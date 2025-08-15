Dagens PS
Teslastrejken: Facket kan tvingas byta strategi

Marie Nilsson från IF Metall tittar på lösningar i konflikten. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
Marie Nilsson från IF Metall tittar på lösningar i konflikten. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Strejken mot den amerikanska elbilstillverkaren Tesla har pågått i över 600 dagar utan någon lösning i sikte.

Nu öppnar IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson för att det kan finnas alternativa lösningar.

En kamp i över 600 dagar

En långvarig arbetsmarknadskonflikt som den mellan fackförbundet IF Metall och elbilsjätten Tesla ställer allt på sin spets. Fackets primära mål har hela tiden varit att teckna ett kollektivavtal för de anställda, vilket Teslas svenska bolag, TM Sweden, hittills konsekvent har nekat.

Men efter över 600 dagars strejk, där ingen av parterna tycks vilja ge vika, börjar nya tankar ta form.

I en intervju med Sveriges Radio Ekot under ett seminarium i Almedalen uttalade sig IF Metalls förbundsordförande Nilsson om möjligheten att överväga andra lösningar än ett traditionellt kollektivavtal. Hon underströk att det är en naturlig del av den långa processen att titta på alla vägar framåt.

LO-borgen inför en pressträff (Foto: Jessica Gow /TT)
LO-borgen inför en pressträff (Foto: Jessica Gow /TT)
Facket vägrar stå i ett hörn

Nilsson betonar att uttalandet inte är en nyhet utan snarare en reflektion över den resa som facket har gjort hittills. Målet om ett kollektivavtal kvarstår, men hon menar att facket inte kan avvisa förslag som kommer upp till diskussion.

“Jag vill visa att vi inte står i ett hörn och inte vill diskutera. Vi är en förhandlande part”, säger hon.

Nilsson påpekar att det är frustrerande att konflikten dragit ut på tiden, men hon är inte uppgiven. Hon ifrågasätter också om vd:n Elon Musk någonsin kommer att ge sin Sverigeledning mandat att underteckna ett avtal.

Musks nya bonuspaket: 295 miljarder kronor mitt i krisen

Trots fallande försäljningssiffror och stark kritik mot vd:n Elon Musk, har Teslas styrelse belönat honom med en enorm aktieutdelning värd miljardbelopp.

Medlemmarna är oroliga – men facket ser möjligheter

Detta är en känslig fråga inom facket. Ett år före intervjun hade ett förslag lagts fram om att infoga kollektivavtalstexten som en bilaga till de individuella anställningsavtalen.

Detta förslag avvisades dock kraftfullt av medlemmarna.

Frågan har även diskuterats på IF Metalls kongress, där flera personer uttryckte oro för att finna andra lösningar än ett konventionellt kollektivavtal. Till dessa oroliga medlemmar säger Nilsson att man måste våga överväga och utvärdera alla förslag som dyker upp för att hitta en väg framåt.

Cirka 700 dagar har de stått där nu. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Cirka 700 dagar har de stått där nu. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Företag backar – men alla är inte med på tåget

Konflikten har haft en märkbar effekt på marknaden, och flera företag har valt att sluta köpa Teslabilar. Enligt en kartläggning gjord av Dagens Arbete har omkring hälften av de företag som tidigare köpt tio eller fler Teslor inte registrerat några nya bilar sedan årsskiftet.

Anledningarna varierar, men flera företag anger ekonomiska skäl som högre kostnader för försäkringar, reparationer och ett befarat lägre andrahandsvärde. Andra skäl som nämns är problem med service och underhåll, något som Nilsson ser som en indikation på att Teslas verksamhet inte fungerar som den ska.

Hon ser det som en positiv effekt av strejken, även om hon är försiktig med att tala om “vinnare” och “förlorare”.

Teslas miljardsatsning i graven: Dojo-projektet avbryts

Tesla har överraskande nog lagt ner sitt ambitiösa superdatorprojekt Dojo. Beslutet innebär en stor strategisk förändring för företaget, som nu fokuserar

Den danska vd:n ratar Tesla – men andra fortsätter köpa

Vissa företag, som det danska byggföretaget Tscherning, har valt att göra sig av med sina Teslabilar av andra skäl. Vd:n Søren Tscherning menar att beslutet är grundat i Musks politiska engagemang och personliga värderingar, men han har även full sympati med IF Metalls kamp för kollektivavtal.

Samtidigt finns det företag som Grufman Bil som fortsätter att köpa Teslabilar, och deras vd Fredrik Grufman menar att konflikten mellan facket och Tesla inte angår dem.

Trots de olika reaktionerna står det klart att fackets agerande har skapat konsekvenser för Teslas affärsverksamhet i Sverige. Nilsson medger att det är en tuff situation, men betonar att man måste fortsätta sätta press tills en lösning nås, med övertygelsen att ett avtal är den ultimata lösningen.

Han tog in sin Tesla för värdering – gick därifrån i total chock

En man trodde att medarbetaren på bilhandelsföretaget skämtade med honom när han fick höra värderingen på sin nästan nya Tesla. Han hade köpt den för
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

