De vill bannlysa klassiska bilar fem dagar i veckan

I delstaten Minnesota kan sådana trevliga möten bli väldigt ovanliga, ett lagförslag har nämligen lämnats in som i praktiken skulle hindra ägare till klassiska bilar från att köra dem under vardagar.

Det är Carscoops.com som rapporterar om lagförslaget, som till en början upplevs som ”harmlöst”. Det uppdaterar definitioner, standardiserar registreringsspråk och justerar administrationen för allt från veteranregistreringsskyltar till samlarmotorcyklar.

Godkänt: Helger, från soluppgång till solnedgång

Men för den som läser noggrant skulle ett godkännande av lagen innebära stora hinder för den som inte bara vill putsa och titta på sin klassiska bil.

Enligt lagförslaget skulle alla fordon registrerade med Minnesotas skyltar för samlarfordon, klassiska fordon, pionjärfordon, street rods eller militära fordon endast få köras för så kallade “samlarändamål”. Alltså klubbaktiviteter, turer, parader, utställningar och liknande evenemang.

Läs mer: Lista: Motorsommar 2026 – alla viktiga bilträffar

Utöver det skulle ägarna endast få köra sina fordon på lördagar och söndagar mellan soluppgång och solnedgång.

Med andra ord verkar staten föreslå ett i stort sett totalt förbud mot vardagskörning, nattliga turer och spontana vardagsutflykter mitt i veckan för alla med samlarregistrerade fordon.

HB 3865, som lagförslaget döpts till, måste fortfarande godkännas av representanthuset och senaten, och därefter undertecknas som lag, innan den skulle kunna påverka bilentusiaster i Minnesota.