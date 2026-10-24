En 42 meter lång yacht med hybriddrift, solpaneler och ett batteri på nästan en megawattimme ska minska beroendet av diesel. GX42 kombinerar lyx och lång räckvidd med teknik som kan hålla förbränningsmotorerna avstängda i upp till 48 timmar.
Hybridyachten GX42 får nästan en megawattimme i lagring
Inte alla lyxyachter måste vara vräkiga monster med tusentals dieselhästkrafter som spyr ut avgaser i mängder. Under den internationella yachtmässan i Monaco visade tillverkaren GX Superyachts upp en skapelse med hållbarhet i fokus. Där sätter man en hybriddrivlina, solpaneler och effektiv energilagring i centrum för en lite mer miljövänlig lyxupplevelse.
GX42 – 42 meter lång – har visserligen två dieseldrivna MAN-motorer som främsta framdrift, men det ska även gå att byta över till ren eldrift eller hybridläge. Vid längre överfarter och när hög effekt behövs är dieseldriften nödvändig medan man under lugnare förhållanden kan låta elsystemet bidra till driften och energihanteringen.
Nästan en megawattimme i batterier
Energilagringen består av 24 moduler med LFP-batterier. Sammanlagt når man en kapacitet på 938 kWh, ungefär två tredjedelar av vad en svensk villa förbrukar under en vanlig månad, enligt Vattenfall. Det är framför allt när yachten ligger för ankar som den stora batterikapaciteten väntas göra skillnad.
På traditionella superyachter använder man generellt sett diesel- eller bensindrivna generatorer för att hålla liv i system som luftkonditionering, belysning och köksutrustning. Med GX42 ska en stor del av dessa funktioner i stället kunna försörjas med lagrad el.
Speciellt länge klarar man sig dock inte utan att slå på dieseldriften – GX Superyachts uppger att fartyget ska kunna ligga för ankar i upp till 48 timmar utan utsläpp från några förbränningsmotorer.
För den som tillbringar långa perioder i hamnar och på ankarplatser innebär det mindre motorbuller och vibrationer. Det är en praktisk fördel som märks direkt ombord, utöver den potentiella minskningen av bränsleförbrukningen.
Solenergi kompletterar hybriddriften
På överbyggnaden finns solpaneler med en sammanlagd installerad effekt på omkring 27 kilowatt. Elen kan användas direkt till systemen ombord eller för att ladda batterierna.
Även skrovformen har utformats med effektivitet i åtanke. En smalare skrovprofil ska minska motståndet genom vattnet och därmed effektbehovet. Vid en ekonomisk marschfart på omkring nio knop uppger tillverkaren en räckvidd på mer än 5 000 nautiska mil.
Lyx med plats för längre vistelser
Bakom den tekniska satsningen finns en yacht som också är utformad för att fungera som ett hem till havs. Interiören har utformats med naturmaterial som valnötsträ, italienskt läder och sten. Stora fönster från golv till tak släpper in dagsljus och ger utsikt över havet.
GX42 har fem hytter, däribland en ägarsvit över hela båtens bredd med en egen terrass i fören. Ombord finns även en salong med matplats för tio personer, en jacuzzi och flera utomhusytor för umgänge. Layouten är tänkt att fungera även under längre perioder till sjöss, med utrymme för både gemenskap och avskildhet.
Frånpriset ligger någonstans kring 350 miljoner kronor, och leveransen av det andra producerade exemplaret är planerad till sent 2027.