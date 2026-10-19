Ferrari jagar världsrekordet till sjöss – Hypersail sjösätts i mars

De senaste rekordinnehavarna:

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2026 – Thomas Coville / Sodebo Ultim 3 (32m) – 40:10:45:50

2017 – Francis Joyon / IDEC SPORT (31.5m) – 40:23:30:30

2012 – Loïck Peyron / Banque Populaire V (40m) – 45:13:42:53

2010 – Franck Cammas / Groupama 3 (31.5m) – 48:07:44:52

2005 – Bruno Peyron / Orange II (36.8m) – 50:16:20:04

2004 – Olivier De Kersauson / Geronimo (33.8m) – 63:13:59:46

2002 – Bruno Peyron / Orange (32.8m) – 64:08:37:24

1997 – Olivier De Kersauson / Sport-Elec (27.3m) – 71:14:22:08

1994 – Peter Blake, Robin Knox-Johnston / Enza New Zealand (28m) – 74:22:17:22

1993 – Bruno Peyron / Commodore Explorer (28m) – 79:06:15:56

Idén att ändå satsa på ett skrov kom från konstruktören Guillaume Verdier och Soldini, ”Därifrån kom idén att bygga en flygande enskrovsbåt, med den stora fördelen att aerodynamiken kan drivas mycket längre än på mer klassiska båtar för oceansegling”, säger han.

När skrovet lyfter ur vattnet minskar vattenmotståndet kraftigt. Båten vilar då på bärplanet på läsidan, ett vågrätt plan på rodret och ett bärplan på kölen, medan bärplanet på lovartsidan lyfts upp. Kölen kan svängas 35 grader åt vardera sidan.

Simulator visar på 40 knop i bar 14 knops vind. Foto: Ferrari

Bärplanen på sidorna sitter på 6,5 meter långa armar, så med dem utfällda blir båten omkring 20 meter bred. I Ferraris simulator passerade Hypersail 40 knop i halvvind på bara 14 knop, enligt italienska PressMare, men farten är ännu inte prövad på havet.

Elmotorerna från Ferrari Purosangue och F80

Bärplanen styrs av ett automatiskt system med hydraulik som behöver ström hela vägen runt jorden, och strömmen ska komma från sol, vind och seglarnas egna muskler.

När seglarna vevar i systemet Winch by Wire blir kraften el som driver vinscharna och hydraulpumparna, och en enda seglare kan hantera laster på upp till nio ton, skriver Boat International. Elmotorerna i vevstationerna är desamma som sitter i fjädringen på Ferraris Purosangue och F80.

Idéerna från Winch by Wire har redan använts i växellådan på den nya 12Cilindri med manuell växellåda, enligt italienska Il Giornale, och båten bygger i sin tur på kunnande från Formel 1 och de elektrifierade sportbilarna. ”De som arbetar med projektet kommer från bilvärlden, så de kan föra in nya idéer i seglingen.

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Men när vi ser på en annan värld lär vi oss också, och vi har många idéer vi kan återanvända i bilarna”, säger Ferraris teknikdirektör Matteo Lanzavecchia till Boat International.

I december flyttas båten till båttillverkaren Azimuts anläggning i Livorno, och i mars sjösätts den. De första proven görs utan segel, med Hypersail på släp efter en ombyggd motorbåt av typen Azimut 72 Fly, så att ingenjörerna kan se hur skrovet och bärplanen beter sig i olika farter.

”Huvudmålet är att pröva strukturerna och systemen”, säger Voltolini, som räknar med att proven tar flera månader. Först därefter tas masten och seglen i bruk på allvar och jakten startar på världsrekordet.