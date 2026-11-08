Spirit är båtarnas Rolls-Royce: Här är lyxyachten byggd helt i trä – för 46 miljoner kronor

Vi har även skrivit om Spirit P70 – träyachten som kallas havets Rolls-Royce – och den mindre Spirit P40, som också väcker uppmärksamhet i hamnarna.

Det brittiska varvet har dessutom kopplingar till James Bond, där vi har berättat om Spirit 46 i Bond-rullen No Time to Die.

Lyx med cocktailbar och soldäck

Ombord på Spirit P50 Sport finns en rymlig sittbrunn med en U-formad soffa, en specialbyggd matplats i mahogny och en bar där gästerna kan samlas.

Gott om plats ombord Spirit P50 Sport. (Foto: Spirit Yachts)

En stor badplattform gör det enkelt att ta sig ner i vattnet, medan två solbäddar längst fram erbjuder utsikt över havet.

”Hela utformningen av P50 Sport kretsar kring gästernas upplevelse”, säger chefsdesignern Thomas Smith i Spirit Yachts presentation.

Ombord på Spirit P50 Sport möts du av en interiör där glänsande mahogny, mjuka läderdetaljer och ljusa textilier skapar en känsla av klassisk brittisk lyx.

Spirit P50 Sport är lyx för hela slanten. (Foto: Spirit Yachts)

ANNONS

Under däck fortsätter trätemat i salongen, där en rundad soffgrupp med ljusa dynor ger plats för avkoppling. Intill ligger ett välutrustat pentry, diskret inbyggt i den eleganta inredningen.

Ägarhytten har en stor dubbelsäng, specialbyggda förvaringsutrymmen och genomtänkt belysning som framhäver träets varma toner. Även badrummet är påkostat, med en ovanlig rund dusch som har byggts för hand.