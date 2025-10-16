Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Bilfiaskot som Dodge försökte dölja

Dodge Rampage (Foto: Autoweb)
Dodge Rampage (Foto: Autoweb)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Det var tänkt att bli svaret på Ford Ranchero och El Camino, men Dodge Rampage fick ett kort liv i skuggan av sina kända konkurrenter.

Bilen, som var ett vågat försök på pickupmarknaden, har nu blivit en bortglömd kuriositet i bilhistorien.

Ramper i skuggan av Ram

Dodge Rampage, som debuterade för över 40 år sedan, var ett fordon som designmässigt lånade från historiska idéer.

Fordonet, en så kallad “ute” – en kombination av personbil och lätt lastbil – föregick den moderna tidens trendiga suv:ar och crossovers. Rampage var i grunden en pickup som byggde på den dåvarande bilmodellen Dodge Omni, vilket innebar att den hade framhjulsdrift och en tvärställd motor.

Detta var en stor skillnad från det konventionella pickup-tänket vid den tiden.

Dodge Rampage (Foto: Autoweb)
Dodge Rampage (Foto: Autoweb)

Fordonets lastkapacitet var inte särskilt anmärkningsvärd men ansågs ändå vara tillräcklig. Det var snarare designen och det faktum att Rampage var ett fordon som nästan ingen visste hur de skulle kategorisera som var dess stora utmaning.

Vissa såg den som en lätt lastbil, andra som en mer praktisk version av en personbil, ungefär som en minibuss.

Kontroversiell design och kortlivad existens

Rampage var ett resultat av Dodges försök att erbjuda något unikt. Den fyrsäteshytt som fanns i senare varianter, där baksätena kunde fällas ner, var ett exempel på kreativa lösningar.

Dodge Rampage (Foto: Autoweb)
Dodge Rampage (Foto: Autoweb)

Bakrutan och “bullheaden” (väggen bakom hytten) var separerade från bagageutrymmet, vilket också var lite ovanligt.

År 1982  fick Rampage en syskonmodell, Plymouth Scamp, men inte heller den blev en försäljningssuccé.

Trots ett försök att ge Rampage en sportigare look under det sista produktionsåret, med bland annat “turbofälgar” och en 2,2-liters “hemi V8”-motor, lyckades den aldrig få det fotfäste som behövdes.

Det blev bara en kortlivad existens under tre modellår för Dodge Rampage.

Dodge Rampage (Foto: Motorbiscuit)
Dodge Rampage (Foto: Motorbiscuit)

Bilens annorlunda utseende och okonventionella konstruktion gjorde att den fick svårt att vinna över den breda allmänheten, som redan var van vid de mer robusta och traditionella pickup-modellerna på marknaden.

Idag är Dodge Rampage främst en kuriositet och ett samlarobjekt bland bilentusiaster som uppskattar fordonets udda historia.

Bilen som trotsade alla regler och blev en älskad raritet

Den ikoniska modellen var visserligen inte först med tekniken, men den gjorde något som få andra tillverkare klarade av.

DodgeHistoriaKlassiska bilar
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

