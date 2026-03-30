Lista: Motorsommar 2026 – alla viktiga bilträffar

2026 ser ut att följa samma välbekanta mönster, men med en bredd som är svår att ignorera. Här ryms allt: små lokala träffar där kaffetermosen fortfarande är central, till stora festivaler där däckrök och högtalaranläggningar tar över hela områden. Det är en blandning av gammalt och nytt, där tradition och modern bilkultur lever sida vid sida.

Här är guiden till sommaren 2026 – uppdelad månad för månad, med några utvalda nedslag som förtjänar lite extra uppmärksamhet.

Maj – säsongen vaknar med stil och V8-muller

Maj är startskottet för bilsommaren. Det är nu entusiasterna dammar av sina bilar och kalendern fylls snabbt.

Classic & Dream Cars – 10 maj

En mer återhållsam tillställning i Åkeshofs slottspark. Här samsas klassiker med moderna sportbilar i en miljö som snarare för tankarna till brittiska traditioner än amerikansk cruising.

Fokus ligger på presentation och skick, inte burnout. Ett välkommet inslag för den som uppskattar bilens estetiska sida.

Dixie Car Meet – 29–30 maj

ANNONS

Kontrasten är tydlig. Här handlar det om amerikansk kultur, musik och bilar i mängd. En klassisk start på sommaren där publiken är lika viktig som fordonen.

Fler i maj: