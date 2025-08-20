Audi har länge hyllats för sitt rena och funktionella formspråk, men på senare tid har varumärket kritiserats för att ha tappat sin stilrena inredning.
Efter kritiken: Audi slopar populära designen
Mest läst i kategorin
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper. Kan förändra allt Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av …
Ferrari beslagtagen – ägaren fick gå hela vägen hem
En mycket dyr Ferrari fick ett abrupt slut på sin färd när den uppmättes köra nästan dubbelt så snabbt som tillåtet i en 90-zon. En mycket dyrbar och sällsynt Ferrari fick nyligen ett abrupt slut på sin färd. Nu undrar många om bilen, som har ett värde på flera miljoner kronor, någonsin kommer att rulla …
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
En av de största bilhandlarna i Tyskland har, efter årtionden i branschen, gått i konkurs. Konkursen är ett tecken på stora problem med den tyska ekonomin just nu. En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar. Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren …
Förlorar 26 miljoner i månaden – inget stöd från regeringen
Den brittiska biobränsleindustrin står inför en allvarlig kris efter att regeringen nekat att rädda landets största bioetanolfabrik, Vivergo, i Lincolnshire. Beslutet sätter 160 jobb på spel, skriver Sky News. Den brittiska regeringens beslut får konsekvenser Associated British Foods, som äger Vivergo, beskriver regeringens beslut som ”djupt beklagligt”. En talesperson för företaget menar att regeringen ”har …
Daniel köpte en Nissan – nu har elbilen stått still i nästan två år
Det finns en stor oro bland elbilsägare. En man har väntat i nästan två år på ett nytt batteri från Nissan. Vad är det som egentligen händer? Daniel Sørensen köpte en elbil som han nu knappt kan använda. Efter att batteriet plötsligt tappade kapacitet har han väntat i snart två år på en lösning, skriver …
Nu erkänner Audi själva att de kanske har gått för långt och lovar en återgång till det enkla och logiska.
Med en ny designchef vid rodret siktar de på att återigen bli en förebild för modern bildesign.
Audi söker enkelheten
Enligt rapporter från Car Magazine har Audi själva insett att deras design har blivit alltför komplicerad och rörig. Märket, som en gång var känt för sina eleganta och avskalade linjer inspirerade av den tyska Bauhausskolan, har på senare år producerat bilar som är överlastade med veck, skarpa linjer och onödiga detaljer.
Denna “överdesign” har gjort att Audis bilar har tappat sin distinkta och tidlösa känsla.
För att vända trenden har Audi anställt Massimo Frascella som ny kreativ chef.
Frascella har tidigare arbetat med Land Rover där han var ansvarig för designen av de senaste Range Rover- och Land Rover Defender-modellerna, vilka båda är kända för sitt rena och funktionella formspråk.
Hans ankomst signalerar en tydlig ambition att återinföra enkelhet och klarhet i Audis designfilosofi.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Målet är att förenkla
Under ett evenemang som firade 60 år av Audi-design berättade designern Gary Telaak om märkets resa och erkände att man kanske har nått toppen av designkomplexitet. Telaak förklarar att teknologiska framsteg ibland kan leda till en mer komplicerad design, där man lägger till detaljer som veck och ljus för att framhäva vissa proportioner och ge bilarna ett smalare utseende.
”Vi har nog nått toppen av den här typen av design”, sade Telaak, och hintade om en kommande förändring.
Han betonade vikten av att “inte överlasta ytan och utelämna det som inte är nödvändigt”. Detta tyder på en framtida designstrategi som fokuserar på att låta grundformen och proportionerna tala för sig själva.
Balansgång för sportmodellerna
Även Audis sportigare RS-modeller har genomgått en förändring. Medan tidigare modeller som RS2 Avant och B5 RS4 var mer diskreta och “sleepers”, har dagens RS-bilar blivit mer aggressiva och iögonfallande.
Telaak menar att det här är en balansgång. Han betonar att man måste “respektera kunderna” som förväntar sig en viss grad av aggressivitet, men att det är viktigt att hitta rätt balans för att undvika att designen blir för extrem.
Åter till det logiska
Så vad ska då Audi återgå till?
Enligt Telaak handlar det om att hitta tillbaka till det logiska i designen. Han lyfter fram den vanliga Audi A3 som ett exempel på en bil där arkitekturen och strukturen är tydlig och logisk.
”Man känner igen den direkt”, säger han, och tillägger att den har veck, men inte för många.
”Det är väldigt Audi”, menar han.
För svenska bilköpare, som ofta uppskattar stilren och funktionell design, kan denna förändring vara precis vad som krävs. Audi har en stark ställning på den svenska marknaden, och en återgång till en enklare och mer elegant design kan stärka deras position och hjälpa dem att konkurrera med märken som Volvo, som länge har dominerat det minimalistiska formspråket.
Med en uttalad ambition att återvända till det logiska och rena ser Audi ut att inleda en ny och spännande designfas.
Elbilarna du bör undvika: “Folk har blivit inlåsta i sina bilar”
Allt fler väljer elbil, men vissa modeller gör sina ägare rejält frustrerade. I en ny rapport pekas flera elbilar ut som särskilt problemtyngda. Vi bad
Missa inte:
Norska högertoppen: “Greta Thunberg bör utvisas”. News 55
Din elskatt höjs: “Vi tappar konkurrenskraft”. E55
USA:s AI-boom får resten av ekonomin att sacka efter. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Så fungerar den nya Steer-by-wire-tekniken
När nya styrsystem introduceras i Europa blir det tydligt att bilvärlden står inför ett teknikskifte. Med nya system som nu introduceras i Europa försvinner den mekaniska kopplingen mellan ratt och hjul, vilket kan öppna upp för helt nya möjligheter i framtidens bilar. Men är förarna redo för en sådan omvälvande förändring? Revolutionerande teknik Steer-by-wire, som …
Efter kritiken: Audi slopar populära designen
Audi har länge hyllats för sitt rena och funktionella formspråk, men på senare tid har varumärket kritiserats för att ha tappat sin stilrena inredning. Nu erkänner Audi själva att de kanske har gått för långt och lovar en återgång till det enkla och logiska. Med en ny designchef vid rodret siktar de på att återigen …
Medvind för IPO:er – men kvinnorna saknas
Det rullar åter igen på bra för nya IPO:er i USA. Men inom tech är det väldigt mansdominerat och bolagen nobbar kvinnorna i ledningen. IPO:er har fått ny vind under sina vingar där investerare numera åter igen öppnar sina plånböcker. Bolagen vill till börsen Oron över Trumps tullar som pågick under våren verkar ha lagt …
Köpa begagnad bil: Allt du måste veta för att lyckas
Har du drömt om att köpa en ny begagnad bil men känner dig osäker på processen? Undvik de vanligaste fallgroparna med vår guide som tar dig steg för steg genom de viktigaste delarna. Att köpa en begagnad bil är en av de största ekonomiska transaktionerna som många privatpersoner gör. Processen kan kännas komplex och fylld …
30-åring politiker begick självmord
Finske politikern Eemeli Peltonen har hittats död i Helsingfors riksdag i ett uppenbart självmord. Det rör sig om den finske socialdemokratiska riksdagsledamoten Eemeli Peltonen. Han ska ha begått självmord på tisdagen i det finska riksdagshuset i Helsingfors, rapporterar finska Yle. Inget brott bakom självmord Polisen är dock föregen om detaljer och vill inte rapportera vidare …