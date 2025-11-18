Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Chery försökte klättra 999 steg – kom kanske fem

Se hur en Chery misslyckas fatalt med ett trick de trodde de skulle klara av. (Foto: New China EV på Youtube)
Se hur en Chery misslyckas fatalt med ett trick de trodde de skulle klara av. (Foto: New China EV på Youtube)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

En eldriven suv skulle visa sin styrka i Kina – men slutade istället med att glida bakåt och riva ett räcke, till stor förvåning för alla inblandade.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det finns gränser för vad fordonstillverkare bör göra när de vill sticka ut. Chery valde att utmana just den gränsen genom att köra sin nya suv uppför de berömda 999 trappstegen på Tianmen-berget.

För den som minns hur ett brittiskt märke gjorde samma sak för några år sedan kan man säga att Chery inspirerades av historien, men kanske glömde att historien också har en tendens att upprepa sig – fast inte alltid på det sätt man hoppas.

Fulwin X3L är en elektrifierad suv med boxig form, fyrhjulsdrift och offroad-lägen som ska klara lite av varje.

Chery Fulwin X3L som absolut påminner om andra bilar med kanske bättre kvaliteter. (Foto: Chery)
Chery Fulwin X3L som absolut påminner om andra bilar med kanske bättre kvaliteter. (Foto: Chery)

Priset ligger ungefär mellan 180 000 och 240 000 kronor på den kinesiska marknaden.

I marknadsföringsvärlden är det förstås lockande att låta ett fordon bestiga ett berg för att visa vad det går för. Men i det här fallet blev det bergbestigningen som visade vad fordonet inte gick för.

När repet inte håller vad det lovar

Säkerhetslinor ska hålla fordon på plats.

Här gjorde en av dem tvärtom.

ANNONS

Under uppstigningen lossnade en del av infästningen till linan, som sedan trasslade in sig i högerhjulet. När kraften inte längre nådde marken tog tyngdlagen över.

Suven gled bakåt och slog emot ett skyddsräcke som nu behöver mer än en putsduk för att bli som förut.

Enligt vittnen stod bilen stilla i ungefär två timmar efter incidenten. Turister fick i stället ta den långa vägen runt via bergshissen.

Så kan det gå när marknadsföring och natur möts på trånga stentrappor.

Solidstate-batterier kraftigt försenade

Trots höga förväntningar tar utvecklingen av hel­solid­state-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030. Vid 2025
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Trapporna som inte ger nåd

”Himmelska stegen”, som trappan kallas, är en av Kinas mest kända sevärdheter. Nästan 300 meter lång, brant som en gammal vindstrappa och med lutningar som ibland passerar 60 grader.

Stegen är dessutom smala och ofta fuktiga.

Det är helt enkelt inget en bil borde ta sig uppför – om den inte heter något brittiskt och kommer med en förare som gillar att utmana naturens oskrivna regler.

ANNONS

Chery hade i sina egna inlägg tidigare lyft hur svårt det är att ta sig uppför trapporna och hur mycket det kräver av fyrhjulsdrift och motorstyrning. Det fick de onekligen rätt i, även om beviset kanske blev mer konkret än planerat.

Så blev GM:s V12 en arbetshäst större än sitt rykte

Ett av GM:s mest ovanliga motorbyggen blev en bensinslukande jätte som vägde mer än en hel Mini – och ändå älskades av dem som behövde den mest. I en tid

Ursäkten som följde efteråt

Dagen efter publicerade Chery en ursäkt där de förklarade vad som hänt. Ingen person skadades och naturen klarade sig också utan större problem, men räcket får nu nya delar.

Företaget lovade att stå för alla kostnader och medgav att riskbedömningen hade varit mindre genomtänkt än vad situationen krävde.

Det här är ett exempel på hur ambitionen ibland springer före förnuftet. För även om fordonsteknik har gjort stora framsteg finns det fortfarande platser där man ska gå – inte köra.

En lärdom att ta med sig hem

Det är lätt att skratta åt händelsen i efterhand, särskilt när inga människor kom till skada. Men den påminner också om att vissa utmaningar gör sig bäst i reklamfilmer med välplanerade kulisser, inte på berg med kulturvärde.

Kanske blir nästa uppvisning därför lite mer jordnära, bokstavligt talat.

ANNONS

Chery ville visa vad deras suv klarar av. I stället visade de vad som kan hända när en kampanj tar ett skutt utan att se var foten landar.

Se hur det gick på Youtube.

Tesla vänder Kina ryggen i nytt handelsdrama

Tesla vill avveckla kinesiska komponenter i sina amerikanska bilar – en kursändring som säger en hel del om dagens laddade handelsklimat. Tesla har inlett

Missa inte:

Tullavgiften slopas på dina småpaket – beslut i EU. News 55

Experterna: Så maximerar du vinsten vid bilförsäljning. E55

ChatGPT fälld i Tyskland – måste betala ersättning. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
cheryElbilMarknadsföringReklamstunt
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS