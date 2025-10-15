Lojala kunder kan bli Teslas räddning: "Mycket stark"

Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Efter ett turbulent år står Tesla inför ett prövande kvartal.

Flera av USA:s största biltillverkare backar från sina elbilsplaner till följd av förändrad politik under president Donald Trump.

Men Elon Musks bolag tros ändå klara sig bättre än konkurrenterna – tack vare lojala kunder, rapporterar CNBC.

Efterfrågan kan halveras

General Motors meddelade denna vecka att bolaget tar en nedskrivning på 1,6 miljarder dollar relaterad till sina elbilssatsningar.

Ford har varnat för att efterfrågan på rena elbilar kan halveras efter att det federala skattestödet på 7 500 dollar för elbilsinköp upphört i september.

Även Stellantis har dragit tillbaka sina planer på att endast sälja elbilar i Europa till 2030