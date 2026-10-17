Messi köper ny lyxkatamaran – ska bli flytande semesterparadis i Medelhavet

Fem sovrum och egen strandklubb



Den nya lyxjakten är 88 fot lång, motsvarande 26,8 meter. Den har fyra gästkabiner och en rymlig ägarsvit som sträcker sig över hela båtens bredd. En av de mest uppseendeväckande detaljerna är tillverkarens så kallade Ocean Lounge. Här kan delar av akterdäcket fällas ut för att skapa en privat strandklubb precis ovanför vattenytan.

Garage för vattenskotrar



Båten har även ett särskilt garage för vattenskotrar och en stor flybridge, alltså ett övre däck med plats för solbad, avkoppling och träning. Framdrivningen ska skötas av två motorer på vardera 1 000 hästkrafter.

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Modellen Ultima 88 gjorde sin världspremiär på Cannes Yachting Festival i september 2026. En annan yacht av samma modell, Sue Rosso, har redan sjösatts.



Enligt Sunreef är den utrustad med motorer på sammanlagt 2 000 hästkrafter och konstruerad för en marschfart på 16 knop och en toppfart på 26 knop.

Gott om utrymme ombord. (Foto: Sunreef Yachts)

Messi gör som Nadal och Alcaraz

Messi är långt ifrån den enda idrottsstjärnan som lockats av Sunreefs exklusiva båtar.

Tennisstjärnan Rafael Nadal och Formel 1-föraren Fernando Alonso har tidigare valt tillverkaren. Även den spanske tennisstjärnan Carlos Alcaraz har beställt en Ultima 88.

Dessutom har fotbollsspelaren Robert Lewandowski beställt en annan Sunreef-modell, 80 Sunreef Power NEXT.

För Sunreef innebär samarbetena att några av världens mest kända idrottsprofiler blir en del av företagets marknadsföring.

(Foto: Sunreef Yachts)

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Vad kostar då Messis nya lyxyacht?



Det officiella priset för Messis specialbeställda katamaran har inte offentliggjorts. En Ultima 88 av årsmodell 2026 annonseras dock på YachtWorld för drygt 10,3 miljoner dollar eller nästan 104 miljoner kronor.

Det är heller inte känt exakt när hans nya lyxyacht ska levereras.

Prislappen för Messis nya katamaran är okänd. (Foto: Sunreef Yachts)

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