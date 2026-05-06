Lucid lever på lånad tid (och Saudi-miljarder)

Nu när bolaget presenterat försäljningssiffror för årets första kvartal målas nämligen en ekonomisk bild upp som skulle ge den mest erfarne vd:n en rejäl klump i magen: För varje bil bolaget sålt, har man backat drygt 3,5 miljoner kronor.

Men nu är inte Lucids vd den mest erfarne, i alla fall inte i bilbranschen. Silvio Napoli presenterades som efterträdare till bolagets interrim-vd för inte ens en månad sedan. Tidigare har han, enligt Car and Driver, gjort karriär hos bland annat Schindler Group, hisstillverkaren.

Pausar prognos för nya fordon 2026

I pressmeddelandet där anställningen tillkännagavs lyfte man fram Napolis förmåga att leda storskaliga verksamheter på marknader runt om i världen, liksom hans meritlista när det gäller att fördela kapital på ett effektivt sätt och hålla strikt kostnadskontroll.

Och strikt kostnadskontroll, det ligger högt i priolistan.

Lucid har nu pausat sin prognos för fordonsproduktionen för året, vilken tidigare låg mellan 25 000 till 27 000 bilar.

Bolaget uppgav också, enligt CNBC, att det behöver minska sitt “förhöjda lager” av fordon, vilket för biltillverkare historiskt sett har inneburit att man minskar eller tillfälligt stoppar produktionen.

En talesperson för bolaget uppgav till CNBC att det för närvarande inte finns några planer på att pausa verksamheten vid deras enda fabrik i Arizona, men att den tillträdande vd:n Silvio Napoli fortsätter att utvärdera Lucids verksamhet.