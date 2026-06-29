Då åkte flest fast för rattfylla under midsommar

Färre fast i år

Antalet alkoholrelaterade rattfylleribrott minskade med 35 procent jämfört med förra året, skriver Alcosense som sammanfattat polisens statistik från helgen.

Totalt anmäldes 237 fall under vecka 25, vilket kan jämföras med 362 förra året. Samtidigt visar polisens statistik att midsommardagen, liksom tidigare år, var den dag då flest förare upptäcktes med alkohol i kroppen – totalt åkte 64 dagen-efter-förare fast.

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Statistiken kommer från Polisens avdelning för verksamhetsstyrning och analys och omfattar inkomna ärenden om alkoholrelaterat rattfylleri under vecka 25, den 15 till 21 juni 2026. Brott där föraren varit påverkad av narkotika ingår inte.

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”Midsommardagen brukar återkomma som en av de dagar då flest rattfyllerister upptäcks. Många är noggranna med att inte köra efter att ha druckit alkohol, men betydligt färre funderar över hur länge alkoholen faktiskt stannar kvar i kroppen. Därför ser vi ofta att dagen efter sticker ut i statistiken, säger Hunter Abbott, alkoholexpert och rådgivare till det brittiska parlamentets råd för transportsäkerhet.

Enligt Abbott är det vanligt att människor överskattar kroppens förmåga att bryta ned alkohol.

”Många tror fortfarande att kaffe, mat eller några timmars sömn gör att alkoholen försvinner snabbare, men så fungerar det inte. Om man har druckit mycket kvällen innan kan alkoholhalten fortfarande vara för hög för att köra bil morgonen därpå. Är man osäker bör man låta bilen stå eller kontrollera alkoholhalten med en tillförlitlig alkomätare innan man sätter sig bakom ratten”, säger Abbott.

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