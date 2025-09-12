Audis elektriska drömkombi läggs ned – ersätts med V8

Projektet, som skulle förena prestanda med elektrisk framtid, har nu stoppats, men varför?

En sensationell elbil som aldrig blev

Enligt uppgifter som sprids i branschen, skriver bland annat Top Gear och Car and Driver, har Audi beslutat att skrota planerna för en elektrisk RS6 e-tron.

Detta betyder att den elektriska A6-serien kommer att fortsätta med S6 e-tron som toppmodell, en bil som redan idag erbjuder imponerande prestanda med 543 hästkrafter och en acceleration från noll till 100 kilometer i timmen på 3,9 sekunder.

Vi får nöja oss med Audi A6 Avant e-tron (Foto: Audi)

Avbokningen av RS6 e-tron är desto mer anmärkningsvärd med tanke på att Audi redan har den ännu kraftfullare RS e-tron GT Performance i sitt sortiment, en bil med 923 hästkrafter som klarar 0–100 på endast 2,5 sekunder.

Anledningen till att man lägger ner projektet uppges inte vara tekniska begränsningar, utan snarare en brist på efterfrågan.

Audi-insiders menar att det helt enkelt inte funnits tillräckligt intresse från den traditionella RS6-kundkretsen för en elektrisk högprestandakombi, skriver Top Gear.

Marknaden för elbilar har förändrats drastiskt från den “elektrifiera allt”-mentalitet som rådde för några år sedan.