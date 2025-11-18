Chery försökte klättra 999 steg – kom kanske fem

Det finns gränser för vad fordonstillverkare bör göra när de vill sticka ut. Chery valde att utmana just den gränsen genom att köra sin nya suv uppför de berömda 999 trappstegen på Tianmen-berget.

För den som minns hur ett brittiskt märke gjorde samma sak för några år sedan kan man säga att Chery inspirerades av historien, men kanske glömde att historien också har en tendens att upprepa sig – fast inte alltid på det sätt man hoppas.

Fulwin X3L är en elektrifierad suv med boxig form, fyrhjulsdrift och offroad-lägen som ska klara lite av varje.

Chery Fulwin X3L som absolut påminner om andra bilar med kanske bättre kvaliteter. (Foto: Chery)

Priset ligger ungefär mellan 180 000 och 240 000 kronor på den kinesiska marknaden.

I marknadsföringsvärlden är det förstås lockande att låta ett fordon bestiga ett berg för att visa vad det går för. Men i det här fallet blev det bergbestigningen som visade vad fordonet inte gick för.

När repet inte håller vad det lovar

Säkerhetslinor ska hålla fordon på plats.

Här gjorde en av dem tvärtom.

Under uppstigningen lossnade en del av infästningen till linan, som sedan trasslade in sig i högerhjulet. När kraften inte längre nådde marken tog tyngdlagen över.

Suven gled bakåt och slog emot ett skyddsräcke som nu behöver mer än en putsduk för att bli som förut.

Enligt vittnen stod bilen stilla i ungefär två timmar efter incidenten. Turister fick i stället ta den långa vägen runt via bergshissen.

Så kan det gå när marknadsföring och natur möts på trånga stentrappor.