tryggare pengar.

Prisbild: Billigast 154 900 kr (2022, 5 000 mil), typiskt exemplar 159 900 kr (2022, 4 500 mil), dyrast 289 000 kr (2024, osåld nybil). 14 bilar till salu.

Renault Zoe, spottpriset med hakar

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Zoe var något av en pionjär bland folk-elbilarna när den kom 2012, och nästan 400 000 exemplar hann byggas innan Renault lade ner modellen. Men som begagnad är den ett minfält.

Många tidiga exemplar såldes med hyrbatteri, en månadskostnad som tillkommer ovanpå priset och äter upp hela prisfördelen. Snabbladdning med likström kom först 2020, och då bara som tillval.

Pionjären Renault Zoe har varit verksam sedan slutet av 2012. (Foto: Renault)

Tyngst väger säkerheten. Zoe fick noll stjärnor i krocktest när Euro NCAP granskade faceliftversionen, sedan Renault bytt sidokrockkudden mot en enklare variant.

Euro NCAP-chefen Michiel van Ratingen kallade det cyniskt att erbjuda en prisvärd miljöbil till priset av högre skaderisk.

Jämför ovan med Fiat 500e:s fyra stjärnor i samma testomgång, för ungefär samma pengar.

Prisbild: Billigast 59 800 kr (2016, 10 800 mil, hyrbatteri tillkommer), typiskt exemplar 154 900 kr (2022, 6 200 mil, köpt batteri), dyrast 209 900 kr (2023, 3 900 mil). 49 bilar till salu.

Vad bör du välja?

Kia e-Soul är det tryggaste köpet, med vätskekylt batteri, lång räckvidd och garanti som få konkurrenter matchar.

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Peugeot e-2008 ger mest bil för pengarna, Fiat 500e är stadsfyndet med kultfaktor och Mazda MX-30 en kvalitetsbil för den som laddar hemma om du åker korta sträckor.

En billig Nissan Leaf kan fungera, men bara med kontrollerad batterihälsa.

Renault Zoe och GWM Ora bör du däremot undvika. Zoe för att hyrbatterier, trög laddning och krocksäkerheten sänker värdet. Ora för att barnsjukdomarna och det branta värdetappet gör framtida andrahandsvärde till ett lotteri.