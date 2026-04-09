Begagnatpriserna på elbilar sjunker trots rekordintresse

Denna utveckling markerar en viktig brytpunkt för den svenska fordonsflottan då elbilen inte längre bara dominerar nybilsförsäljningen utan nu även blivit det mest populära valet vid begagnatköp före de traditionella dieselbilarna.

Intresset för de eldrivna alternativen ökar kraftigt samtidigt som fossilbilarna stadigt backar i statistiken över hela landet.

Historiskt skifte på svenska vägar

För första gången någonsin har försäljningen av begagnade elbilar gått om dieselbilar under en enskild månad. Siffrorna från mars 2026 visar att skiftet som länge präglat nybilsmarknaden nu har nått begagnatmarknaden på allvar.

Enligt analysen är det flera samverkande faktorer som ligger bakom denna förändring. Bland annat pekas höga priser på bensin och diesel ut som en starkt bidragande orsak till att fler väljer eldrift för att sänka sina månatliga kostnader.

Utöver ekonomiska faktorer spelar teknisk mognad en stor roll. Den genomsnittliga räckvidden för de bilar som säljs har ökat markant, vilket har dämpat den tidigare vanliga oron för att batteriet inte ska räcka till.

För nya elbilar har snitträckvidden nu nått 556 kilometer, men även på begagnatsidan syns en tydlig förbättring där snittet ligger på 459 kilometer.