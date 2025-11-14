De subventionerar elen i tre år

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Tyskland har beslutat subventionera el för sina tunga industrier. Det blir ett pristak på cirka 0,05 euro per kilowattimme från 2026 till och med 2028.

Åtgärden presenteras som ett viktigt politiskt drag för att förhindra att Tysklands industriella bas går på knäna under allt tyngre energikostnader.

Överens efter lång debatt

Förbundskansler Friedrich Merz säger att de tyska koalitionspartierna nått överenskommelsen efter månader av debatt.

Merz förklarar också att diskussionerna med EU-kommissionen för ett godkännande är ”i stort sett avslutade”, refererar Oilprice.

Den subventionerade elen kommer att rikta sig till energiintensiva sektorer som stål, kemikalier och biltillverkning.

De är alla sektorer som varnat för att de inte kan konkurrera globalt med elkostnader nästan dubbelt så höga som de i USA.

Friedrich Merz säger att tyska regeringens diskussioner med EU-kommissionen om subventionerna ”i stort sett är avslutade”. (Foto: Henrik Montgomery/TT)