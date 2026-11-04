Audi Quattro får nytt liv med 750 hästar på RS4-bas

Bakom projektet står brittiska Audacious Automotive, som har tagit sig an uppgiften att kombinera den klassiska rallybilens utseende med prestandan från en modernare sportbil.

Här någonstans gömmer det sig en RS4, omöjlig att skönja i den nya formen.

Grunden är hämtad från Audi RS4 av generation B7, närmare bestämt modellen som tillverkades mellan 2006 och 2008, skriver Autocar. Det innebär att Audacious IV får den högvarviga V8-motorn på 4,2 liter, tillsammans med en sexväxlad manuell växellåda och Audis fyrhjulsdrift med Torsen-diff.

Audacious använder RS4:ans grundläggande konstruktion, med chassi, hjulupphängning, drivlina, bromsar och elsystem. Ovanpå den byggs sedan den nya karossen, antingen med delar av en ursprunglig Quattro eller med en helt nytillverkad överdel i kolfiber.

10 000 varv per minut

Originalmotorn lämnas inte ifred. I grundutförandet har den försetts med kompressor och levererar 600 hästkrafter. För den som tycker att det snålt finns ett generösare alternativ på 750 hästkrafter, då med förstärkta interna motorkomponenter för att klara av de extra krafterna.

Det går dessutom att beställa en specialbyggd motorversion som kan pressas till 10 000 varv per minut, både med och utan kompressor.

I grundutförandet, Stage One, ger den 4,2 liter stora V8-motorn 600 hästkrafter. För den som vill ha ytterligare effekt finns Stage Two, där effekten höjs till 750 hästkrafter.

Enligt tillverkaren väger bilen omkring 1400 kg, ungefär 250 kilo mindre än RS4:an som utgör grundkonstruktionen. Den som väljer att bygga karossen i kolfiber kommer ned ytterligare i vikt, den lättare versionen uppges väga drygt 1200 kg.