Nya tyska trenden: Köper Tesla

Färska siffror från tyska medier målar dock upp en överraskande bild för landets bilregistreringar under årets första kvartal.

Med 7 440 nya privata registreringar mellan januari och mars drar Tesla Model Y ifrån alla konkurrenter med god marginal – inklusive etablerade bästsäljare som VW Golf och Skoda Elroq.

”Exceptionellt hög siffra”

Under perioden stod privatpersoner för ungefär 80 procent av försäljningen av Model Y i Tyskland. ”En exceptionellt hög siffra”, menar fordonsredaktören Sebastian Oppenheimer hos Merkur.

Sett till det totala antalet registrerade bilar, alltså inte bara privatköpen, hamnar Tesla på en fjärdeplats i Tyskland. Volkswagen, Skoda och Audi dominerar alltjämt toppen.

I Sveriges motsvarande statistik hamnar tesla på en niondeplats. Fram till mars månad har 2 849 Teslabilar registrerats. Vilket visserligen är en ökning om nästan 48 procent jämfört med samma period förra året. Men på totalen står man i tydligt underläge mot Volvo (9 848), Volkswagen (7 358) och Toyota (5 148).

Model Y – nu med sju säten

Att Model Y Long Range AWD numera erbjuds med en tredje sätesrad, alltså sju säten, menar Oppenheimer är något som troligtvis kommer att ge det amerikanska märket ytterligare en skjuts – i alla fall i den tyska statistiken.

I Sverige erbjuds den tredje sätesraden för ett kostnadstillägg om 26 000 kronor.

Huruvida de svenska barnfamiljerna kommer att söker sig till Tesla för sina familjebilsköp återstår att se. Men för den som bara tittar på kostnad och antal säten blir Model Y Long Range AWD ett ganska rimligt alternativ kontra exempelvis en Volvo EX90 eller KIA EV9.