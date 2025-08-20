Efter kritiken: Audi slopar populära designen

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Målet är att förenkla

Under ett evenemang som firade 60 år av Audi-design berättade designern Gary Telaak om märkets resa och erkände att man kanske har nått toppen av designkomplexitet. Telaak förklarar att teknologiska framsteg ibland kan leda till en mer komplicerad design, där man lägger till detaljer som veck och ljus för att framhäva vissa proportioner och ge bilarna ett smalare utseende.

Audi Q3 (Foto: Audi)

”Vi har nog nått toppen av den här typen av design”, sade Telaak, och hintade om en kommande förändring.

Han betonade vikten av att “inte överlasta ytan och utelämna det som inte är nödvändigt”. Detta tyder på en framtida designstrategi som fokuserar på att låta grundformen och proportionerna tala för sig själva.

Balansgång för sportmodellerna

Även Audis sportigare RS-modeller har genomgått en förändring. Medan tidigare modeller som RS2 Avant och B5 RS4 var mer diskreta och “sleepers”, har dagens RS-bilar blivit mer aggressiva och iögonfallande.

AUDI E5 Sportback (Foto: Audi)

Telaak menar att det här är en balansgång. Han betonar att man måste “respektera kunderna” som förväntar sig en viss grad av aggressivitet, men att det är viktigt att hitta rätt balans för att undvika att designen blir för extrem.

Åter till det logiska

Så vad ska då Audi återgå till?

Enligt Telaak handlar det om att hitta tillbaka till det logiska i designen. Han lyfter fram den vanliga Audi A3 som ett exempel på en bil där arkitekturen och strukturen är tydlig och logisk.

Audi A3 allstreet (Foto: Audi)

”Man känner igen den direkt”, säger han, och tillägger att den har veck, men inte för många.

”Det är väldigt Audi”, menar han.

För svenska bilköpare, som ofta uppskattar stilren och funktionell design, kan denna förändring vara precis vad som krävs. Audi har en stark ställning på den svenska marknaden, och en återgång till en enklare och mer elegant design kan stärka deras position och hjälpa dem att konkurrera med märken som Volvo, som länge har dominerat det minimalistiska formspråket.

Med en uttalad ambition att återvända till det logiska och rena ser Audi ut att inleda en ny och spännande designfas.

