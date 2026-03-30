Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Lista: Motorsommar 2026 – alla viktiga bilträffar

Kung Carl Gustaf och hunden Brandie närvarar vid det traditionsenliga Sollidens Entusiastfordonsutställning på Öland 2023. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
Motorsommaren 2026 är fullmatad. Här är höjdpunkterna – från slottsmiljöer till strippen – månad för månad.

Det finns något särskilt med den svenska bilsäsongen. Den kommer inte smygande – den exploderar. När majsolen värmer asfalten vaknar garagen till liv, och plötsligt fylls landet av allt från välpolerade klassiker till hårt körda banbilar.

2026 ser ut att följa samma välbekanta mönster, men med en bredd som är svår att ignorera. Här ryms allt: små lokala träffar där kaffetermosen fortfarande är central, till stora festivaler där däckrök och högtalaranläggningar tar över hela områden. Det är en blandning av gammalt och nytt, där tradition och modern bilkultur lever sida vid sida.

Här är guiden till sommaren 2026 – uppdelad månad för månad, med några utvalda nedslag som förtjänar lite extra uppmärksamhet.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.

Prenumerera nu

Maj – säsongen vaknar med stil och V8-muller

Maj är startskottet för bilsommaren. Det är nu entusiasterna dammar av sina bilar och kalendern fylls snabbt.

Classic & Dream Cars – 10 maj

En mer återhållsam tillställning i Åkeshofs slottspark. Här samsas klassiker med moderna sportbilar i en miljö som snarare för tankarna till brittiska traditioner än amerikansk cruising.

Fokus ligger på presentation och skick, inte burnout. Ett välkommet inslag för den som uppskattar bilens estetiska sida.

Dixie Car Meet – 29–30 maj

Kontrasten är tydlig. Här handlar det om amerikansk kultur, musik och bilar i mängd. En klassisk start på sommaren där publiken är lika viktig som fordonen.

Fler i maj:

Juni – när tempot skruvas upp

Juni är månaden då allt händer samtidigt. Racing, festivaler och historiska lopp trängs i kalendern.

Bug Run – 5–7 juni

En institution i svensk bilkultur. Volkswagen-entusiaster samlas för bankörning, utställning och camping. Det är lika delar folkfest som teknikintresse.

Gärdesloppet 2024 (Foto: Åsa Wallenrud)

Gärdesloppet – 7 juni

Här möter historien nutiden. Klassiska tävlingsbilar kör på Djurgården, och publiken får en påminnelse om hur motorsport en gång såg ut – utan dagens filter.

Fler i juni:

Juli – de stora namnen tar plats

Det är nu bilsverige når sin kulmen. Evenemangen blir större, publiken fler.

Västerås Summer Meet – 2–4 juli

En av Europas största bilträffar. Tusentals fordon, cruising och en stad som förvandlas till ett rullande museum av amerikansk bilkultur.

Midnattssolsrallyt – 2–4 juli

För den mer traditionsbundne är detta något helt annat. Historiska rallybilar kör långa sträckor i nordiskt ljus – en påminnelse om motorsportens uthållighetsepok.

Fler i juli:

Augusti – cruising och sensommarens sista varv

När kvällarna blir mörkare ändras stämningen. Fokus flyttas mot cruising och publikvänliga event.

Mantorp Classic Days – 28–30 aug

Här samlas historiska bilar för både uppvisning och körning. En mer lågmäld men traditionsbunden tillställning där bilens historia står i centrum.

Summit Racing Internationals – augusti

Rakt motsatt tempo. Dragracing på hög nivå där acceleration mäts i hundradelar och publikens reaktioner är lika snabba.

September – finalen med fokus på körning

När säsongen rundas av återgår fokus till själva körningen.

Gatebil Season Finale – 4–6 sep

En avslutning med däckrök, bankörning och publik som vill krama ur det sista av sommaren.

Grande Finale – 18–19 sep

Mer strukturerad racing avslutar säsongen. Mindre show, mer disciplin – precis som förr.

En sommar att planera efter

Det finns en tydlig rytm i den svenska bilsommaren. Maj och juni bygger upp tempot, juli exploderar, augusti rundar av och september sätter punkt.

Det som sticker ut är bredden. Från slottsparker till strippen, från historiska rallyn till moderna festivaler. För den som vill följa allt krävs planering – och kanske en välfylld tank.

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

Mest lästa i kategorin