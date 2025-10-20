Det ser inte bra ut för Tesla när de bästa globala varumärkena rankas. Elbilsjätten rasar ner till 25:e plats på listan.
Årlig ranking: Tesla rasar genom listan
Interbrand har blivit känt genom sin årliga lista som rankar världens mest värdefulla bolag genom deras påverkan och ekonomiska styrka.
I topp hamnar de amerikanska techjättarna Apple, Microsoft och Amazon men för en annan techjätte – Tesla – ser det inte lika starkt ut.
Tesla rasar på listan
Bolaget rasar på listan och hamnar på 25:e plats på årets lista, enligt finska Iltalehti.
Det är ett rejält fall på enbart ett år för Elon Musks bolag – från 12:e till 25:e plats.
Allt sämre varumärke – rasar
Det innebär att Teslas varumärke har fått sig en ordentlig törn och rasat med över 35 procent under året vilket därmed är det största raset på årets lista.
BYD kommer med på listan
BYD har samtidigt tagit sig in på listan för första gången och är nu på 90:e plats, av 100 möjliga.
Det går betydligt bättre för några andra tungviktare i bilvärlden än Tesla, där Toyota plockar hem 6:e plats följt av tyska bolag som Mercedes-Benz på 10:e plats och BMW på 14:e plats.
