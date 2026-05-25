Bilköparna tröttnar på skärmar – nu gör analoga bilar comeback

Saknar “riktiga bilar”

På sociala medier och bilforum beskriver många förare hur de saknar “riktiga bilar” – där man känner motor, styrning och växellåda utan att behöva navigera genom menyer och mjukvaruuppdateringar. Diskussionerna har blivit särskilt starka bland entusiaster som upplever att moderna bilar blivit mer som “smartphones på hjul”.

En biltillverkare som redan lyssnar på kunderna är Volkswagen som genom sin nya elbil ID. Polo plockar tillbaka fysiska knappar, berättar Carup.

Även premiumtillverkare som Ferrari börjar nu spela på den känslan.

Sportbilar med manuella växellådor och minimalistiska interiörer marknadsförs allt mer som “äkta körmaskiner” riktade mot entusiaster snarare än teknikälskare.

Nytt dilemma för branschen

Bilindustrin står därmed inför ett oväntat dilemma – samtidigt som framtiden blir allt mer elektrisk och digital verkar många kunder vilja tillbaka till något enklare och mer mänskligt bakom ratten.

Samtidigt växer intresset för äldre bensinbilar och modeller med enklare teknik. På begagnatmarknaden har flera klassiska modeller från 1990- och 2000-talet stigit kraftigt i värde de senaste åren, enligt bilsajter och marknadsbedömare.

För vissa handlar det om nostalgi. För andra om kontroll och enkelhet.

Frågan är nu om den analoga comebacken bara är en nostalgivåg – eller början på en större motreaktion mot bilarnas digitalisering.

