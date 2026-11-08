Brittiska Spirit Yachts har blivit känt för sina eleganta träyachter, framför allt genom James Bond-filmerna. Nu har varvet sjösatt sin nya Spirit P50 Sport – en 15 meter lång motorbåt där klassiskt hantverk möter modern teknik och en matchande prislapp.
Spirit är båtarnas Rolls-Royce: Här är lyxyachten byggd helt i trä – för 46 miljoner kronor
Dagens PS har tidigare berättat om planerna på de två nya 50-fotarna. Nu har P50 Sport blivit verklighet och visats upp i London.
Premiären ägde rum i början av oktober vid St Katharine Docks, nära Tower Bridge. Den nya båten kombinerar mörkblått skrov och glänsande mahogny med en modern styrplats och kraftfulla motorer.
Vi har även skrivit om Spirit P70 – träyachten som kallas havets Rolls-Royce – och den mindre Spirit P40, som också väcker uppmärksamhet i hamnarna.
Det brittiska varvet har dessutom kopplingar till James Bond, där vi har berättat om Spirit 46 i Bond-rullen No Time to Die.
Lyx med cocktailbar och soldäck
Ombord på Spirit P50 Sport finns en rymlig sittbrunn med en U-formad soffa, en specialbyggd matplats i mahogny och en bar där gästerna kan samlas.
En stor badplattform gör det enkelt att ta sig ner i vattnet, medan två solbäddar längst fram erbjuder utsikt över havet.
”Hela utformningen av P50 Sport kretsar kring gästernas upplevelse”, säger chefsdesignern Thomas Smith i Spirit Yachts presentation.
Ombord på Spirit P50 Sport möts du av en interiör där glänsande mahogny, mjuka läderdetaljer och ljusa textilier skapar en känsla av klassisk brittisk lyx.
Under däck fortsätter trätemat i salongen, där en rundad soffgrupp med ljusa dynor ger plats för avkoppling. Intill ligger ett välutrustat pentry, diskret inbyggt i den eleganta inredningen.
Ägarhytten har en stor dubbelsäng, specialbyggda förvaringsutrymmen och genomtänkt belysning som framhäver träets varma toner. Även badrummet är påkostat, med en ovanlig rund dusch som har byggts för hand.
Klarar 34 knop
Bakom den klassiska träbåtsdesignen döljer sig dock modern teknik.
Två Volvo Penta-motorer på vardera 440 hästkrafter ger en toppfart på 34 knop, medan marschfarten ligger på omkring 25 knop.
Enligt Ocean Magazine har modellen också joystickstyrning och stabiliseringssystem.
”P50 Sport har redan väckt uppmärksamhet under sommarens provkörningar”, säger Kevin Wallis, Spirit Yachts chef för Australien och Nya Zeeland.
Samma varv som byggde James Bonds yacht
Spirit Yachts grundades 1993 i brittiska Suffolk och har gjort sig känt för sina handbyggda träyachter.
Varvets internationella genomslag fick ytterligare fart när en Spirit 54 syntes i Bond-filmen Casino Royale.
Med P50 Sport vill tillverkaren nu locka en ny grupp köpare som uppskattar traditionellt hantverk men föredrar motorbåt framför segelbåt.
Den matchande prislappen hamnar på motsvarande runt 46 miljoner kronor.
Den nya modellen har också en systerbåt, P50 Coupé, med mer skyddade utrymmen för den som vill färdas i svalare klimat.
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