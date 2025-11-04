Dagens PS
Efter kursraset – Ferrari levererar överraskande stark rapport

Ferraris förare Charles Leclerc under en träningssession inför Mexikos Grand Prix i oktober 2025.
Ferraris förare Charles Leclerc under en träningssession inför Mexikos Grand Prix i oktober 2025. (Foto: Fernando Llano/AP)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Lyxbilstillverkaren Ferrari vänder blad efter sitt värsta börsras någonsin. Den färska kvartalsrapporten visar stigande intäkter, högre vinst och fortsatt starka mål för 2025.

Ferrari har åter växlat upp. Under årets tredje kvartal ökade intäkterna med 7,4 procent till 1,77 miljarder euro jämfört med samma period i fjol.

Vinsten steg till 382 miljoner euro, en uppgång med nära två procent.

Styrka i produktmixen

Enligt CNBC överträffade resultatet analytikernas prognoser, som låg på cirka 367 miljoner euro enligt en sammanställning från LSEG. Totalt levererade Ferrari 3 401 bilar under kvartalet, ungefär lika många som året innan.

Tillväxten drevs av en stark produktmix, fler kundanpassningar och lägre produktionskostnader under andra halvåret, enligt bolaget.

“Vi fortsätter att gå framåt med övertygelse och stark synlighet på vår utvecklingsväg”, säger Ferraris vd Benedetto Vigna enligt CNBC.

Brant kursfall

Den 9 oktober föll Ferrari-aktien med 15,4 procent, det största raset i bolagets historia, rapporterade Reuters.

Kursfallet drog ned det paneuropeiska indexet STOXX 600 sedan investerare reagerat på företagets långsiktiga finansiella mål för 2030. Aktien stängde då på sin lägsta nivå sedan april.

Fortsatt höga ambitioner

Trots raset står Ferrari fast vid sin prognos för 2025: intäkter på minst 7,1 miljarder euro.

Prognosen höjdes i oktober under bolagets Capital Markets Day, där ledningen också ritade ut vägen mot 2030, med fokus på tillväxt och elektrifiering.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

