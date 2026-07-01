Nya Anytec A28-T: 54 knop i helsvetsad aluminium

Skrov och gångegenskaper

A28-T har en bottenvinkel på 20,7 grader vid akterspegeln, vilket ger en bra kompromiss mellan stabilitet i låg fart och sjövänlighet i grov sjö. Skrovet är helsvetsad marinaluminium med förhöjt fribord i fören, en konstruktion som håller besättningen torrare i motsjö och ger en modernare skrovlinje.

Köparen väljer utombordare mellan 300 och 425 hästkrafter. I toppkonfigurationen, en Mercury Verado V10 på 425 hk, når båten 54 knop.

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Kvalitetsdesign med en mycket hög användarvänlighet. Foto: Anytech

Med instegsmotorn på 300 hk landar toppfarten kring 45 knop. Trimningen sköts av ett Zipwake Pro-system som automatiskt justerar interceptorerna för optimal trimpunkt oavsett last och fart.

En ensam V10 istället för tvillinginstallation innebär inte bara lägre inköpskostnad. Det sparar vikt i aktern, ger bättre viktfördelning och halverar antalet servicetillfällen.

Förarmiljö och utrustning

Anytec kallar designfilosofin för att ”eliminera allt som står mellan föraren och vattnet”. I praktiken innebär det en T-top i kolfiberkomposit som ger väderskydd utan att blockera sikten i någon riktning, ett vanligt problem med traditionella hardtops.

Vid rodret sitter föraren i en av fyra stolar med Öhlins-dämpning, monterade i Anytecs egna Performance-stativ.

Inget snack – inga kompromisser här inte. Öhlindämpning kommer behövas i +50 knop. Foto: Anytech

Det är samma typ av fjädringsteknik som används i racing och gör konkret skillnad vid långkörning i sjö. Framför ratten sitter två 16-tums Simrad-sjökortplottrar som ger full överblick över navigation, motordata och trimprogrammet.

I aktern finns en rymlig sittgrupp. Totalt tar båten sex personer, och hela akterdäcket är utformat för att kunna växla mellan fiske, bad och socialt umgänge.

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Specifikationer

Längd 8,83 m Bredd 2,55 m Deplacement (utan motor) 2 106 kg Motor 300–425 hk, enkel utombordare Toppfart 45–54 knop Bränsletank 390 liter Bottenvinkel (transom) 20,7° Max antal personer 6

Prisbild

A28-T börjar på 2,3 miljoner kronor med Mercury Verado 300. Det är en helt annan division än 860-T Orust Edition, som kostar strax under 4,6 miljoner med sin tvillinginstallation. Pris för toppversionen med V10-motorn har Anytec ännu inte släppt.

Funktionellt och enkelt men med mycket hög kvalitet. Foto: Anytech

Hårdnande konkurrens i aluminium

A28-T kliver in på en marknad som rör sig snabbt. Intresset för aluminiumbåtar har vuxit stadigt de senaste åren. Materialet ger lägre underhållskostnader, längre livslängd och bättre stöttålighet jämfört med glasfiber. Det lockar köpare som prioriterar driftsekonomi och robusthet framför traditionell finish.

Anytec konkurrerar med finska XO, som Dagens PS beskrivit som havets motsvarighet till Land Rover, svenska Alukin och Buster. A28-T positionerar sig i toppen av segmentet med sin prestanda och utrustningsnivå, men ingångspriset på 2,3 miljoner gör den tillgängligare än man kanske väntar sig av en prisbelönt 54-knopare.

Bland sommarens hetaste båtnyheter hör A28-T till de mest intressanta.

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