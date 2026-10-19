Ferrari har för första gången visat upp Hypersail, en 30 meter lång segelbåt som ska lyfta ur vattnet och segla jorden runt på under 40 dagar. Hittills har det bara funnits datorbilder av båten.
Ferrari jagar världsrekordet till sjöss – Hypersail sjösätts i mars
När Ferrari förra veckan släppte in franska och italienska journalister på varvet vid Navicellikanalen utanför Pisa fick de skriva under ett sekretessavtal, och deras mobiler täcktes över under besöket.
Skrovet står klart i gult och grått, med 100 kvadratmeter solpaneler på däcket och skrovsidorna, och nu monteras kölen och de stora bärplanen.
”Efter fyra år ser vi det vi drömt om bli verklighet. Men det är som att stå vid baslägret på Everest, nu börjar det riktiga arbetet”, säger Hypersails tekniska chef Marco Guglielmo Ribigini till Boat International.
Ferrari jagar Jules Verne-trofén, som går till den snabbaste seglingen jorden runt utan stopp. ”Att slå ett rekord som Jules Verne-rekordet med en flygande enskrovsbåt som är självförsörjande på energi är verkligen en enorm utmaning”, säger projektledaren Enrico Voltolini till Quotidiano Sportivo.
Han kommer från Luna Rossa och tog över när havsseglaren Giovanni Soldini lämnade projektet i april.
Flerskrovsbåtarna har ägt rekordet sedan 1993
Ingen enskrovsbåt har någonsin haft rekordet. Alla tio båtar som tagit trofén sedan 1993 har varit katamaraner eller trimaraner, och i januari sänkte fransmannen Thomas Coville tiden till 40 dagar, 10 timmar och 45 minuter med den 32 meter långa trimaranen Sodebo Ultim 3, enligt seglingssajten Scuttlebutt.
Besättningen seglade 28 315 sjömil med en snittfart på 29,17 knop. På samma sträcka måste Hypersail hålla 29,5 knop i snitt i 40 dygn för att nå Ferraris mål.
De senaste rekordinnehavarna:
2026 – Thomas Coville / Sodebo Ultim 3 (32m) – 40:10:45:50
2017 – Francis Joyon / IDEC SPORT (31.5m) – 40:23:30:30
2012 – Loïck Peyron / Banque Populaire V (40m) – 45:13:42:53
2010 – Franck Cammas / Groupama 3 (31.5m) – 48:07:44:52
2005 – Bruno Peyron / Orange II (36.8m) – 50:16:20:04
2004 – Olivier De Kersauson / Geronimo (33.8m) – 63:13:59:46
2002 – Bruno Peyron / Orange (32.8m) – 64:08:37:24
1997 – Olivier De Kersauson / Sport-Elec (27.3m) – 71:14:22:08
1994 – Peter Blake, Robin Knox-Johnston / Enza New Zealand (28m) – 74:22:17:22
1993 – Bruno Peyron / Commodore Explorer (28m) – 79:06:15:56
Idén att ändå satsa på ett skrov kom från konstruktören Guillaume Verdier och Soldini, ”Därifrån kom idén att bygga en flygande enskrovsbåt, med den stora fördelen att aerodynamiken kan drivas mycket längre än på mer klassiska båtar för oceansegling”, säger han.
När skrovet lyfter ur vattnet minskar vattenmotståndet kraftigt. Båten vilar då på bärplanet på läsidan, ett vågrätt plan på rodret och ett bärplan på kölen, medan bärplanet på lovartsidan lyfts upp. Kölen kan svängas 35 grader åt vardera sidan.
Bärplanen på sidorna sitter på 6,5 meter långa armar, så med dem utfällda blir båten omkring 20 meter bred. I Ferraris simulator passerade Hypersail 40 knop i halvvind på bara 14 knop, enligt italienska PressMare, men farten är ännu inte prövad på havet.
Elmotorerna från Ferrari Purosangue och F80
Bärplanen styrs av ett automatiskt system med hydraulik som behöver ström hela vägen runt jorden, och strömmen ska komma från sol, vind och seglarnas egna muskler.
När seglarna vevar i systemet Winch by Wire blir kraften el som driver vinscharna och hydraulpumparna, och en enda seglare kan hantera laster på upp till nio ton, skriver Boat International. Elmotorerna i vevstationerna är desamma som sitter i fjädringen på Ferraris Purosangue och F80.
Idéerna från Winch by Wire har redan använts i växellådan på den nya 12Cilindri med manuell växellåda, enligt italienska Il Giornale, och båten bygger i sin tur på kunnande från Formel 1 och de elektrifierade sportbilarna. ”De som arbetar med projektet kommer från bilvärlden, så de kan föra in nya idéer i seglingen.
Men när vi ser på en annan värld lär vi oss också, och vi har många idéer vi kan återanvända i bilarna”, säger Ferraris teknikdirektör Matteo Lanzavecchia till Boat International.
I december flyttas båten till båttillverkaren Azimuts anläggning i Livorno, och i mars sjösätts den. De första proven görs utan segel, med Hypersail på släp efter en ombyggd motorbåt av typen Azimut 72 Fly, så att ingenjörerna kan se hur skrovet och bärplanen beter sig i olika farter.
”Huvudmålet är att pröva strukturerna och systemen”, säger Voltolini, som räknar med att proven tar flera månader. Först därefter tas masten och seglen i bruk på allvar och jakten startar på världsrekordet.