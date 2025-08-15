Strejken mot den amerikanska elbilstillverkaren Tesla har pågått i över 600 dagar utan någon lösning i sikte.
Teslastrejken: Facket kan tvingas byta strategi
Mest läst i kategorin
Volkswagen höjer priserna – men inte på elbilarna
Volkswagen genomför en ny prisjustering för sina bilar där både vissa modeller och tillvalspaket blir dyrare. Företagets elbilar påverkas inte av höjningen, men en specifik modell är undantagen. Volkswagen har nu meddelat att de höjer priserna på sina bilar som drivs av bensin och diesel. Enligt ett internt meddelande till återförsäljare kommer priserna att stiga …
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
En av de största bilhandlarna i Tyskland har, efter årtionden i branschen, gått i konkurs. Konkursen är ett tecken på stora problem med den tyska ekonomin just nu. En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar. Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren …
Miljonären körde för fort – får böta en miljon
En av Schweiz rikaste personer har dömts till skyhöga böter efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen i Lausanne. Händelsen inträffade i augusti 2024 när mannen körde 77 km/h på en 50-väg i Lausanne. Överträdelsen räknas som en grov trafikförseelse. Den dömde är en fransk affärsman som bott i Schweiz i cirka …
Köpmanin över – bilförsäljningen backar
Inför hotet om tullar passade många amerikaner på att köpa sig en bil till ett rimligt pris. Men nu är köpfesten över och försäljningen backar och priserna höjs. Försäljningen av nya bilar minskade med 300 000 i juni från 15,6 miljoner till 15,3 miljoner, enligt siffror från Cox Automotive. ”Nu ser vi en nedgång i …
Här är elbilen med nästan 3 000 hästkrafter
Den kinesiska biltillverkaren BYD, genom sitt lyxmärke Yangwang, har aviserat en sensationell uppgradering av sin hyperbil U9. I en aggressiv jakt på att överträffa europeiska prestandamärken, har man skapat en version som utklassar det mesta på marknaden. Med fyra motorer och nästan 3000 hästkrafter skapas ett elmonster som utmanar hastighetsrekord. Den kinesiska utmanaren mot europeiska …
Nu öppnar IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson för att det kan finnas alternativa lösningar.
En kamp i över 600 dagar
En långvarig arbetsmarknadskonflikt som den mellan fackförbundet IF Metall och elbilsjätten Tesla ställer allt på sin spets. Fackets primära mål har hela tiden varit att teckna ett kollektivavtal för de anställda, vilket Teslas svenska bolag, TM Sweden, hittills konsekvent har nekat.
Men efter över 600 dagars strejk, där ingen av parterna tycks vilja ge vika, börjar nya tankar ta form.
I en intervju med Sveriges Radio Ekot under ett seminarium i Almedalen uttalade sig IF Metalls förbundsordförande Nilsson om möjligheten att överväga andra lösningar än ett traditionellt kollektivavtal. Hon underströk att det är en naturlig del av den långa processen att titta på alla vägar framåt.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Facket vägrar stå i ett hörn
Nilsson betonar att uttalandet inte är en nyhet utan snarare en reflektion över den resa som facket har gjort hittills. Målet om ett kollektivavtal kvarstår, men hon menar att facket inte kan avvisa förslag som kommer upp till diskussion.
“Jag vill visa att vi inte står i ett hörn och inte vill diskutera. Vi är en förhandlande part”, säger hon.
Nilsson påpekar att det är frustrerande att konflikten dragit ut på tiden, men hon är inte uppgiven. Hon ifrågasätter också om vd:n Elon Musk någonsin kommer att ge sin Sverigeledning mandat att underteckna ett avtal.
Musks nya bonuspaket: 295 miljarder kronor mitt i krisen
Trots fallande försäljningssiffror och stark kritik mot vd:n Elon Musk, har Teslas styrelse belönat honom med en enorm aktieutdelning värd miljardbelopp.
Medlemmarna är oroliga – men facket ser möjligheter
Detta är en känslig fråga inom facket. Ett år före intervjun hade ett förslag lagts fram om att infoga kollektivavtalstexten som en bilaga till de individuella anställningsavtalen.
Detta förslag avvisades dock kraftfullt av medlemmarna.
Frågan har även diskuterats på IF Metalls kongress, där flera personer uttryckte oro för att finna andra lösningar än ett konventionellt kollektivavtal. Till dessa oroliga medlemmar säger Nilsson att man måste våga överväga och utvärdera alla förslag som dyker upp för att hitta en väg framåt.
Företag backar – men alla är inte med på tåget
Konflikten har haft en märkbar effekt på marknaden, och flera företag har valt att sluta köpa Teslabilar. Enligt en kartläggning gjord av Dagens Arbete har omkring hälften av de företag som tidigare köpt tio eller fler Teslor inte registrerat några nya bilar sedan årsskiftet.
Anledningarna varierar, men flera företag anger ekonomiska skäl som högre kostnader för försäkringar, reparationer och ett befarat lägre andrahandsvärde. Andra skäl som nämns är problem med service och underhåll, något som Nilsson ser som en indikation på att Teslas verksamhet inte fungerar som den ska.
Hon ser det som en positiv effekt av strejken, även om hon är försiktig med att tala om “vinnare” och “förlorare”.
Teslas miljardsatsning i graven: Dojo-projektet avbryts
Tesla har överraskande nog lagt ner sitt ambitiösa superdatorprojekt Dojo. Beslutet innebär en stor strategisk förändring för företaget, som nu fokuserar
Den danska vd:n ratar Tesla – men andra fortsätter köpa
Vissa företag, som det danska byggföretaget Tscherning, har valt att göra sig av med sina Teslabilar av andra skäl. Vd:n Søren Tscherning menar att beslutet är grundat i Musks politiska engagemang och personliga värderingar, men han har även full sympati med IF Metalls kamp för kollektivavtal.
Samtidigt finns det företag som Grufman Bil som fortsätter att köpa Teslabilar, och deras vd Fredrik Grufman menar att konflikten mellan facket och Tesla inte angår dem.
Trots de olika reaktionerna står det klart att fackets agerande har skapat konsekvenser för Teslas affärsverksamhet i Sverige. Nilsson medger att det är en tuff situation, men betonar att man måste fortsätta sätta press tills en lösning nås, med övertygelsen att ett avtal är den ultimata lösningen.
Han tog in sin Tesla för värdering – gick därifrån i total chock
En man trodde att medarbetaren på bilhandelsföretaget skämtade med honom när han fick höra värderingen på sin nästan nya Tesla. Han hade köpt den för
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Kina varnar utländska företag
Kina varnar utländska företag för att hamstra sällsynta jordartsmetaller. Kina vill behålla sitt överläge som ett vapen mot USA. Kina slår ner på utländska företag och varnar dem för att hamstra sällsynta jordartsmetaller eller över huvud taget bygga upp lager, skriver Financial Times. Kina är fast beslutet att behålla sitt strategiska övertag över utbudet och …
Nytt hjärnchip kan läsa dina tankar – 74 procents träffsäkerhet
Forskare vid Stanford University har utvecklat ett experimentellt hjärnchip som kan översätta en persons tänkta meningar till text – utan att orden uttalas högt. Träffsäkerheten är redan uppe i 74 procent. Obehagligt? Kanske. Fascinerande? Definitivt. Tekniken bygger på en så kallad brain-computer interface (BCI) som registrerar hjärnsignaler via mikroelektroder placerade i den del av hjärnan …
Tillväxtchock: Kinas maskineri tappar kraft
Kinas ekonomiska motor hackar. Färska siffror visar att både industriproduktionen och detaljhandeln växte i juli i den svagaste takten på månader, långt under förväntningarna. Bakom siffrorna döljer sig en rad problem. Svag inhemsk efterfrågan, fallande bostadspriser och extremväder tynger utvecklingen. Samtidigt driver Peking en offensiv mot överkapacitet och hård priskonkurrens, vilket får återverkningar på produktionen, …
Har du för mycket pengar på sparkontot? Experterna svarar
En buffert på sparkontot är en trygghet när tvättmaskinen plötsligt går sönder eller när bilen måste lagas. Men vid vilken nivå blir bufferten för stor? Två privatekonomer ger sina svar. Att ha pengar på sparkontot är bra. Nödvändigt, till och med. Men det kan gå överstyr.? Om du har en för stor buffert kan du …
Så kan din semester leda till identitetsstöld
Risken för identitetsstöld ökar i takt med resandet. Kriminella säljer stulna pass och kort på nätet och kan förstöra din semester. Kriminella skapar en växande marknad för stulna resedokument på darknet, där dina personuppgifter säljs för överraskande låga priser. Kriminellas guldgruva – från pass till bonuspoäng En ny gemensam undersökning från företagen NordVPN och Saily …