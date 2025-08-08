En flytande symbol för extrem rikedom och mystik har anlänt till Stockholms skärgård.
En superyacht har siktats i Stockholms skärgård
Den enorma superyachten Kahalani, som är värderad till närmare en halv miljard svenska kronor, har observerats i flera av Sveriges mest exklusiva vatten, skriver Mitt i Stockholm.
Den anonyma ägaren har hittills lyckats hålla sig undan allmänhetens blickar, trots fartygets iögonfallande storlek, men vår chefredaktör fångade yachten vid Vindö.
Från medelhavet till norden – en oväntad seglats
Superyachten Kahalani har under en tid seglat runt i norra Europa och har skapat stor nyfikenhet bland åskådare.
Efter att ha skådats i Visby och Hornstull har det 55 meter långa fartyget nu lagt till vid den pittoreska ön Vindö i Stockholms skärgård.
Det är en syn som få svenskar har fått bevittna, då lyxjakten tidigare nästan uteslutande rört sig i Medelhavet, långt bort från nordiska farvatten.
Den holländska båttillverkaren Feadship, känd för sina exklusiva skapelser, byggde Kahalani år 2010. Sedan dess har ägaren förblivit hemlig, vilket har bidragit till en aura av mystik kring yachten.
Lyx i varje detalj ombord på kahalani
Ombord på Kahalani är det inte sparat på några kostnader. Interiören, som är skapad av den franske designern Rémi Tessier, är ett flytande mästerverk. Yachten har plats för upp till elva gäster som får njuta av en standard som kan mäta sig med ett femstjärnigt hotell.
Dessutom finns en 13 man stark besättning som ser till att alla ombord får sina önskemål uppfyllda.
Fartyget har ett soldäck med en stor jacuzzi, en fullt utrustad bar och ett vattendäck fullt med “vattenleksaker” som vattenskotrar, paddelbrädor och dykutrustning, vilket ger gästerna möjlighet att utforska havet på alla sätt.
Enligt tidningen Super Yacht Times är Kahalani världens 738:e största yacht, vilket kanske låter blygsamt i en värld av enorma lyxbåtar, men i Stockholms skärgård är den en av de absolut största som synts till.
Vem döljer sig bakom mysteriet med denna superyacht
Kahalani låg ute till försäljning så sent som 2023 för cirka 475 miljoner kronor. Det är dock oklart om båten faktiskt bytte ägare eller om den fortfarande ägs av den ursprungliga och anonyma beställaren.
Denna brist på information om ägaren har bara spätt på mystiken kring superyachten. Att båten nu har lämnat Medelhavets mer anonyma farvatten och beger sig ut på en nordenresa tyder dock på en eventuell förändring.
Den som äger båten verkar inte ha något emot att den nu syns i skandinaviska farvatten. Den flytande lyxjakten har nu lagt till i Vindö, där den kan beskådas av dem som har turen att passera.
Den exklusiva yachten, med sin hemlighetsfulla ägare, fortsätter därmed att väcka nyfikenhet och fascination.
Fakta om Kahalani
-
- Byggår: 2010
-
- Varv: Feadship, Nederländerna
-
- Längd: 55,05 meter
-
- Bredd: 10,3 meter
-
- Pris: Uppskattas till cirka 475 miljoner svenska kronor
-
- Gästkapacitet: 11 gäster
-
- Besättning: 13 besättningsmedlemmar
-
- Rankning: Världens 738:e största yacht
-
- Design: Exteriör av De Voogt Naval Architects, interiör av Rémi Tessier
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
