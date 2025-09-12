Världen av högpresterande elbilar har drabbats av ett nytt bakslag. En av de mest efterlängtade modellerna, Audis elektriska RS6 Avant, har tyst och oväntat stött på ett hinder.
Audis elektriska drömkombi läggs ned – ersätts med V8
Projektet, som skulle förena prestanda med elektrisk framtid, har nu stoppats, men varför?
En sensationell elbil som aldrig blev
Enligt uppgifter som sprids i branschen, skriver bland annat Top Gear och Car and Driver, har Audi beslutat att skrota planerna för en elektrisk RS6 e-tron.
Detta betyder att den elektriska A6-serien kommer att fortsätta med S6 e-tron som toppmodell, en bil som redan idag erbjuder imponerande prestanda med 543 hästkrafter och en acceleration från noll till 100 kilometer i timmen på 3,9 sekunder.
Avbokningen av RS6 e-tron är desto mer anmärkningsvärd med tanke på att Audi redan har den ännu kraftfullare RS e-tron GT Performance i sitt sortiment, en bil med 923 hästkrafter som klarar 0–100 på endast 2,5 sekunder.
Anledningen till att man lägger ner projektet uppges inte vara tekniska begränsningar, utan snarare en brist på efterfrågan.
Audi-insiders menar att det helt enkelt inte funnits tillräckligt intresse från den traditionella RS6-kundkretsen för en elektrisk högprestandakombi, skriver Top Gear.
Marknaden för elbilar har förändrats drastiskt från den “elektrifiera allt”-mentalitet som rådde för några år sedan.
Bensindriven V8 återvänder i en ny version
Beslutet att stoppa den elektriska RS6 betyder inte att namnet helt försvinner. Audi har nämligen två helt olika bilar som båda heter A6. Den ena är den elektriska A6 e-tron, som bygger på en dedikerad elbilsplattform och finns som både halvkombi och kombi.
Den andra är en separat modell med förbränningsmotorer.
Det är just den senare versionen som nu ryktas få en ny RS-version.
Enligt Top Gear, som hänvisar till prototyper som har setts under tester, kommer denna nya RS6 att behålla sina karaktäristiska breda hjulhus och ovala avgasrör. Det spekuleras i att den nya modellen till och med kan komma att utrustas med en V8-motor.
Medan nästa Audi RS4 (som väntas heta RS5) kommer att ha en dubbelturbomatad V6 med laddhybridteknik, förväntas RS6 behålla sin V8 för att behålla sin position i Audis hierarki, enligt Top Gear.
Läs också: Nya vinterdäcksregler kan skapa däck-kaos. E55
Drivlinan kan komma från bentley
Audi kan potentiellt låna den så kallade “Ultra Hybrid”-drivlinan från andra märken inom Volkswagen-koncernen, till exempel Bentley Continental GT eller Porsche Panamera Turbo S.
En sådan drivlina skulle kunna leverera uppåt 780 hästkrafter, vilket skulle positionera den nya RS6 som en utmanare till rivaler som BMW M5 Touring. Även om en sådan bil skulle kunna väga omkring 2,5 ton, skulle den sannolikt ändå vara lättare än vad en elektrisk RS6 e-tron skulle ha blivit.
Ett bredare problem för elbilarna
Audis beslut är inte unikt.
Andra biltillverkare, som Polestar, har också sett sig tvingade att omvärdera sina planer, skriver Car and Driver.
Polestar har enligt uppgifter bekräftat att de skjuter upp produktionen av sin sportiga elbil Polestar 6 Roadster för att istället fokusera på en kommande mindre suv, Polestar 7.
Den bristande efterfrågan på prestanda-elbilar speglar en bredare trend där bilentusiaster fortsätter att värdesätta det unika ljudet och känslan av en förbränningsmotor.
Även lyxbilstillverkare som Pagani och Koenigsegg har offentligt uttalat att deras kunder har litet eller inget intresse för elektriska superbilar.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
