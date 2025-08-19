Exklusiva klubbar får exklusiv ägare

Soho House är en kedja av privata medlemsklubbar, som öppnade första klubben i London 1995.

I dag har kedjan 46 Soho House i Europa, Nordamerika och Asien och ett antal andra innehav inom exklusiva hotell och restauranger.

Klubbarna anses som ett populärt tillhåll för eliten bland kändisar, men har inte charmat aktieägare i lika hög grad.

Det har dock inte charmat aktieägare i lika hög grad. Sedan börsnoteringen i New York 2021 har aktien sjunkit kraftigt.

Köper ut bolaget

Nu köper ett konsortium ut Soho House från börsen. För 2,7 miljarder dollar, motsvarande 25,8 miljarder kronor, köper konsortiet med Hollywood-stjärnan Ashton Kutcher som en investerare, bolaget, skriver BBC.

Priset på 9 dollar per aktie är 18 procent högre än kursen aktien stängde till fredag.

Det är långt från den toppkurs på 14,21 dollar aktien nådde i augusti 2021, kort efter noteringen.