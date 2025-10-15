Den som har en Tesla håller ofta fast vid märket i åratal. Det kan innebära att biltillverkaren klarar sig undan de värsta konsekvenserna av en tuffare elbilsmarknad i USA.
Lojala kunder kan bli Teslas räddning: "Mycket stark"
Efter ett turbulent år står Tesla inför ett prövande kvartal.
Flera av USA:s största biltillverkare backar från sina elbilsplaner till följd av förändrad politik under president Donald Trump.
Men Elon Musks bolag tros ändå klara sig bättre än konkurrenterna – tack vare lojala kunder, rapporterar CNBC.
Efterfrågan kan halveras
General Motors meddelade denna vecka att bolaget tar en nedskrivning på 1,6 miljarder dollar relaterad till sina elbilssatsningar.
Ford har varnat för att efterfrågan på rena elbilar kan halveras efter att det federala skattestödet på 7 500 dollar för elbilsinköp upphört i september.
Även Stellantis har dragit tillbaka sina planer på att endast sälja elbilar i Europa till 2030
Tesla kan stå starkare
Den nya politiska inriktningen har gjort det svårare för branschen att nå lönsamhet.
Utöver borttagna subventioner har Vita huset även stoppat finansiering för laddinfrastruktur och fabriksomställningar samt dragit tillbaka Kaliforniens rätt att sätta egna utsläppsregler.
Tesla påverkas också av förändringarna, men analytiker bedömer att bolaget står starkare än traditionella tillverkare.
Lanserat budgetvarianter
Trots att marknadsandelen i USA sjunkit till 43 procent från 49 procent vid årsskiftet, anses Teslas kunder vara mer benägna att hålla sig till märket.
“ har en mycket stark varumärkeslojalitet. Sannolikheten är stor att de flesta Tesla-ägare kommer att fortsätta att ha samma märke när de köper en ny bil nästa gång”, skriver Steve Greenfield, general partner på investeringsfirman Automotive Ventures, till CNBC.
För att dämpa effekten av de slopade skatteincitamenten har Tesla lanserat billigare versioner av sina populära modeller Model Y och Model 3.
Helårets intäkter kan sjunka
Strategin syftar till att hålla försäljningen uppe trots de ökade kostnader som nu drabbar konsumenterna.
Bolaget redovisar kvartalsrapport nästa vecka. Analytiker räknar med en omsättning på drygt 26 miljarder dollar, en ökning med 3,5 procent från samma period i fjol.
Samtidigt förutspås intäkterna minska under årets sista kvartal och totalt sett sjunka för helåret 2025, den första nedgången i företagets historia.
Även om Musk försöker rikta investerarnas blickar mot framtida satsningar på robotaxi och humanoida robotar är det fortfarande elbilarna som utgör kärnan i verksamheten, skriver Wall Street Journal.
Lojala kunder kan bli Teslas räddning: "Mycket stark"
