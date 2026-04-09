Elbilarna tar nu över den svenska begagnatmarknaden och passerar dieselbilarna i försäljning under mars 2026.
Begagnatpriserna på elbilar sjunker trots rekordintresse
Ny data visar ett historiskt trendbrott där höga drivmedelspriser och bättre räckvidd driver svenska folket mot begagnade elbilar i rekordfart, skriver Carla.
Denna utveckling markerar en viktig brytpunkt för den svenska fordonsflottan då elbilen inte längre bara dominerar nybilsförsäljningen utan nu även blivit det mest populära valet vid begagnatköp före de traditionella dieselbilarna.
Intresset för de eldrivna alternativen ökar kraftigt samtidigt som fossilbilarna stadigt backar i statistiken över hela landet.
Historiskt skifte på svenska vägar
För första gången någonsin har försäljningen av begagnade elbilar gått om dieselbilar under en enskild månad. Siffrorna från mars 2026 visar att skiftet som länge präglat nybilsmarknaden nu har nått begagnatmarknaden på allvar.
Enligt analysen är det flera samverkande faktorer som ligger bakom denna förändring. Bland annat pekas höga priser på bensin och diesel ut som en starkt bidragande orsak till att fler väljer eldrift för att sänka sina månatliga kostnader.
Utöver ekonomiska faktorer spelar teknisk mognad en stor roll. Den genomsnittliga räckvidden för de bilar som säljs har ökat markant, vilket har dämpat den tidigare vanliga oron för att batteriet inte ska räcka till.
För nya elbilar har snitträckvidden nu nått 556 kilometer, men även på begagnatsidan syns en tydlig förbättring där snittet ligger på 459 kilometer.
Volvo och Polestar dominerar i toppen
När det kommer till vilka modeller som svenskarna faktiskt köper är det tydligt att svenska märken står högt i kurs. Volvo XC40 behåller sin position som den mest populära begagnade elbilen. En intressant förändring i toppen är att Polestar 2 har klättrat och nu gått om Tesla Model Y i popularitet.
Även andra modeller visar stark tillväxt. Skoda Enyaq har gjort en imponerande resa i försäljningslistorna och klättrat flera placeringar på kort tid.
Bland de mest sålda bilarna är det tydligt att suv-modeller är de som lockar flest köpare, och mer än var tredje såld begagnad elbil är nu fyrhjulsdriven.
Priser och framtidsutsikter
Medianpriset för en begagnad elbil i Sverige ligger nu på 339 000 kronor. Trots att priserna har stigit något under den senaste perioden är efterfrågan fortsatt mycket hög.
En bidragande orsak till det ökade trycket i mars kan vara den nya elbilspremien som regeringen införde den 18 mars 2026. Denna premie riktar sig specifikt till hushåll som köper sin första elbil, vilket förväntas sätta ytterligare fart på omställningen.
Datan visar också att bilarna blir alltmer effektiva. Trots att många moderna elbilar ökar i vikt har energiförbrukningen minskat tack vare bättre drivlinor. Detta innebär att köparna får mer räckvidd för varje krona de lägger på laddning, vilket gör kalkylen för en begagnad elbil ännu mer fördelaktig jämfört med fossila alternativ.
