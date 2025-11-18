En eldriven suv skulle visa sin styrka i Kina – men slutade istället med att glida bakåt och riva ett räcke, till stor förvåning för alla inblandade.
Chery försökte klättra 999 steg – kom kanske fem
Mest läst i kategorin
Elbil inlåst i bergsrum: Forskarnas upptäckt chockar
Forskarna avslöjar hur elbilen försökte koppla upp sig och skicka data – även djupt inne i bergrummet. När norska säkerhetsexperter ville testa hur säkra moderna elbilar egentligen är, valde de en drastisk metod. De körde in en kinesisk elbil i ett hermetiskt tillslutet bergsrum och stängde den helt ute från omvärlden. Resultatet blev något som …
Mekaniker slår larm: En knapp i bilen kan förkorta motorns liv rejält
Mekanikern avslöjar varför en till synes harmlös knapp kan få din motor att slitas ut i förtid. Det är en funktion som de flesta nya bilmodeller är utrustade med, och som biltillverkarna gärna lyfter fram som klimatsmart och bränslebesparande. Men enligt en välkänd mekaniker kan samma knapp i värsta fall få din motor att slitas …
Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort
Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas. Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige. Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter …
Elbilsmarknaden skakas om: Oväntad modell tar över förstaplatsen
Elbilsmarknaden visar oväntade skiften när nya modeller tar över toppositionerna. Den tyska elbilsmarknaden har länge dominerats av Volkswagen, men den senaste månadsstatistiken förändrar bilden dramatiskt. Nya siffror från det tyska Kraftfahrt-Bundesamt visar att en oväntad utmanare nu tagit sig förbi både ID.7 och ID.3 och lagt beslag på förstaplatsen. Resultatet markerar ett ovanligt skifte i …
400 kubiktum och en familjefejd som aldrig svalnar
Två motorer, samma kubik, men helt olika familjetraditioner. Här synas Ford och Chevys 400-maskiner i sömmarna. Att GM:s Pontiac och Chevrolet båda tog fram 400-kubiktums V8:or är ingen överraskning för den som gillar gamla småblock. Att Ford byggde en 400-kubikare samtidigt är inte heller någon chock, men där slutar likheterna. För trots liknande volymmässiga ambitioner …
Det finns gränser för vad fordonstillverkare bör göra när de vill sticka ut. Chery valde att utmana just den gränsen genom att köra sin nya suv uppför de berömda 999 trappstegen på Tianmen-berget.
För den som minns hur ett brittiskt märke gjorde samma sak för några år sedan kan man säga att Chery inspirerades av historien, men kanske glömde att historien också har en tendens att upprepa sig – fast inte alltid på det sätt man hoppas.
Fulwin X3L är en elektrifierad suv med boxig form, fyrhjulsdrift och offroad-lägen som ska klara lite av varje.
Priset ligger ungefär mellan 180 000 och 240 000 kronor på den kinesiska marknaden.
I marknadsföringsvärlden är det förstås lockande att låta ett fordon bestiga ett berg för att visa vad det går för. Men i det här fallet blev det bergbestigningen som visade vad fordonet inte gick för.
När repet inte håller vad det lovar
Säkerhetslinor ska hålla fordon på plats.
Här gjorde en av dem tvärtom.
Under uppstigningen lossnade en del av infästningen till linan, som sedan trasslade in sig i högerhjulet. När kraften inte längre nådde marken tog tyngdlagen över.
Suven gled bakåt och slog emot ett skyddsräcke som nu behöver mer än en putsduk för att bli som förut.
Enligt vittnen stod bilen stilla i ungefär två timmar efter incidenten. Turister fick i stället ta den långa vägen runt via bergshissen.
Så kan det gå när marknadsföring och natur möts på trånga stentrappor.
Solidstate-batterier kraftigt försenade
Trots höga förväntningar tar utvecklingen av helsolidstate-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030. Vid 2025
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Trapporna som inte ger nåd
”Himmelska stegen”, som trappan kallas, är en av Kinas mest kända sevärdheter. Nästan 300 meter lång, brant som en gammal vindstrappa och med lutningar som ibland passerar 60 grader.
Stegen är dessutom smala och ofta fuktiga.
Det är helt enkelt inget en bil borde ta sig uppför – om den inte heter något brittiskt och kommer med en förare som gillar att utmana naturens oskrivna regler.
Chery hade i sina egna inlägg tidigare lyft hur svårt det är att ta sig uppför trapporna och hur mycket det kräver av fyrhjulsdrift och motorstyrning. Det fick de onekligen rätt i, även om beviset kanske blev mer konkret än planerat.
Så blev GM:s V12 en arbetshäst större än sitt rykte
Ett av GM:s mest ovanliga motorbyggen blev en bensinslukande jätte som vägde mer än en hel Mini – och ändå älskades av dem som behövde den mest. I en tid
Ursäkten som följde efteråt
Dagen efter publicerade Chery en ursäkt där de förklarade vad som hänt. Ingen person skadades och naturen klarade sig också utan större problem, men räcket får nu nya delar.
Företaget lovade att stå för alla kostnader och medgav att riskbedömningen hade varit mindre genomtänkt än vad situationen krävde.
Det här är ett exempel på hur ambitionen ibland springer före förnuftet. För även om fordonsteknik har gjort stora framsteg finns det fortfarande platser där man ska gå – inte köra.
En lärdom att ta med sig hem
Det är lätt att skratta åt händelsen i efterhand, särskilt när inga människor kom till skada. Men den påminner också om att vissa utmaningar gör sig bäst i reklamfilmer med välplanerade kulisser, inte på berg med kulturvärde.
Kanske blir nästa uppvisning därför lite mer jordnära, bokstavligt talat.
Chery ville visa vad deras suv klarar av. I stället visade de vad som kan hända när en kampanj tar ett skutt utan att se var foten landar.
Se hur det gick på Youtube.
Tesla vänder Kina ryggen i nytt handelsdrama
Tesla vill avveckla kinesiska komponenter i sina amerikanska bilar – en kursändring som säger en hel del om dagens laddade handelsklimat. Tesla har inlett
Missa inte:
Tullavgiften slopas på dina småpaket – beslut i EU. News 55
Experterna: Så maximerar du vinsten vid bilförsäljning. E55
ChatGPT fälld i Tyskland – måste betala ersättning. Dagens PS
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Stor smäll för Blackrock – indraget i bedrägerihärva
Blackrock är indraget i en stor bedrägerihärva, som rör flera hundra miljoner dollar. Det gäller lån som inte har betalats tillbaka enligt överenskommelse. Amerikanska åklagare har nu inlett en utredning av flera företag som tagit lån på totalt 400 miljoner dollar från det globala kreditinvesteringsbolaget HPS Investment Partner. Ägs av Blackrock HPS har byggt upp …
Toyoda dök upp i MAGA-keps – japanerna tappade hakan
Akio Toyoda dök upp på Fuji Speedway i full amerikautstyrsel och skapade en scen som fick många att undra vad som egentligen pågick. Akio Toyoda dök upp på banan som om han lämnat Japan för en dag och istället anslutit sig till ett valmöte i Mellanvästern, skriver Automotive news. Den röda kepsen med Make America …
Varningsklockorna blinkar rött på allvar för USA-börsen
Jämförelseindexet S&P 500 i USA kan förlänga sitt tapp och falla med dramatiska minst 10 procent och Nasdaq Composite kan få uppleva en nedgång på 8 procent, visar analytikernas skräckprognoser. ”S&P 500-indexet stängde under sitt 50-dagars glidande medelvärde för första gången på 139 handelsdagar, och Nasdaq Composite Index blinkar med signaler om svaghet på den …
Börserna i Asien faller – Japan ned nära 3 procent
Europeiska investerare vaknar till ännu en röd dag på börserna i Asien efter att USA handlat nedåt på måndagskvällen. Handeln präglas av oro inför kommande amerikanska jobbsiffror, en starkare dollar och nya geopolitiska spänningar i regionen. Läs även: USA i Kinas grepp: "Tar 10 år att ta sig loss" – Dagens PS Japan drar ner …
Hackarligan bakom Tietoevry-kaoset når miljardnivåer
Akira-gruppen fortsätter att slå mot verksamheter världen över och enligt Computer Sweden har gänget pressat fram miljardbelopp nu. Enligt Computer Sweden har det ökända gänget Akira nu växlat upp sin verksamhet och fyllt kassakistan på ett sätt som får även luttrade säkerhetsexperter att reagera. En färsk internationell varning från FBI, CISA och Europol pekar på …