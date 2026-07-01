Svenska Anytec lanserar A28-T, en 8,83 meter lång daycruiser i helsvetsad marinaluminium. Båten är efterföljaren till prisbelönta 860-T och erbjuder prestanda i 50-knopsklassen med en enda utombordare.
Nya Anytec A28-T: 54 knop i helsvetsad aluminium
Anytec har byggt sitt rykte på råa aluminiumbåtar med höga farter. A28-T följer samma recept men med ett tydligt skifte i filosofin. Där föregångaren 860-T krävde dubbla utombordare för att nå sina prestanda nöjer sig nya modellen med en enda maskin. Det förändrar både prisbild och driftsekonomi.
Från konkurs till Best of Boats
Att Anytec överhuvudtaget existerar är ingen självklarhet. Varvet grundades i Öregrund och slog försäljningsrekord 2011 och 2012. Men 2014 begärde bolaget sig i konkurs efter en infekterad ägarkonflikt.
Dåvarande vd Mats Melbin var tydlig: ”Det rör sig inte om brist på pengar eller kapital. Anytec har tvärtom varit mycket framgångsrikt.”
Konkursboet förvärvades av Melbin tillsammans med ishockeylegendaren Peter Forsberg, redan delägare i bolaget. Produktionen flyttades till Örnsköldsvik, och varvet har sedan dess arbetat sig tillbaka till en position bland Sveriges mest uppmärksammade båtbyggare.
Kvittot kom 2024 när 860-T tog hem Best of Boats Award i kategorin ”Best for Performance”, där juryn lyfte kombinationen av sjöegenskaper, säkerhet och användarvänlighet i 50-knopsklassen.
A28-T är nästa steg i den utvecklingen.
Skrov och gångegenskaper
A28-T har en bottenvinkel på 20,7 grader vid akterspegeln, vilket ger en bra kompromiss mellan stabilitet i låg fart och sjövänlighet i grov sjö. Skrovet är helsvetsad marinaluminium med förhöjt fribord i fören, en konstruktion som håller besättningen torrare i motsjö och ger en modernare skrovlinje.
Köparen väljer utombordare mellan 300 och 425 hästkrafter. I toppkonfigurationen, en Mercury Verado V10 på 425 hk, når båten 54 knop.
Med instegsmotorn på 300 hk landar toppfarten kring 45 knop. Trimningen sköts av ett Zipwake Pro-system som automatiskt justerar interceptorerna för optimal trimpunkt oavsett last och fart.
En ensam V10 istället för tvillinginstallation innebär inte bara lägre inköpskostnad. Det sparar vikt i aktern, ger bättre viktfördelning och halverar antalet servicetillfällen.
Förarmiljö och utrustning
Anytec kallar designfilosofin för att ”eliminera allt som står mellan föraren och vattnet”. I praktiken innebär det en T-top i kolfiberkomposit som ger väderskydd utan att blockera sikten i någon riktning, ett vanligt problem med traditionella hardtops.
Vid rodret sitter föraren i en av fyra stolar med Öhlins-dämpning, monterade i Anytecs egna Performance-stativ.
Det är samma typ av fjädringsteknik som används i racing och gör konkret skillnad vid långkörning i sjö. Framför ratten sitter två 16-tums Simrad-sjökortplottrar som ger full överblick över navigation, motordata och trimprogrammet.
I aktern finns en rymlig sittgrupp. Totalt tar båten sex personer, och hela akterdäcket är utformat för att kunna växla mellan fiske, bad och socialt umgänge.
Specifikationer
|Längd
|8,83 m
|Bredd
|2,55 m
|Deplacement (utan motor)
|2 106 kg
|Motor
|300–425 hk, enkel utombordare
|Toppfart
|45–54 knop
|Bränsletank
|390 liter
|Bottenvinkel (transom)
|20,7°
|Max antal personer
|6
Prisbild
A28-T börjar på 2,3 miljoner kronor med Mercury Verado 300. Det är en helt annan division än 860-T Orust Edition, som kostar strax under 4,6 miljoner med sin tvillinginstallation. Pris för toppversionen med V10-motorn har Anytec ännu inte släppt.
Hårdnande konkurrens i aluminium
A28-T kliver in på en marknad som rör sig snabbt. Intresset för aluminiumbåtar har vuxit stadigt de senaste åren. Materialet ger lägre underhållskostnader, längre livslängd och bättre stöttålighet jämfört med glasfiber. Det lockar köpare som prioriterar driftsekonomi och robusthet framför traditionell finish.
Anytec konkurrerar med finska XO, som Dagens PS beskrivit som havets motsvarighet till Land Rover, svenska Alukin och Buster. A28-T positionerar sig i toppen av segmentet med sin prestanda och utrustningsnivå, men ingångspriset på 2,3 miljoner gör den tillgängligare än man kanske väntar sig av en prisbelönt 54-knopare.
Bland sommarens hetaste båtnyheter hör A28-T till de mest intressanta.