Audi satsar stort på Formel 1 och presenterar nu sin första bil inför debutsäsongen
Audi kliver in i Formel 1: Första bilderna avslöjade
Mest läst i kategorin
BMW höjer ribban: Ny elbil får över 80 mils räckvidd
BMW väcker starka reaktioner, och åsikterna går tydligt isär bland förarna. Nu förbereder de ett av sina största kliv i den elektriska omställningen. Med den kommande modellen iX4 vill bolaget både ersätta dagens X4 och samtidigt öppna en ny fas i premiumsegmentet där räckvidd, design och plattformsteknik flyttas upp ett snäpp. För en målgrupp som …
Fords vd skruvade isär konkurrenternas bilar: "Chockerande"
När Jim Farley, vd på Ford, tittade under huven på konkurrenterna fick han en chock. Upptäckten ledde till stora förändringar i tillverkningen. Ford Motor Companys vd Jim Farley har beslutat om omfattande förändringar i bolagets elbilsstrategi efter interna analyser av konkurrenters fordon. Genom att plocka isär modeller från Tesla och flera kinesiska tillverkare upptäckte Ford …
Tusentals svenska bilister drabbade: Riskerar böter och ombesiktning
Felaktiga extraljus blir dyrt nöje. Tusentals bilägare riskerar både böter och ombesiktning om de inte följer reglerna. Allt fler bilägare i Sverige får oönskad uppmärksamhet från trafiksäkerhetsmyndigheterna. En växande användning av så kallade “glimmers”, positionsljus integrerade i extraljus som lyser trots att helljuset är avstängt, sätter bilister i ett juridiskt och säkerhetsmässigt riskfack skriver flera …
Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort
Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas. Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige. Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter …
Volkswagen ger upp stoltheten – låter kineserna bygga framtiden
Volkswagen slår sig ihop med kinesiska XPeng för sin nya el-SUV ID.UNYX 08 – en fem meter lång kraftfull modell byggd för framtiden. Volkswagen har valt en ny väg på elbilsmarknaden i Kina. Genom sitt joint venture Volkswagen Anhui tar tyskarna hjälp av den kinesiska elbilstillverkaren XPeng. Resultatet blir ID.UNYX 08 – den första modellen …
Audis inträde i Formel 1 närmar sig snabbt och förväntningarna är höga.
Trots en pressad ekonomisk situation väljer den tyska tillverkaren att satsa stort på världens mest prestigefyllda motorsportserie.
Nu visar Audi för första gången hur deras kommande F1-bilar kommer att se ut, och designen följer märkets klassiska motorsportarv. Det skriver Carup.
Ikoniska färger och nytt teamnamn
När Audi tar över det nuvarande Sauber-stallet inför nästa säsong markerar de förändringen tydligt.
De första officiella bilderna avslöjar en bil lackerad i silver, svart och rött, färger som i decennier definierat Audis racingidentitet.
Bilarna kommer att köras av Nico Hülkenberg och Gabriel Bortoleto, en kombination av erfarenhet och framtidspotential som Audi hoppas ska ge laget en stabil plattform i debutsäsongen.
Den nya satsningen innebär också ett namnbyte. Sauber blir officiellt Audi, vilket ska stärka märkets globala närvaro på motorsportscenen.
Missa inte: Försäljningen av nya Audi går i taket: 10 000 beställningar på bara 30 minuter – Dagens PS
Formel 1 rapporterar att Audi har utökat sin satsning genom att ta full kontroll över Sauber-teamet inför inträdet i Formel 1.
Uppköpet beskrivs som ett sätt att säkra ett renodlat fabriksteam från starten 2026 och ge Audi större tekniskt inflytande över både bilutveckling och organisation.
Detta framhålls som en central del i strategin att etablera en stark och långsiktig närvaro i sporten.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Audi: Formel 1 ska lyfta hela företaget
Audis ledning beskriver inträdet som ett strategiskt steg mot att förnya företaget och bygga en tydligare prestandaprofil.
“Vårt inträde i Formel 1 är en del av något större. Det är nästa steg i företagets förnyelse för att stärka vår position i den globala konkurrensen”, säger vd Gernot Döllner.
Han lyfter fram att Formel 1:s krav på precision, lagarbete och innovation passar väl in i Audis ambitioner framåt.
Kostnadstak gör F1 attraktivt
Regeländringarna inom Formel 1 spelar också en avgörande roll i beslutet.
Audi menar att det ekonomiska taket minskar riskerna och gör det mer rimligt för nya aktörer att kliva in.
“Formel 1 är naturligtvis ren känsla. Men för Audi finns det en tydlig logik bakom inträdet. Kostnadstaket garanterar ekonomisk hållbarhet. Samtidigt ger Formel 1:s globala räckvidd vårt varumärke oöverträffad synlighet,” säger Döllner.
Med nya regler, uppdaterad teknik och en global plattform som når hundratals miljoner tittare hoppas Audi att inträdet i Formel 1 ska ge varumärket en ny skjuts både sportsligt och kommersiellt.
Läs också:
Audis elektriska drömkombi läggs ned – ersätts med V8 – Dagens PS
Audis nya elbil är både en återkomst och en avskedsfest – Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Norska banken satsar på svenska aktien – trots kritik och kursras
När DNB kliver in som ägare i skandaltyngda Intellego höjs marknadens ögonbryn. Den norska storbanken ser potential där många andra tvekar, trots kritik, bot och en rad varningsflaggor kring bolaget. Bolaget Intellego, med fokus på indikatorer för UV-strålning och listat på First North i Stockholm, fick tidigare i somras hård kritik efter att motparten i …
Tech-profilen om svenska AI-undret: "Stockholm extremt hett"
Hade Sverige missat AI-hajpen? Vi som så länge kunnat stoltsera över ett start-up- och techklimat i världsklass såg för bara något år sedan ifrånåkta ut. Men så plötsligt exploderade det av svenska AI-bolag i miljardklassen. Lovable, Legora, Tandem Helth och Sana Lab för att nämna några. Vad hände? ”Precis som Skype var en väldigt bra …
Putin gör skolor till militärläger – tränar barn från första klass
Ryska klassrum, som tidigare fylldes av matteböcker och sånger om moderslandet fylls nu av kamouflageuniformer, militärinstruktörer och vapen. I en skola i Kursk ställer sig sexåringar i givakt när en ny “lärare” går längs bänkraderna: en soldat som stridit i Ukraina. “Spänn bältet. Justera märket. Rakt fram”, instruerar han. När barnen är korrekt uppställda börjar …
Förlustskräcken biter sig fast – experterna: detta bör du göra nu
Förlustskräcken biter sig fast när allt fler oroar sig för att sälja sin bostad med minus. Nu ger två av landets mest välkända privatekonomer sina tydligaste råd om hur hushållen bör agera. Allt fler tvekar, men är det klokt att vänta eller riskerar du att fastna ännu mer? Oron är som störst bland ägare av …
Škoda säkrar miljardavtal - levererar nya spårvagnar till Stockholm
Škoda tar ett tydligt kliv framåt i Norden med ett omfattande avtal som kan forma Stockholms kollektivtrafik under det kommande decenniet. Škoda Group tar hem en av årets mest uppmärksammade infrastrukturaffärer i Sverige. Region Stockholm har tecknat ett avtal värt drygt 130 miljoner euro med den tjeckiska tillverkaren, som ska leverera nya spårvagnar till Saltsjöbanan. …