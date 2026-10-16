Ekonom vill förbjuda privatjet och superyachter i energikrisen

Experter inom nationalekonomi pekar på att det saknas proportioner i detta beteende.

”Privatjet och superyachter borde förbjudas under en energikris”, dundrar Ekonomen Isabella Weber i en intervju med tyska Handelsblatt och understryker att lyxkonsumtionen i denna skala utgör en orimlig börda för miljön och energisystemet.

Utsläpp och bristande moral

Statistik visar att den utsläppsmängd som genereras av ett fåtal privatflygningar eller nöjeskryssningar med jättelika yachter vida överstiger vad en genomsnittlig familj förbrukar på flera år.

Kritiker menar att det skapar en djup klyfta i samhällsandan när krisen enbart drabbar dem med svagare ekonomiska marginaler. Att tillåta oreglerad lyxkonsumtion mitt under ett pågående energidrama undergräver förtroendet för de gemensamma uppoffringarna.

Framtiden för den extrem lyx

Kravet på ett förbud handlar inte enbart om de faktiska kilowattimmarna eller bränslevolymerna som sparas. Det rör sig om en grundläggande fråga om rättvisa och prioriteringar.

Omställningen kräver att alla aktörer bidrar och att lagstiftaren vågar ingripa mot verksamheter som enbart gynnar ett fåtal på bekostnad av det allmänna bästa, slår ekonomen Isabella Weber fast i intervjun med Handelsblatt.