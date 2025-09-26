Brandrisk tvingar BMW att dra i nödbromsen

BMW återkallar fordonen för att reparera ett allvarligt problem med startmotorn, som i värsta fall kan orsaka bränder.

Bara i Tyskland, Europas största ekonomi, är 136 500 fordon drabbade, uppger företaget.

I USA, världens största ekonomi, berörs 195 000 fordon.

Sannolikt växer siffran kraftigt

Den tyska biltillverkaren har inte nämnt hur stor siffran är globalt men det finns anledning att tro att den är avsevärt mycket större, skriver Welt och konstaterar att det handlar om ett flertal bilmodeller från BMW under perioden september 2015 till september 2021.

Det inkluderar även Asien och andra europeiska länder.

Problemet beskrivs som att vatten kan tränga in i startmotorn och leda till korrosion som kan göra det omöjligt att starta bilen.

Parkerad BMW kan börja brinna

Det kan även uppstå kortslutning om startmotorn blir för varm och i ”värsta fall kan detta leda till en fordonsbrand”, enligt BMW.

Det här kan hända trots att fordonet står parkerat, därför uppmanas kunderna också att parkera sina fordon utomhus och på avstånd från byggnader.

Vad kostnaden för den nu aktuella återkallelsen hamnar på har företaget inte kommenterat.

Men förutom att bilarna återkallas måste startmotorn bytas ut i fordonen, samt att ett kraftfullt batteri behöver installeras i vissa bilar.

Det gör att kostnaderna väntas dra i väg, skriver Welt.

