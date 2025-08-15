Teslastrejken: Facket kan tvingas byta strategi

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Facket vägrar stå i ett hörn

Nilsson betonar att uttalandet inte är en nyhet utan snarare en reflektion över den resa som facket har gjort hittills. Målet om ett kollektivavtal kvarstår, men hon menar att facket inte kan avvisa förslag som kommer upp till diskussion.

“Jag vill visa att vi inte står i ett hörn och inte vill diskutera. Vi är en förhandlande part”, säger hon.

Nilsson påpekar att det är frustrerande att konflikten dragit ut på tiden, men hon är inte uppgiven. Hon ifrågasätter också om vd:n Elon Musk någonsin kommer att ge sin Sverigeledning mandat att underteckna ett avtal.

Medlemmarna är oroliga – men facket ser möjligheter

Detta är en känslig fråga inom facket. Ett år före intervjun hade ett förslag lagts fram om att infoga kollektivavtalstexten som en bilaga till de individuella anställningsavtalen.

Detta förslag avvisades dock kraftfullt av medlemmarna.

Frågan har även diskuterats på IF Metalls kongress, där flera personer uttryckte oro för att finna andra lösningar än ett konventionellt kollektivavtal. Till dessa oroliga medlemmar säger Nilsson att man måste våga överväga och utvärdera alla förslag som dyker upp för att hitta en väg framåt.

Cirka 700 dagar har de stått där nu. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Företag backar – men alla är inte med på tåget

Konflikten har haft en märkbar effekt på marknaden, och flera företag har valt att sluta köpa Teslabilar. Enligt en kartläggning gjord av Dagens Arbete har omkring hälften av de företag som tidigare köpt tio eller fler Teslor inte registrerat några nya bilar sedan årsskiftet.

Anledningarna varierar, men flera företag anger ekonomiska skäl som högre kostnader för försäkringar, reparationer och ett befarat lägre andrahandsvärde. Andra skäl som nämns är problem med service och underhåll, något som Nilsson ser som en indikation på att Teslas verksamhet inte fungerar som den ska.

Hon ser det som en positiv effekt av strejken, även om hon är försiktig med att tala om “vinnare” och “förlorare”.

Den danska vd:n ratar Tesla – men andra fortsätter köpa

Vissa företag, som det danska byggföretaget Tscherning, har valt att göra sig av med sina Teslabilar av andra skäl. Vd:n Søren Tscherning menar att beslutet är grundat i Musks politiska engagemang och personliga värderingar, men han har även full sympati med IF Metalls kamp för kollektivavtal.

Samtidigt finns det företag som Grufman Bil som fortsätter att köpa Teslabilar, och deras vd Fredrik Grufman menar att konflikten mellan facket och Tesla inte angår dem.

Trots de olika reaktionerna står det klart att fackets agerande har skapat konsekvenser för Teslas affärsverksamhet i Sverige. Nilsson medger att det är en tuff situation, men betonar att man måste fortsätta sätta press tills en lösning nås, med övertygelsen att ett avtal är den ultimata lösningen.