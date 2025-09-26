Nu återkallar BMW hundratusentals bilar världen runt på grund av brandrisken med startmotorn, rapporterar tyska Welt.
Brandrisk tvingar BMW att dra i nödbromsen
Mest läst i kategorin
Kris: Stellantis stoppar produktionen i Europa
Den europeiska fordonsindustrin brottas med svåra utmaningar. Nu tvingas biljätten Stellantis vidta drastiska åtgärder mot krisen. Europeiska bilmärken pressas hårt i ett utmanande marknadsklimat. Biljätten Stellantis möter nu en av sina största utmaningar hittills, vilket tvingar fram drastiska åtgärder för att möta den nya verkligheten. Koncernen har vidtagit flertalet produktionsstopp vid flera fabriker på kontinenten …
EU-beslut kan ge superdyr bensin
En oro sprider sig i Europa kring ett nytt utsläppshandelssystem som riskerar att drabba vanliga hushåll med höjda kostnader. Nu har dock EU-kommissionen lovat att lyssna på de krav som har ställts av Tjeckien och 18 andra länder. Det rör sig om stora förändringar i det kommande systemet som ska förhindra att medborgarna drabbas av …
Bilarna som fortsätter att rulla – även efter 20 000 mil
Att köpa en begagnad bil med högt miltal kan kännas riskabelt, men vissa modeller bevisar gång på gång att de är byggda för att hålla. De här bilarna har inte bara klarat av långa sträckor – de fortsätter att prestera. Med rätt skötsel kan de fungera utmärkt långt efter att mätaren passerat 20 000 mil. …
Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna
Ett av världens mest kända bilmärken, Bentley, har ändrat sig. De hade sagt att de bara skulle göra elbilar i framtiden, men nu blir det inte så. Anledningen är att deras syskonföretag, Porsche, också har bestämt sig för att fortsätta bygga bilar med bensinmotorer. Detta får stora konsekvenser för Bentleys planer, och det betyder att …
Porsche 911 Targa – från skräckupplevelse till designikon
Det var en gnista av oro som tände idén till vad som skulle bli en av Porsches mest ikoniska skapelser. På 1960-talet talades det i USA om ett möjligt förbud mot cabrioleter, en nyhet som fick sportbilstillverkare att darra av skräck vid ritbordet. Designteamet bakom Porsche 911 Targa vek sig dock inte under skräckupplevelsen, de …
BMW återkallar fordonen för att reparera ett allvarligt problem med startmotorn, som i värsta fall kan orsaka bränder.
Bara i Tyskland, Europas största ekonomi, är 136 500 fordon drabbade, uppger företaget.
I USA, världens största ekonomi, berörs 195 000 fordon.
Sannolikt växer siffran kraftigt
Den tyska biltillverkaren har inte nämnt hur stor siffran är globalt men det finns anledning att tro att den är avsevärt mycket större, skriver Welt och konstaterar att det handlar om ett flertal bilmodeller från BMW under perioden september 2015 till september 2021.
Det inkluderar även Asien och andra europeiska länder.
Problemet beskrivs som att vatten kan tränga in i startmotorn och leda till korrosion som kan göra det omöjligt att starta bilen.
Parkerad BMW kan börja brinna
Det kan även uppstå kortslutning om startmotorn blir för varm och i ”värsta fall kan detta leda till en fordonsbrand”, enligt BMW.
Det här kan hända trots att fordonet står parkerat, därför uppmanas kunderna också att parkera sina fordon utomhus och på avstånd från byggnader.
Vad kostnaden för den nu aktuella återkallelsen hamnar på har företaget inte kommenterat.
Men förutom att bilarna återkallas måste startmotorn bytas ut i fordonen, samt att ett kraftfullt batteri behöver installeras i vissa bilar.
Det gör att kostnaderna väntas dra i väg, skriver Welt.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nya ESG trenden: försvar och försvar
Från uteslutna till eftertraktade, försvarsaktier lockar investerare när bankerna öppnar dörren för en växande trend inom ESG-investeringar. Försvar och hållbarhet har länge setts som motsatser. Men nu sker en tydlig svängning. Banker och fondjättar öppnar upp för investeringar i vapenbolag, och det är en trend som växer snabbt. Missa inte: Finlandssvenske banktoppen hyllar Trump. Dagens …
Efter Svantessons attack: Bankerna slår tillbaka
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har höjt rösten mot de svenska storbankerna efter att de inte följt Riksbankens senaste räntesänkning i exakt samma takt. Men bankerna anser att kritiken är orättvis. Svantesson uppmanar nu bolånekunder att bli “tuffare” mot sina banker och, om inget annat hjälper, överväga att byta bank. På tisdagen sänkte Riksbanken styrräntan med …
Netanyahus kritik i FN: "Att mörda judar betalar sig"
Benjamin Netanyahu gick till stenhård attack i FN mot de länder som erkänt Palestina den senaste tiden – enligt Israels premiärminister visar det att det lönar sig att mörda judar. Under fredagen höll Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tal inför FN:s generalförsamling, samtidigt som talet sändes ut med högtalare till invånarna i det krigshärjade Gaza, med …
Så skulle Finland besvara ryska hot i luften
Störningar i Europas luftrum, från Rumänien till Norge, har präglat de senaste veckornas nyhetsflöden. Misstankarna, och de i vissa fall soklara bevisen, pekar på Ryssland. Svenska JAS-plan var med och avvärjde de ryska stridsflygen som kränkte Estlands luftrum. Många anser att det var ett test och en utmaning. Därtill har drönare, som ofta pekats ut …
Vindkraftsjätten i kris – vill sälja flaggskeppsprojekt
Hårt pressade Ørsted behöver kapital och håller just nu på att förhandla om att sälja av sitt flaggskeppsprojekt i Storbritannien. Danska vindkraftjätten Ørsted är i samtal med den amerikanska kapitalgruppen Apollo om att sälja 50 procent av sitt flaggskeppsprojekt Hornsea 3. Det är en 2,9-gigawatt offshore-vindpark värderad till 8,5 miljarder pund (107,35 miljoner kronor) utanför …