En superyacht har siktats i Stockholms skärgård

Den enorma superyachten Kahalani, som är värderad till närmare en halv miljard svenska kronor, har observerats i flera av Sveriges mest exklusiva vatten, skriver Mitt i Stockholm.

Den anonyma ägaren har hittills lyckats hålla sig undan allmänhetens blickar, trots fartygets iögonfallande storlek, men vår chefredaktör fångade yachten vid Vindö.

Kahalani fångad vid Vindö av vår egen chefredaktör. (Foto: Mikael Gullström)

Från medelhavet till norden – en oväntad seglats

Superyachten Kahalani har under en tid seglat runt i norra Europa och har skapat stor nyfikenhet bland åskådare.

Kahalani (Foto: Feadship)

Efter att ha skådats i Visby och Hornstull har det 55 meter långa fartyget nu lagt till vid den pittoreska ön Vindö i Stockholms skärgård.

Kahalani (Foto: Feadship)

Det är en syn som få svenskar har fått bevittna, då lyxjakten tidigare nästan uteslutande rört sig i Medelhavet, långt bort från nordiska farvatten.

ANNONS

Kahalani (Foto: Feadship)

Den holländska båttillverkaren Feadship, känd för sina exklusiva skapelser, byggde Kahalani år 2010. Sedan dess har ägaren förblivit hemlig, vilket har bidragit till en aura av mystik kring yachten.