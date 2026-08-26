Då kommer racingfenomenet STCC tillbaka – med GT4-bilar

”Intresset för återstarten av STCC har överträffat våra förväntningar och med en stark ägargrupp och en långsiktig plan ser vi med tillförsikt på framtiden”, säger Richard Göransson, femfaldig STCC-mästare och vd för Gelleråsen Arena.

Det betyder bytet till GT4

GT4 är en racingklass för produktionsbilar som byggs om för bankörning. Till skillnad från renodlade tävlingsbilar är de sett till utrustning relativt nära sina gatuversioner – men de får bland annat anpassade bromsar, fjädring, bodykits och viss säkerhetsutrustning.

I dag finns det omkring 20 homologerade GT4-modeller från tillverkare som Mercedes, BMW, Ford, Toyota och Porsche.

”Vi har arbetat med projektet bakom kulisserna i över ett år och redan idag finns det flera team som har bekräftat sin satsning till 2027. Med GT4 fyller vi ett stort tomrum i svensk motorsport”, säger Göransson.

STCC grundades 1996, med brittiska BTCC som förebild, och blev snabbt ett av Sveriges största mästerskap.

Det ursprungliga STCC-mästerskapet kördes fram till 2010 i olika format – därefter slogs det svenska mästerskapet ihop med det danska och blev Scandinavian Touring Car Championship.

För ett par år sedan fanns planer på att kicka igång verksamheten med endast elektriska bilar. Satsningen nådde dock inte hela vägen, och kort efter lanseringen – under 2025 – pausade man mästerverket för att kunna återkomma med nya strategier.

Då sätter man igång

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Under kommande månaderna ska STCC presentera förare, team, partners, det faktiska tävlingsformat och racingkalendern för 2027.

Man meddelar dock redan nu att tävlingarna kommer att köras på fler banor än de fyra som står bakom återstarten.

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