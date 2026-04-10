Ett lagförslag i delstaten Minnesota vill att veteranbilar, klassiska fordon och liknande endast får köras vid speciella evenemang och vissa tider under helgerna.
De vill bannlysa klassiska bilar fem dagar i veckan
Visst blir man glad när man möter en riktigt fin Volvo 144 på vägen till jobbet? Eller parkerar bredvid en fräsch Saab 99:a? Du kanske till och med vänder dig om en extra gång om du passerar en blänkande amerikansk cruiser?
I delstaten Minnesota kan sådana trevliga möten bli väldigt ovanliga, ett lagförslag har nämligen lämnats in som i praktiken skulle hindra ägare till klassiska bilar från att köra dem under vardagar.
Det är Carscoops.com som rapporterar om lagförslaget, som till en början upplevs som ”harmlöst”. Det uppdaterar definitioner, standardiserar registreringsspråk och justerar administrationen för allt från veteranregistreringsskyltar till samlarmotorcyklar.
Godkänt: Helger, från soluppgång till solnedgång
Men för den som läser noggrant skulle ett godkännande av lagen innebära stora hinder för den som inte bara vill putsa och titta på sin klassiska bil.
Enligt lagförslaget skulle alla fordon registrerade med Minnesotas skyltar för samlarfordon, klassiska fordon, pionjärfordon, street rods eller militära fordon endast få köras för så kallade “samlarändamål”. Alltså klubbaktiviteter, turer, parader, utställningar och liknande evenemang.
Utöver det skulle ägarna endast få köra sina fordon på lördagar och söndagar mellan soluppgång och solnedgång.
Med andra ord verkar staten föreslå ett i stort sett totalt förbud mot vardagskörning, nattliga turer och spontana vardagsutflykter mitt i veckan för alla med samlarregistrerade fordon.
HB 3865, som lagförslaget döpts till, måste fortfarande godkännas av representanthuset och senaten, och därefter undertecknas som lag, innan den skulle kunna påverka bilentusiaster i Minnesota.
Veteranbilarna säkra i Sverige
När EU började ställa krav på veteranbilar, som oundvikligen skulle ha stor inverkan på den svenska bilsfären, haglade kritiken från alla håll.
“Ett byråkratiskt monster höll på att skapas. Vilken myndighet skulle ens ha ansvaret för allt detta”, sade då Johan Danielsson, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, enligt News55.
I december kunde dock veteranbilägarna pusta ut, de nya reglerna slopas och de klassiska bilarna kan rulla vidare.
“Sunt förnuft har fått råda”, konstaterade Danielsson då.
