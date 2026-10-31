Nu ska fartyget slå ett till rekord – blir gigantiskt artificiellt rev

Fartyget byggdes med stöd från den amerikanska flottan, som ville kunna kalla in SS United States som trupptransport i händelse av krig. Med en sådan ombyggnad skulle det rymma 15 000 soldater. Men det blev aldrig aktuellt. I stället gick fartyget i passagerartrafik fram till 1969, då de höga driftskostnaderna och flygets framväxt gjorde det allt svårare att få ekonomin att gå ihop.

1996 fick fartyget sin nuvarande hamnplats i Philadelphia. Och där ligger det kvar än i dag, rostigt och dant.

Då ska skeppet sänkas

Förslagen kring vad som skulle kunna bli av rekordhållaren har varit många: casino, hotell, sjukhusfartyg och kryssningsfartyg – men samtliga planer har skjutits i sank, och snart ska SS United States möta samma öde.

Enligt CBS News har skeppet köpts av Okaloosa County i Florida, och planen är att det ska förvisas till havsbotten under andra veckan i november.

Drygt fyra mil från kusten är tanken att den gamla atlantångaren ska bli ett artificiellt rev och fungera som hem och fristad för allehanda fiskar och havslevande varelser. Oceanographic Magazine exemplifierar med röd snapper, havsabborrar, seriola, makrill och tonfisk.

Redan nu har man tömt och rengjort samtliga 128 bränsle- och smörjmedelstankar och avlägsnat färg och däckbeläggningar som innehåller farliga ämnen. Skorstenarna, radarmasten, propellrarna och fler än 400 fartygsfönster har monterats bort. Många av delarna ska ställas ut på ett planerat museum på land.

För att säkerställa att fartyget lägger sig upprätt på havsbotten ska det fyllas med vatten under kontrollerade former i stället för att sprängas. Öppningar har skurits upp i skrovet för att släppa in både marint liv och dykare, forskare från flera amerikanska institutioner väntas nämligen följa hur livet på det nya revet utvecklas.

Ska generera miljoner i intäkter

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Men inte bara havslivet väntas gå vinnande ur satsningen. Tidningen spår även att den lokala turistnäringen kommer tjäna på det nya artificiella revet. Dykcenter, charterbolag och hotell väntas dra in miljontals dollar om året på vraket – SS United States kommer att vila på cirka 55 meters djup men fartygets övre däck hamnar 17–18 meter under ytan, vilket gör vraket tillgängligt för både sportdykare och tekniska dykare.

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Fartyget kommer att ligga cirka 12 sjömil från hangarfartyget USS Oriskany, som sänktes utanför Pensacola 2006. Och när SS United States når botten kommer det att vara det största fartyg som avsiktligt sänkts för att skapa ett artificiellt rev.

