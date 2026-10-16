Ekonomen Isabella Weber anser att det är dags att dra en tydlig gräns för hur samhällets gemensamma resurser får förbrukas när energibristen är ett faktum.
Ekonom vill förbjuda privatjet och superyachter i energikrisen
Under perioder av svår energibrist och skenande kostnader för hushållen ställer hon krav på solidaritet från samtliga samhällsklasser. Samtidigt som vanliga medborgare tvingas vända på varje öre för att klara uppvärmning och grundläggande transporter fortsätter den rika eliten att bruka extremt energikrävande lyxartiklar.
Experter inom nationalekonomi pekar på att det saknas proportioner i detta beteende.
”Privatjet och superyachter borde förbjudas under en energikris”, dundrar Ekonomen Isabella Weber i en intervju med tyska Handelsblatt och understryker att lyxkonsumtionen i denna skala utgör en orimlig börda för miljön och energisystemet.
Utsläpp och bristande moral
Statistik visar att den utsläppsmängd som genereras av ett fåtal privatflygningar eller nöjeskryssningar med jättelika yachter vida överstiger vad en genomsnittlig familj förbrukar på flera år.
Kritiker menar att det skapar en djup klyfta i samhällsandan när krisen enbart drabbar dem med svagare ekonomiska marginaler. Att tillåta oreglerad lyxkonsumtion mitt under ett pågående energidrama undergräver förtroendet för de gemensamma uppoffringarna.
Framtiden för den extrem lyx
Kravet på ett förbud handlar inte enbart om de faktiska kilowattimmarna eller bränslevolymerna som sparas. Det rör sig om en grundläggande fråga om rättvisa och prioriteringar.
Omställningen kräver att alla aktörer bidrar och att lagstiftaren vågar ingripa mot verksamheter som enbart gynnar ett fåtal på bekostnad av det allmänna bästa, slår ekonomen Isabella Weber fast i intervjun med Handelsblatt.