Nu sker en ny trend i bilvärlden. Efter år av allt större pekskärmar och digitala menyer växer nu en motreaktion fram. Bilförarna blickar nu åter igen mot analoga bilar.
Bilköparna tröttnar på skärmar – nu gör analoga bilar comeback
Vissa biltillverkare som Mercedes-Benz har redan börjat flirta med en analog känsla igen.
Bilarnas pekskärmar har blivit en allt större del av körupplevelsen, men de kan också vara en potentiell säkerhetsrisk har det visat sig i takt med att skärmarna hela tiden blir alltmer tekniska, och vi håller blicken på dem istället för på vägen.
Nu verkar det samtidigt som att en motreaktion håller på att växa fram, där många bilförare vill vrida tillbaka klockan och ha tillbaka analoga system.
Tröttnar på tekniken
Fysiska knappar, klassiska reglage och mer analoga körupplevelser är på väg tillbaka – samtidigt som allt fler bilköpare börjar tröttna på överdigitaliserade bilar.
Trenden märks hos både tillverkare och konsumenter. Under flera år har bilindustrin tävlat om att erbjuda flest skärmar och mest mjukvara i kupén. Många nya modeller har nästan helt tagit bort traditionella knappar till förmån för touchpaneler och digitala menyer.
Men nu svänger utvecklingen.
Enligt diskussioner i både bilbranschen och bland förare ökar kritiken mot att skärmar tar fokus från körningen. Bilistorganisationen M Sverige har tidigare varnat för att stora touchskärmar kan bli ett trafiksäkerhetsproblem.
Saknar “riktiga bilar”
På sociala medier och bilforum beskriver många förare hur de saknar “riktiga bilar” – där man känner motor, styrning och växellåda utan att behöva navigera genom menyer och mjukvaruuppdateringar. Diskussionerna har blivit särskilt starka bland entusiaster som upplever att moderna bilar blivit mer som “smartphones på hjul”.
En biltillverkare som redan lyssnar på kunderna är Volkswagen som genom sin nya elbil ID. Polo plockar tillbaka fysiska knappar, berättar Carup.
Även premiumtillverkare som Ferrari börjar nu spela på den känslan.
Sportbilar med manuella växellådor och minimalistiska interiörer marknadsförs allt mer som “äkta körmaskiner” riktade mot entusiaster snarare än teknikälskare.
Nytt dilemma för branschen
Bilindustrin står därmed inför ett oväntat dilemma – samtidigt som framtiden blir allt mer elektrisk och digital verkar många kunder vilja tillbaka till något enklare och mer mänskligt bakom ratten.
Samtidigt växer intresset för äldre bensinbilar och modeller med enklare teknik. På begagnatmarknaden har flera klassiska modeller från 1990- och 2000-talet stigit kraftigt i värde de senaste åren, enligt bilsajter och marknadsbedömare.
För vissa handlar det om nostalgi. För andra om kontroll och enkelhet.
Frågan är nu om den analoga comebacken bara är en nostalgivåg – eller början på en större motreaktion mot bilarnas digitalisering.
