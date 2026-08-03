45 miljarder i dold skatt för svenska bilister

45 miljarder fram till 2022

Skatten klubbades av riksdagen och infördes i Sverige 1 juli 2007. Sedan dess har den stått och tickat på. Fram till och med 2022 hade skatten dragit in 45 miljarder kronor till vår gemensamma kassa.

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Nu vill trafikorganisationen M Sverige att skatten ska slopas.

”Slopa trafikförsäkringsskatten i syfte att minska överbeskattningen av bilister. Detta skulle minska bilistens kostnader med cirka 700 kronor per år utan att sinka klimatomställningen”, skriver M Sverige.

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Anser det blivit dyrare ha bil

Kostnaderna för Sveriges bilister har ökat markant på kort tid, menar M Sverige i en tid då rubrikerna talar om att landet har Europas lägsta drivmedelspriser.

”Höga bränsleskatter och moms, höjd malusskatt samt slopandet av klimatbilsbonusen bidrar till ett rekordhögt kostnadsläge”, argumenterar man.

Utifrån en sådan bild kommer organisationen fram till att regeringen ”skyndsamt” bör se över vad som kan göras för att ”lindra utvecklingen” för bilisterna.

”En självklar åtgärd är att skatten på trafikförsäkringen tas bort”, skriver M Sverige.

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45 miljarder kronor har den skatt på trafikförsäkringen som infördes 2007 gett vår gemensamma kassa. Nu vill M Sverige ha bort skatten. (Foto: Janerik Henriksson /TT)

Motsvarar 46 liter bensin

”Skatten har ingen som helst koppling till trafiksäkerhet och bilister är trötta på överbeskattningen, det har blivit för dyrt att ha bil och det drabbar allra mest dem som inte har några alternativ till den”, skriver M Sverige och påpekar att en avskaffad skatt skulle ge en genomsnittlig bilägare cirka 700 kronor per år i minskade kostnader, det vill säga den ungefärliga kostnaden för 46 liter bensin med nuvarande prisnivå.

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