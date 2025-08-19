Dagens PS
Exklusiva klubbar får exklusiv ägare

Hollywood-stjärna delägare i privat klubbkedja
Ashton Kutcher, rubrikvänlig frontfigur för det konsortium som nu köper ut Soho House från börsen och satsar 25 miljarder kronor på kedjan. (Foto: Evan Agostini/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Ingen succé på börsen. Nu spelar Soho House ut kändiskortet. Den privata kedjan för medlemsklubbar tar in Ashton Kutcher i styrelsen.

Soho House är en kedja av privata medlemsklubbar, som öppnade första klubben i London 1995.

I dag har kedjan 46 Soho House i Europa, Nordamerika och Asien och ett antal andra innehav inom exklusiva hotell och restauranger.

Klubbarna anses som ett populärt tillhåll för eliten bland kändisar, men har inte charmat aktieägare i lika hög grad.

Det har dock inte charmat aktieägare i lika hög grad. Sedan börsnoteringen i New York 2021 har aktien sjunkit kraftigt.

Köper ut bolaget

Nu köper ett konsortium ut Soho House från börsen. För 2,7 miljarder dollar, motsvarande 25,8 miljarder kronor, köper konsortiet med Hollywood-stjärnan Ashton Kutcher som en investerare, bolaget, skriver BBC.

Priset på 9 dollar per aktie är 18 procent högre än kursen aktien stängde till fredag.

Det är långt från den toppkurs på 14,21 dollar aktien nådde i augusti 2021, kort efter noteringen.

Amerikansk hotellgrupp tar över

Det konsortium som nu tar över ägandet leds av MCR Hotels, den tredje största amerikanska hotellgruppen.

Befintliga aktieägare i Soho House kommer att behålla sina andelar i företaget. Bland dem finns grundaren Nick Jones, make till programledaren Kirsty Young, samt chefen för restaurangkedjan Ivy Collection, Richard Caring.

Ashton Kutcher kommer att bli styrelseledamot, liksom chefen för MCR, Tyler Morse.

Det första Soho House, startat av Nick Jones, låg på Greek Street i London, ovanför Jones Cafe Boheme.

Kedjan marknadsför sig som en medlemsklubb för “likasinnade kreativa tänkare att träffas, koppla av, ha kul och växa”.

Bland de medlemmar som har kul ihop finns enligt BBC Kate Moss, Kendall Jenner och Ellie Goulding, samt hertigen och hertiginnan av Sussex.

Ser inte mycket ut för världen, men en plats att få känna sig lite förmer. 2023 öppnade Soho House på Östermalm i Stockholm. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

Kritik för kontorsköp

Bland de andra klubbarna finns Shoreditch House, Soho Farmhouse, Soho House Bangkok och Miami Poolhouse.

Förutom Soho House-klubbarna finns även åtta kontorsbyggnader på Soho Works och Scorpios Beach Clubs på Mykonos och Bodrum.

Att Soho House köpt kontorsbyggnader och annat har samtidigt lett till anklagelser om förlorad exklusivitet från medlemmar, som sagt sig förvänta sig mer med tanke på medlemsavgiften på flera tusen pund årligen.

”Krävs mer än så”

Susannah Streeter, chef för finans och marknader på Hargreaves Lansdown, säger att även om Soho House “nu kan skryta med en Hollywoodstjärna”, behöver kedjan “mer än så för att säkra sin framtid lånsiktigt”.

“MCR Hotels, Ashton Kutcher och de andra investerarna kommer att ha mycket arbete framför sig för att sätta Soho House på en mer stabil grund”, menar hon.

Soho Houses vd Andrew Carnie säger att återgången till privat ägande “återspeglar det starka förtroende som våra befintliga och inkommande aktieägare har för Soho Houses framtid”.

