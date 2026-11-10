Miljardärernas nya flytande lyxklubb – men vem kommer betala?

Det är dock inte ens säkert att projektet blir av, visar det sig.

Enligt Financial Times har flera liknande projekt med flytande lyxbostäder och exklusiva kryssningsfartyg haft svårt att komma i gång.

Dyrt projekt – stora investeringar från medlemmar

Klubben ska ha omkring 300 medlemmar. Medlemskapet väntas kosta flera miljoner dollar, och därefter tillkommer en årlig avgift motsvarande omkring fem procent av den ursprungliga insatsen.

För att Maybach Ocean Club ska bli verklighet krävs stora investeringar från medlemmarna.

Enligt Spear’s behöver omkring 200 personer investera i projektet för att finansieringen ska gå ihop, och i nuläget är det oklart hur många som har investerat i den flytande lyxklubben.