Midsommarhelgen har ett ökänt rattfyllerirykte runt sig. Vissa förare anser sig körfärdiga även efter en nubbe eller två, men i år var det återigen dagen-efter-förarna som stod för flest fall av rattfylla.
Då åkte flest fast för rattfylla under midsommar
Med någon veckas distans till årets midsommarfirande går det att konstatera att rattfylleri fortfarande är ett brott som är tätt sammankopplat med det svenska midsommarfirandet. Uppskattningar från branschexperter säger att det kan röra sig om uppemot 20 000 alkoholpåverkade midsommarfirare på våra vägar varje år. De som fångas i polisens kontroller är bara en bråkdel.
Färre fast i år
Antalet alkoholrelaterade rattfylleribrott minskade med 35 procent jämfört med förra året, skriver Alcosense som sammanfattat polisens statistik från helgen.
Totalt anmäldes 237 fall under vecka 25, vilket kan jämföras med 362 förra året. Samtidigt visar polisens statistik att midsommardagen, liksom tidigare år, var den dag då flest förare upptäcktes med alkohol i kroppen – totalt åkte 64 dagen-efter-förare fast.
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Statistiken kommer från Polisens avdelning för verksamhetsstyrning och analys och omfattar inkomna ärenden om alkoholrelaterat rattfylleri under vecka 25, den 15 till 21 juni 2026. Brott där föraren varit påverkad av narkotika ingår inte.
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”Midsommardagen brukar återkomma som en av de dagar då flest rattfyllerister upptäcks. Många är noggranna med att inte köra efter att ha druckit alkohol, men betydligt färre funderar över hur länge alkoholen faktiskt stannar kvar i kroppen. Därför ser vi ofta att dagen efter sticker ut i statistiken, säger Hunter Abbott, alkoholexpert och rådgivare till det brittiska parlamentets råd för transportsäkerhet.
Enligt Abbott är det vanligt att människor överskattar kroppens förmåga att bryta ned alkohol.
”Många tror fortfarande att kaffe, mat eller några timmars sömn gör att alkoholen försvinner snabbare, men så fungerar det inte. Om man har druckit mycket kvällen innan kan alkoholhalten fortfarande vara för hög för att köra bil morgonen därpå. Är man osäker bör man låta bilen stå eller kontrollera alkoholhalten med en tillförlitlig alkomätare innan man sätter sig bakom ratten”, säger Abbott.
Ett enormt mörkertal
Precis som tidigare år är det i och kring de största städerna som flest rattfylleribrott begås. Region Syd toppar statistiken med 57 fall, följt av Region Stockholm med 45 fall och Region Väst med 36 fall. Minskningen från 2025 är bred och syns i nästan samtliga polisregioner.
Större stadsregioner återkommer i toppen av den här statistiken år efter år. Förklaringen är i grunden befolkningstäthet: Där det bor fler människor finns det också fler bilar i omlopp, och därmed fler möjliga brott att upptäcka.
”Tidigare uppskattningar har pekat på att det under midsommarhelgen befinner sig närmare 20 000 rattfulla förare på svenska vägar per dygn. De 237 som åkte fast är alltså toppen av ett mycket stort isberg”, avslutar Abbot.