Mercedes-Maybach planerar en flytande lyxklubb för världens rikaste. Det är dock inte säkert att projektet sjösätts – eftersom många ifrågasätter den osäkra affärsmodellen.
Miljardärernas nya flytande lyxklubb – men vem kommer betala?
Bakom projektet Maybach Ocean Club står Mercedes-Benz Design tillsammans med den tyska skeppsbyggaren Lloyd Werft. Själva fartyget, Beyond Horizons, blir drygt 150 meter långt och ska rymma 30 privata sviter för maximalt 72 passagerare åt gången.
Det är dock inte ens säkert att projektet blir av, visar det sig.
Enligt Financial Times har flera liknande projekt med flytande lyxbostäder och exklusiva kryssningsfartyg haft svårt att komma i gång.
Dyrt projekt – stora investeringar från medlemmar
Klubben ska ha omkring 300 medlemmar. Medlemskapet väntas kosta flera miljoner dollar, och därefter tillkommer en årlig avgift motsvarande omkring fem procent av den ursprungliga insatsen.
För att Maybach Ocean Club ska bli verklighet krävs stora investeringar från medlemmarna.
Enligt Spear’s behöver omkring 200 personer investera i projektet för att finansieringen ska gå ihop, och i nuläget är det oklart hur många som har investerat i den flytande lyxklubben.
Svårt att nå medlemmar
Financial Times beskriver hur flera satsningar på flytande lyxbostäder har haft svårt att nå sina ekonomiska mål, där exempelvis det exklusiva rederiet Ritz-Carlton Yacht Collection har dragits med stora förluster.
Frågan är därmed om Maybach Ocean Club kan lyckas där andra lyxprojekt har fått problem.
Ska vara klar 2030
Superyachten Beyond Horizons har en planerad start under vintersäsongen 2029–2030.
Det tyska varvet Lloyd Werft i Bremerhaven bekräftade den 19 juni 2026 att leveransen är planerad till 2030.
”Vår målgrupp är mycket aktiva människor. Entreprenörer, konstnärer och personer som har åstadkommit något men fortfarande är upptagna”, uppgav Michael Hehn, medgrundare av Maybach Ocean Club, tidigare.
”När man delar något med andra vill man veta vilka de människorna är. För oss var det självklart att det behövde vara en privat medlemsklubb.”
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