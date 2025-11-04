Från och med den 1 november finns en ny varudeklaration för begagnade elbilar, framtagen av MRF tillsammans med Konsumentverket.
Äntligen trygghet för elbilsköpare – batteriet går att mäta på riktigt
För första gången kan köpare se hur bilens batteri mår, något som länge saknats på elbilsmarknaden.
Den nya deklarationen visar batteriets hälsa, kallad State of Health (SoH), på en skala från 1 till 100. Här står också vilken metod och vilket test som använts. Tanken är att både köpare och säljare ska kunna känna sig trygga och få bättre jämförbarhet när man köper eller säljer en begagnad elbil.
“Batteriet är elbilens hjärta, och det är bra att vi nu kan visa dess verkliga hälsa. Det ger både handlare och kunder större trygghet”, säger Joakim Hansson, kvalitets- och miljöchef på DEKRA Automotive AB.
Testar batteriet på riktigt
För att möta de nya kraven erbjuder DEKRA sitt Battery SoH Test – Certificate. Testet är helt oberoende och mäter batteriets verkliga tillstånd, utan att lita på bilens egna system. Det tar bara omkring 15 minuter, jämfört med upp till en vecka med traditionella metoder.
Testet består av två delar: ett statiskt moment och ett belastningstest som mäter batteriets resistans. Resultatet jämförs med ett fabriksnytt batteri av samma modell, vilket gör det enkelt att se hur mycket batteriet har försämrats.
DEKRA erbjuder också ett snabbtest, Readout Report, som ger en första överblick. Men det är det fullständiga Battery SoH Test – Certificate som används vid officiell bedömning.
Tryggare affärer för alla
Med den nya deklarationen kan bilhandlare visa batteriets verkliga status och ge kunder en mer trygg affär. Testet gör det möjligt att:
- Visa exakt hur batteriet mår.
- Jämföra olika elbilar på ett rättvist sätt.
- Följa MRF:s nya regler.
MRF:s initiativ tillsammans med Konsumentverket är ett steg mot en mer standardiserad och tydlig marknad för begagnade elbilar.
För kunder betyder det mindre gissningar och mer fakta – och det är något både köpare och säljare kan uppskatta.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
