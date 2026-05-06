Amerikanska Lucid producerade drygt 5000 bilar under årets första kvartal, men bara 3000 har sålts – och de med en rejäl förlust för bolaget. Investerare har skjutit till pengar – och förhoppningen är att man klarar sig igenom halva 2027 innan det klirrar tomt i kassan.
Lucid lever på lånad tid (och Saudi-miljarder)
I mitten av mars presenterade amerikanska biltillverkaren Lucid två nya modeller och ett koncept för självkörande taxi.
Man kan tänka sig att ansträngda leenden fanns i överflöd.
Nu när bolaget presenterat försäljningssiffror för årets första kvartal målas nämligen en ekonomisk bild upp som skulle ge den mest erfarne vd:n en rejäl klump i magen: För varje bil bolaget sålt, har man backat drygt 3,5 miljoner kronor.
Men nu är inte Lucids vd den mest erfarne, i alla fall inte i bilbranschen. Silvio Napoli presenterades som efterträdare till bolagets interrim-vd för inte ens en månad sedan. Tidigare har han, enligt Car and Driver, gjort karriär hos bland annat Schindler Group, hisstillverkaren.
Pausar prognos för nya fordon 2026
I pressmeddelandet där anställningen tillkännagavs lyfte man fram Napolis förmåga att leda storskaliga verksamheter på marknader runt om i världen, liksom hans meritlista när det gäller att fördela kapital på ett effektivt sätt och hålla strikt kostnadskontroll.
Och strikt kostnadskontroll, det ligger högt i priolistan.
Lucid har nu pausat sin prognos för fordonsproduktionen för året, vilken tidigare låg mellan 25 000 till 27 000 bilar.
Bolaget uppgav också, enligt CNBC, att det behöver minska sitt “förhöjda lager” av fordon, vilket för biltillverkare historiskt sett har inneburit att man minskar eller tillfälligt stoppar produktionen.
En talesperson för bolaget uppgav till CNBC att det för närvarande inte finns några planer på att pausa verksamheten vid deras enda fabrik i Arizona, men att den tillträdande vd:n Silvio Napoli fortsätter att utvärdera Lucids verksamhet.
Tar in 5 miljarder kr från Saudis statliga fond
I samband med att de två nya modellerna, och robottaxin, presenterades i april tillkännagav man också att Saudiarabiens statliga investeringsfond (PIF) skjuter till ytterligare motsvarande cirka 5,2 miljarder kronor i bolaget.
PIF är sedan tidigare ägare till 60 procent av bolaget och trots kriget i Iran – och den där strikta kostnadskontrollen det var prat om – fortsätter man framåt med planerna om att anlägga en bilfabrik i Saudiarabien.
Också Uber sköt till motsvarande omkring 3 miljarder kr.
Enligt Electrek har Lucid nu tillräckligt med kapital för att fortsätta verksamheten fram till och med andra kvartalet 2027.