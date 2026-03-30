Motorsommaren 2026 är fullmatad. Här är höjdpunkterna – från slottsmiljöer till strippen – månad för månad.
Lista: Motorsommar 2026 – alla viktiga bilträffar
Det finns något särskilt med den svenska bilsäsongen. Den kommer inte smygande – den exploderar. När majsolen värmer asfalten vaknar garagen till liv, och plötsligt fylls landet av allt från välpolerade klassiker till hårt körda banbilar.
2026 ser ut att följa samma välbekanta mönster, men med en bredd som är svår att ignorera. Här ryms allt: små lokala träffar där kaffetermosen fortfarande är central, till stora festivaler där däckrök och högtalaranläggningar tar över hela områden. Det är en blandning av gammalt och nytt, där tradition och modern bilkultur lever sida vid sida.
Här är guiden till sommaren 2026 – uppdelad månad för månad, med några utvalda nedslag som förtjänar lite extra uppmärksamhet.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Maj – säsongen vaknar med stil och V8-muller
Maj är startskottet för bilsommaren. Det är nu entusiasterna dammar av sina bilar och kalendern fylls snabbt.
Classic & Dream Cars – 10 maj
En mer återhållsam tillställning i Åkeshofs slottspark. Här samsas klassiker med moderna sportbilar i en miljö som snarare för tankarna till brittiska traditioner än amerikansk cruising.
Fokus ligger på presentation och skick, inte burnout. Ett välkommet inslag för den som uppskattar bilens estetiska sida.
Dixie Car Meet – 29–30 maj
Kontrasten är tydlig. Här handlar det om amerikansk kultur, musik och bilar i mängd. En klassisk start på sommaren där publiken är lika viktig som fordonen.
Fler i maj:
- Motorlördag i Tidaholm
- BSR Car Meet Växjö (2 maj)
- En Dag på Strippen (16 maj)
- Dixie Car Meet (29–30 maj, Nyköping)
- HTD Truck Show (29–30 maj, Tierp)
- Classic Car Cruise Parad (22 maj)
- Slottsträffen (25 maj)
Juni – när tempot skruvas upp
Juni är månaden då allt händer samtidigt. Racing, festivaler och historiska lopp trängs i kalendern.
Bug Run – 5–7 juni
En institution i svensk bilkultur. Volkswagen-entusiaster samlas för bankörning, utställning och camping. Det är lika delar folkfest som teknikintresse.
Gärdesloppet – 7 juni
Här möter historien nutiden. Klassiska tävlingsbilar kör på Djurgården, och publiken får en påminnelse om hur motorsport en gång såg ut – utan dagens filter.
Fler i juni:
- Gatebil Summer Festival
- Velodromloppet Historic GP
- Speedevents, Tierp Arena
- Veteranbilens dag, Nynäshamn
Juli – de stora namnen tar plats
Det är nu bilsverige når sin kulmen. Evenemangen blir större, publiken fler.
Västerås Summer Meet – 2–4 juli
En av Europas största bilträffar. Tusentals fordon, cruising och en stad som förvandlas till ett rullande museum av amerikansk bilkultur.
Midnattssolsrallyt – 2–4 juli
För den mer traditionsbundne är detta något helt annat. Historiska rallybilar kör långa sträckor i nordiskt ljus – en påminnelse om motorsportens uthållighetsepok.
Fler i juli:
Augusti – cruising och sensommarens sista varv
När kvällarna blir mörkare ändras stämningen. Fokus flyttas mot cruising och publikvänliga event.
Mantorp Classic Days – 28–30 aug
Här samlas historiska bilar för både uppvisning och körning. En mer lågmäld men traditionsbunden tillställning där bilens historia står i centrum.
Summit Racing Internationals – augusti
Rakt motsatt tempo. Dragracing på hög nivå där acceleration mäts i hundradelar och publikens reaktioner är lika snabba.
September – finalen med fokus på körning
När säsongen rundas av återgår fokus till själva körningen.
Gatebil Season Finale – 4–6 sep
En avslutning med däckrök, bankörning och publik som vill krama ur det sista av sommaren.
Grande Finale – 18–19 sep
Mer strukturerad racing avslutar säsongen. Mindre show, mer disciplin – precis som förr.
En sommar att planera efter
Det finns en tydlig rytm i den svenska bilsommaren. Maj och juni bygger upp tempot, juli exploderar, augusti rundar av och september sätter punkt.
Det som sticker ut är bredden. Från slottsparker till strippen, från historiska rallyn till moderna festivaler. För den som vill följa allt krävs planering – och kanske en välfylld tank.
