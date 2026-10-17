Äntligen är lilla Smart tillbaka – bilen som hundratusentals har saknat

Två Smart tar nästan samma plats som en XC60

I Sverige är Volvo XC60 årets mest registrerade nya bil, med 10 669 exemplar till och med september. XC60 är 4 708 millimeter lång, nästan två meter längre än Smart #2 på 2 746, och två Smart på rad tar bara 78 centimeter mer gatuplats.

Liten, kompakt och smartare än så här blir det inte. Foto: Smart

Resten av bilindustrin hade gått åt det hållet långt tidigare. Sedan år 2000 har den genomsnittliga nya bilen i EU vuxit från 4,09 till 4,38 meter, och Lucien Mathieu, fordonsdirektör på miljöorganisationen Transport & Environment, menar att tillverkarna medvetet valt större bilar eftersom de är mer lönsamma.

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Fords koncernchef Jim Farley sa i februari att småbilarna kostar för mycket att bygga i förhållande till marginalerna, och Ford har fasat ut Fiesta på flera marknader.

Nu går flera tillverkare tillbaka till småbilar, och pressen kommer från Kina. På bilsalongen i Paris stod kinesiska märken för första gången för ungefär en tredjedel av utställarna, och en kinesisk elbil kostar omkring 20 000 dollar mot 31 000 för en europeisk, skriver Financial Times. EU-kommissionen vill stimulera fler små elbilar som byggs inom unionen.

Stellantis, som äger bland andra Fiat, Peugeot och Citroën, ska från 2028 bygga en liten och prisvärd elbil i italienska Pomigliano. ”Våra kunder vill att de små och stilfulla bilarna ska komma tillbaka, stolt tillverkade i Europa och dessutom prisvärda och miljövänliga”, sa koncernchefen Antonio Filosa när projektet presenterades i maj.

Volkswagen har fått över 30 000 förbeställningar på sin ID. Polo, som redan är slutsåld. Smart #2 byggs däremot i Kina och når marknaden 2027, ett år före Stellantis bil.

Kunderna hörde av sig före premiären

”Redan innan vi hade ett officiellt startdatum för förbeställningarna hörde Smart-entusiaster av sig till våra återförsäljare för att fråga när de kunde lägga en order på den nya tvåsitsiga Smart-modellen. Nu kan vi äntligen möta alla dem i Europa som har väntat så länge”, säger Remo Guthauser, försäljningschef på Smart Europe.

Funktionell och uppdaterat med en mix av skärmar och manuella reglage. Foto: Smart

Med 259 900 kronor för instegsversionen Pure hamnar Smart #2 mellan Leapmotor T03 och Hyundai Inster, som båda har fyra platser och kostar 214 900 respektive 299 900 kronor.

I Tyskland börjar priset på 19 990 euro, vilket motsvarar 222 800 kronor med Riksbankens kurs den 16 oktober. Momsen förklarar en del av skillnaden, eftersom den är 25 procent i Sverige och 19 procent i Tyskland, men även med svensk moms hade det tyska priset motsvarat 234 000 kronor, 25 900 kronor under det svenska.

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Förbeställningarna är bindande och öppnade den 13 oktober. Bilen genomgår fortfarande EU:s typgodkännande, och den ordinarie försäljningen via Smarts webbutik startar under första halvåret 2027.