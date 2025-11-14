Audi kliver in i Formel 1: Första bilderna avslöjade

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Audis inträde i Formel 1 närmar sig snabbt och förväntningarna är höga.

Trots en pressad ekonomisk situation väljer den tyska tillverkaren att satsa stort på världens mest prestigefyllda motorsportserie.

Nu visar Audi för första gången hur deras kommande F1-bilar kommer att se ut, och designen följer märkets klassiska motorsportarv. Det skriver Carup.

Ikoniska färger och nytt teamnamn

När Audi tar över det nuvarande Sauber-stallet inför nästa säsong markerar de förändringen tydligt.

De första officiella bilderna avslöjar en bil lackerad i silver, svart och rött, färger som i decennier definierat Audis racingidentitet.

Bilarna kommer att köras av Nico Hülkenberg och Gabriel Bortoleto, en kombination av erfarenhet och framtidspotential som Audi hoppas ska ge laget en stabil plattform i debutsäsongen.

Den nya satsningen innebär också ett namnbyte. Sauber blir officiellt Audi, vilket ska stärka märkets globala närvaro på motorsportscenen.

Nu visar Audi för första gången hur deras kommande F1-bilar (Foto: Audi.com)

Formel 1 rapporterar att Audi har utökat sin satsning genom att ta full kontroll över Sauber-teamet inför inträdet i Formel 1.

Uppköpet beskrivs som ett sätt att säkra ett renodlat fabriksteam från starten 2026 och ge Audi större tekniskt inflytande över både bilutveckling och organisation.

Detta framhålls som en central del i strategin att etablera en stark och långsiktig närvaro i sporten.