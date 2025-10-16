Bilfiaskot som Dodge försökte dölja

Bilen, som var ett vågat försök på pickupmarknaden, har nu blivit en bortglömd kuriositet i bilhistorien.

Ramper i skuggan av Ram

Dodge Rampage, som debuterade för över 40 år sedan, var ett fordon som designmässigt lånade från historiska idéer.

Fordonet, en så kallad “ute” – en kombination av personbil och lätt lastbil – föregick den moderna tidens trendiga suv:ar och crossovers. Rampage var i grunden en pickup som byggde på den dåvarande bilmodellen Dodge Omni, vilket innebar att den hade framhjulsdrift och en tvärställd motor.

Detta var en stor skillnad från det konventionella pickup-tänket vid den tiden.

Dodge Rampage (Foto: Autoweb)

Fordonets lastkapacitet var inte särskilt anmärkningsvärd men ansågs ändå vara tillräcklig. Det var snarare designen och det faktum att Rampage var ett fordon som nästan ingen visste hur de skulle kategorisera som var dess stora utmaning.

Vissa såg den som en lätt lastbil, andra som en mer praktisk version av en personbil, ungefär som en minibuss.