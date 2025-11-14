Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Audi kliver in i Formel 1: Första bilderna avslöjade

Audi Formel 1
Audi kliver in i Formel 1 (Foto: Audi.com)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Audi satsar stort på Formel 1 och presenterar nu sin första bil inför debutsäsongen

Audis inträde i Formel 1 närmar sig snabbt och förväntningarna är höga.

Trots en pressad ekonomisk situation väljer den tyska tillverkaren att satsa stort på världens mest prestigefyllda motorsportserie.

Nu visar Audi för första gången hur deras kommande F1-bilar kommer att se ut, och designen följer märkets klassiska motorsportarv. Det skriver Carup.

Ikoniska färger och nytt teamnamn

När Audi tar över det nuvarande Sauber-stallet inför nästa säsong markerar de förändringen tydligt.

De första officiella bilderna avslöjar en bil lackerad i silver, svart och rött, färger som i decennier definierat Audis racingidentitet.

Bilarna kommer att köras av Nico Hülkenberg och Gabriel Bortoleto, en kombination av erfarenhet och framtidspotential som Audi hoppas ska ge laget en stabil plattform i debutsäsongen.

Den nya satsningen innebär också ett namnbyte. Sauber blir officiellt Audi, vilket ska stärka märkets globala närvaro på motorsportscenen.

Nu visar Audi för första gången hur deras kommande F1-bilar (Foto: Audi.com)
Formel 1 rapporterar att Audi har utökat sin satsning genom att ta full kontroll över Sauber-teamet inför inträdet i Formel 1.

Uppköpet beskrivs som ett sätt att säkra ett renodlat fabriksteam från starten 2026 och ge Audi större tekniskt inflytande över både bilutveckling och organisation.

Detta framhålls som en central del i strategin att etablera en stark och långsiktig närvaro i sporten.

Audi: Formel 1 ska lyfta hela företaget

Audis ledning beskriver inträdet som ett strategiskt steg mot att förnya företaget och bygga en tydligare prestandaprofil.

“Vårt inträde i Formel 1 är en del av något större. Det är nästa steg i företagets förnyelse för att stärka vår position i den globala konkurrensen”, säger vd Gernot Döllner.

Han lyfter fram att Formel 1:s krav på precision, lagarbete och innovation passar väl in i Audis ambitioner framåt.

Kostnadstak gör F1 attraktivt

Regeländringarna inom Formel 1 spelar också en avgörande roll i beslutet.

Audi menar att det ekonomiska taket minskar riskerna och gör det mer rimligt för nya aktörer att kliva in.

“Formel 1 är naturligtvis ren känsla. Men för Audi finns det en tydlig logik bakom inträdet. Kostnadstaket garanterar ekonomisk hållbarhet. Samtidigt ger Formel 1:s globala räckvidd vårt varumärke oöverträffad synlighet,” säger Döllner.

Med nya regler, uppdaterad teknik och en global plattform som når hundratals miljoner tittare hoppas Audi att inträdet i Formel 1 ska ge varumärket en ny skjuts både sportsligt och kommersiellt.

Christian Pedersen
