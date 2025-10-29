Den japanska superbilen återuppstår: Pininfarina klär NSX i italiensk kolfiber

Nu kommer en av 1990-talets mest hyllade japanska sportbilar tillbaka som en “restomod” i samarbete med det italienska designhuset Pininfarina och racingspecialisten JAS Motorsport.

Projektet syftar till att lyfta fram Honda NSX:s ikoniska Grand Touring-anda med moderna prestanda, skriver bland annat Top Gear.

Honda NSX får en unik kolfiberbehandling

JAS Motorsport, en långvarig partner till Honda inom racing, har bekräftat att deras första högpresterande vägbil blir en exklusiv omarbetning av den första generationens Honda NSX från 1990-talet.

Bilen, som vid sin lansering var världens första serieproducerade bil med kaross helt i aluminium, får nu en helt ny kolfiberkaross designad av Pininfarina.

Karossen kommer att behålla NSX:s klassiska linjer, inklusive de distinkta pop-up-strålkastarna som är ett eftertraktat inslag för entusiaster.