Hybridyachten GX42 får nästan en megawattimme i lagring

GX42 – 42 meter lång – har visserligen två dieseldrivna MAN-motorer som främsta framdrift, men det ska även gå att byta över till ren eldrift eller hybridläge. Vid längre överfarter och när hög effekt behövs är dieseldriften nödvändig medan man under lugnare förhållanden kan låta elsystemet bidra till driften och energihanteringen.

Nästan en megawattimme i batterier

Energilagringen består av 24 moduler med LFP-batterier. Sammanlagt når man en kapacitet på 938 kWh, ungefär två tredjedelar av vad en svensk villa förbrukar under en vanlig månad, enligt Vattenfall. Det är framför allt när yachten ligger för ankar som den stora batterikapaciteten väntas göra skillnad.

På traditionella superyachter använder man generellt sett diesel- eller bensindrivna generatorer för att hålla liv i system som luftkonditionering, belysning och köksutrustning. Med GX42 ska en stor del av dessa funktioner i stället kunna försörjas med lagrad el.

Speciellt länge klarar man sig dock inte utan att slå på dieseldriften – GX Superyachts uppger att fartyget ska kunna ligga för ankar i upp till 48 timmar utan utsläpp från några förbränningsmotorer.

För den som tillbringar långa perioder i hamnar och på ankarplatser innebär det mindre motorbuller och vibrationer. Det är en praktisk fördel som märks direkt ombord, utöver den potentiella minskningen av bränsleförbrukningen.