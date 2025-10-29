Honda NSX får en exklusiv renässans. Designjätten Pininfarina och JAS Motorsport förenar krafter för ett ultralimterat kolfiberbygge.
Den japanska superbilen återuppstår: Pininfarina klär NSX i italiensk kolfiber
Nu kommer en av 1990-talets mest hyllade japanska sportbilar tillbaka som en “restomod” i samarbete med det italienska designhuset Pininfarina och racingspecialisten JAS Motorsport.
Projektet syftar till att lyfta fram Honda NSX:s ikoniska Grand Touring-anda med moderna prestanda, skriver bland annat Top Gear.
Honda NSX får en unik kolfiberbehandling
JAS Motorsport, en långvarig partner till Honda inom racing, har bekräftat att deras första högpresterande vägbil blir en exklusiv omarbetning av den första generationens Honda NSX från 1990-talet.
Bilen, som vid sin lansering var världens första serieproducerade bil med kaross helt i aluminium, får nu en helt ny kolfiberkaross designad av Pininfarina.
Karossen kommer att behålla NSX:s klassiska linjer, inklusive de distinkta pop-up-strålkastarna som är ett eftertraktat inslag för entusiaster.
Motorsportsteknik under skalet
Kolfiberkarossen byggs kring ett befintligt chassi från en donatorbil av tidig NSX-årgång. Detta säkerställer att bilens grundläggande mekaniska bas och körkänsla bevaras, men med JAS Motorsports expertis från över 900 racingsegrar implementerad.
Bilen kommer att erbjudas med både vänster- och högerstyrning.
Under motorhuven sitter en nyutvecklad, sugmotoriserad V6-motor som JAS Motorsport beskriver som “NSX-inspirerad”. Denna motor trimmas för att uppnå “de högsta nivåerna av kraft, vridmoment och respons” och kommer uteslutande att matchas med en sexväxlad manuell låda som skickar all kraft till bakhjulen.
Den ursprungliga 3,0-liters V6-motorn i NSX levererade cirka 274 hästkrafter för de manuella bilarna, så man kan förvänta sig en betydande ökning i den nya tappningen.
Exklusiv produktion och högt pris
Den nya superbilen, som ännu inte fått sitt officiella namn, kommer att produceras i en “ultra-begränsad serie” i JAS Motorsports ateljé i Arluno nära Milano.
Även om det slutgiltiga priset och den exakta effekten på motorn avslöjas först i samband med en fullständig presentation under första halvåret 2026, spekuleras det redan om en mycket hög prislapp.
Välbevarade original-NSX-bilar har sett sina priser stiga kraftigt, med exemplar med manuell växellåda som säljs för över en miljon svenska kronor, skriver Autocar.
JAS Motorsport och Pininfarina siktar på att erbjuda en modern definition av Grand Touring-konceptet som ska vara “lika hemma på banan”.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
