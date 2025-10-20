Årlig ranking: Tesla rasar genom listan

Interbrand har blivit känt genom sin årliga lista som rankar världens mest värdefulla bolag genom deras påverkan och ekonomiska styrka.

I topp hamnar de amerikanska techjättarna Apple, Microsoft och Amazon men för en annan techjätte – Tesla – ser det inte lika starkt ut.

Tesla rasar på listan

Bolaget rasar på listan och hamnar på 25:e plats på årets lista, enligt finska Iltalehti.

Det är ett rejält fall på enbart ett år för Elon Musks bolag – från 12:e till 25:e plats.