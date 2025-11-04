Efter kursraset – Ferrari levererar överraskande stark rapport

Ferrari har åter växlat upp. Under årets tredje kvartal ökade intäkterna med 7,4 procent till 1,77 miljarder euro jämfört med samma period i fjol.

Vinsten steg till 382 miljoner euro, en uppgång med nära två procent.

Styrka i produktmixen

Enligt CNBC överträffade resultatet analytikernas prognoser, som låg på cirka 367 miljoner euro enligt en sammanställning från LSEG. Totalt levererade Ferrari 3 401 bilar under kvartalet, ungefär lika många som året innan.

Tillväxten drevs av en stark produktmix, fler kundanpassningar och lägre produktionskostnader under andra halvåret, enligt bolaget.

“Vi fortsätter att gå framåt med övertygelse och stark synlighet på vår utvecklingsväg”, säger Ferraris vd Benedetto Vigna enligt CNBC.