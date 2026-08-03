2007 infördes en skatt på trafikförsäkringen för att låta bilister bära mer av trafikens kostnader. Nu vill M Sverige avskaffa den.
45 miljarder i dold skatt för svenska bilister
1 mars 2007 skickade Anders Borg, finansminister i den borgerliga fyrpartiregering som styrde Sverige, ut lagrådsremissen om förslaget till en skatt på trafikförsäkringspremier.
Tanken med förslaget var att ”genom skatten kommer fordonsägarna att bära statens kostnader för bland annat sjukpenning och sjukersättning för de befintliga trafikskadorna”.
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”Ökad trafiksäkerhet”
”Skatten är utformad för att styra mot ökad trafiksäkerhet”, skrev Borg och påpekade att ”den föreslagna skatten är en del i finansieringen av de omfattande skattelättnader som föreslagits i budgetpropositionen 2007 och som har till syfte att varaktigt öka sysselsättningen i landet”.
Bilismen skulle bära mer av sina kostnader och pengar skulle användas för att skapa nya jobb, alltså.
Rent konkret skulle en skatt ”tas ut med 32 procent av den intjänade premien för trafikförsäkring”, var den borgerliga regeringens förslag liksom 22 procent av trafikförsäkringsavgifterna, de man får betala om man missar att betala försäkring på sitt fordon.
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45 miljarder fram till 2022
Skatten klubbades av riksdagen och infördes i Sverige 1 juli 2007. Sedan dess har den stått och tickat på. Fram till och med 2022 hade skatten dragit in 45 miljarder kronor till vår gemensamma kassa.
Nu vill trafikorganisationen M Sverige att skatten ska slopas.
”Slopa trafikförsäkringsskatten i syfte att minska överbeskattningen av bilister. Detta skulle minska bilistens kostnader med cirka 700 kronor per år utan att sinka klimatomställningen”, skriver M Sverige.
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Anser det blivit dyrare ha bil
Kostnaderna för Sveriges bilister har ökat markant på kort tid, menar M Sverige i en tid då rubrikerna talar om att landet har Europas lägsta drivmedelspriser.
”Höga bränsleskatter och moms, höjd malusskatt samt slopandet av klimatbilsbonusen bidrar till ett rekordhögt kostnadsläge”, argumenterar man.
Utifrån en sådan bild kommer organisationen fram till att regeringen ”skyndsamt” bör se över vad som kan göras för att ”lindra utvecklingen” för bilisterna.
”En självklar åtgärd är att skatten på trafikförsäkringen tas bort”, skriver M Sverige.
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Motsvarar 46 liter bensin
”Skatten har ingen som helst koppling till trafiksäkerhet och bilister är trötta på överbeskattningen, det har blivit för dyrt att ha bil och det drabbar allra mest dem som inte har några alternativ till den”, skriver M Sverige och påpekar att en avskaffad skatt skulle ge en genomsnittlig bilägare cirka 700 kronor per år i minskade kostnader, det vill säga den ungefärliga kostnaden för 46 liter bensin med nuvarande prisnivå.