Äntligen trygghet för elbilsköpare – batteriet går att mäta på riktigt

För första gången kan köpare se hur bilens batteri mår, något som länge saknats på elbilsmarknaden.

Den nya deklarationen visar batteriets hälsa, kallad State of Health (SoH), på en skala från 1 till 100. Här står också vilken metod och vilket test som använts. Tanken är att både köpare och säljare ska kunna känna sig trygga och få bättre jämförbarhet när man köper eller säljer en begagnad elbil.

“Batteriet är elbilens hjärta, och det är bra att vi nu kan visa dess verkliga hälsa. Det ger både handlare och kunder större trygghet”, säger Joakim Hansson, kvalitets- och miljöchef på DEKRA Automotive AB.

Testar batteriet på riktigt

För att möta de nya kraven erbjuder DEKRA sitt Battery SoH Test – Certificate. Testet är helt oberoende och mäter batteriets verkliga tillstånd, utan att lita på bilens egna system. Det tar bara omkring 15 minuter, jämfört med upp till en vecka med traditionella metoder.

Testet består av två delar: ett statiskt moment och ett belastningstest som mäter batteriets resistans. Resultatet jämförs med ett fabriksnytt batteri av samma modell, vilket gör det enkelt att se hur mycket batteriet har försämrats.

DEKRA erbjuder också ett snabbtest, Readout Report, som ger en första överblick. Men det är det fullständiga Battery SoH Test – Certificate som används vid officiell bedömning.