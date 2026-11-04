Klassiska Audi Quattro får en rejäl dos modern prestanda. Brittiska Audacious Automotive blåser liv rallyikonen med teknik från en betydligt modernare RS4 – och resultatet är en handbyggd sportbil med upp till 750 hästkrafter.
Audi Quattro får nytt liv med 750 hästar på RS4-bas
Det är svårt att inte känna igen silhuetten. Men under skalet på nya Audacious IV döljer sig betydligt modernare teknik än vad Audis legendariska Quattro från 1980-talet utrustades med.
Bakom projektet står brittiska Audacious Automotive, som har tagit sig an uppgiften att kombinera den klassiska rallybilens utseende med prestandan från en modernare sportbil.
Grunden är hämtad från Audi RS4 av generation B7, närmare bestämt modellen som tillverkades mellan 2006 och 2008, skriver Autocar. Det innebär att Audacious IV får den högvarviga V8-motorn på 4,2 liter, tillsammans med en sexväxlad manuell växellåda och Audis fyrhjulsdrift med Torsen-diff.
Audacious använder RS4:ans grundläggande konstruktion, med chassi, hjulupphängning, drivlina, bromsar och elsystem. Ovanpå den byggs sedan den nya karossen, antingen med delar av en ursprunglig Quattro eller med en helt nytillverkad överdel i kolfiber.
10 000 varv per minut
Originalmotorn lämnas inte ifred. I grundutförandet har den försetts med kompressor och levererar 600 hästkrafter. För den som tycker att det snålt finns ett generösare alternativ på 750 hästkrafter, då med förstärkta interna motorkomponenter för att klara av de extra krafterna.
Det går dessutom att beställa en specialbyggd motorversion som kan pressas till 10 000 varv per minut, både med och utan kompressor.
Enligt tillverkaren väger bilen omkring 1400 kg, ungefär 250 kilo mindre än RS4:an som utgör grundkonstruktionen. Den som väljer att bygga karossen i kolfiber kommer ned ytterligare i vikt, den lättare versionen uppges väga drygt 1200 kg.
Då krävs en donator-Quattro
Gällande karossen finns det alltså två olika vägar att gå. Den som vill hålla sig sann till originalets klassiska utseende kan välja en variant med handformade karossdelar i stål och aluminium. Här behålls den ursprungliga Audi Quattrons övre karossstruktur, inklusive tak och glasrutor. Men det kräver en donatorbil utöver RS4:an, Audacious Automotive uppger dock att de inte vill ta livet av några välbevarade Quattros utan uppmanar kunder att främst inkomma med slitna bilar.
För den som inte vill utgå från en original-Quattro används alternativet med en helt nytillverkad överdel i kolfiber och specialanpassade glasrutor.
Kostar 4,6 miljoner, utan donatorbil
Audacious IV ska byggas för hand i Storbritannien och produktionen begränsas till högst 50 exemplar världen över. Enligt Auto Express börjar priset på 350 000 pund, motsvarande omkring 4,6 miljoner kronor. Kostnad för donatorbilen och eventuella tillval tillkommer.
De första exemplaren väntas bli färdiga mot slutet av 2027.