Tyskland gör ett dramatiskt drag och subventionerar elpriserna för sina företag inom stål, kemi och bilar för att rädda sina basindustrier.
De subventionerar elen i tre år
Mest läst i kategorin
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Nu rustar Finansinspektionen för krig
Sverige behöver finansiella tjänster även i krig. Nu stärker Finansinspektionen sin beredskap. ”Avgörande för att samhället ska fungera.” Finansiella tjänster som betalningar, lån och sparande måste fungera i alla lägen. Därför har nu Finansinspektionen tagit fram en planeringsinriktning. Syftet med den är att visa hur alla företag inom finansvärlden ska arbeta för att se till …
Elon Musk får ny jättelön – med ett förbehåll
Tesla har godkänt ett nytt gigantiskt lönepaket för Elon Musk. Världens rikaste person kan snart få motsvarande nio biljoner kronor i ersättning. Det krävs dock först att han gör Tesla till världens största företag. Han var redan god för runt 500 miljarder dollar. Elon Musk blir dollarbiljonär Nu blir världens rikaste person ännu rikare, enligt …
Svenskarnas buffert ryker: Så många tvingas ta av sparandet
Att det är tuffa ekonomiska tider för många hushåll och företag vet vi. Men nu avslöjar nya siffor från Swedbank kring svenskarnas sparande precis hur tuffa de egentligen är. En ny undersökning från banken har nämligen granskat hur många som under året tvingats ta av sitt sparande för att få ekonomi att gå ihop – …
Tyskland har beslutat subventionera el för sina tunga industrier. Det blir ett pristak på cirka 0,05 euro per kilowattimme från 2026 till och med 2028.
Åtgärden presenteras som ett viktigt politiskt drag för att förhindra att Tysklands industriella bas går på knäna under allt tyngre energikostnader.
Tysk industri i fritt fall – kan något stoppa nedgången? Realtid
Överens efter lång debatt
Förbundskansler Friedrich Merz säger att de tyska koalitionspartierna nått överenskommelsen efter månader av debatt.
Merz förklarar också att diskussionerna med EU-kommissionen för ett godkännande är ”i stort sett avslutade”, refererar Oilprice.
Den subventionerade elen kommer att rikta sig till energiintensiva sektorer som stål, kemikalier och biltillverkning.
De är alla sektorer som varnat för att de inte kan konkurrera globalt med elkostnader nästan dubbelt så höga som de i USA.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Ilska i näringslivet
Tysklands elmarknad är den största i Europa och har varit under allvarlig press. Sedan energiprisen 2022 har elpriserna varit ytterst rörliga och har stigit igen under hösten.
Förnybar produktion har avtagit samtidigt som låga vindhastigheter, svag vattenkraft och flaskhalsar i nätet tvingat tyskarna att bränna mer naturgas och kol för att hålla utbudet nog högt.
Prognoser om en kall vinter har redan drivit upp elterminerna till nära 100 euro per megawattimme, vilket skapar ilska bland både konsumenter och näringsliv.
Branschföreträdare säger att de tillfälliga subventionerna är ”avgörande” för att hindra att produktion flyttas utomlands.
Tysk ekonom varnar: BMW, Mercedes och Volkswagen kan snart försvinna. Dagens PS
”Löser inte det grundläggande”
Samtidigt varnar kritiker för att det inte hanterar djupare strukturella problem som en åldrande infrastruktur, långa tillståndsprocesser och opålitlig produktion av förnybar energi.
Det är sådant som gjort Tyskland fortsatt beroende av fossila bränslen, trots ambitiösa klimatmål.
Tysklands regering hoppas nu att den treåriga subventionsperioden ska skapa tid och utrymme att öka nätkapacitet och addera flexibel produktion.
Analytiker menar ändå att om inte de projekten förverkligas snabbt, kan landet få uppleva ytterligare en period av industriell nedgång i slutet av 2020-talet.
Eller, som Oilprice sammanfattar det hela; ”För Europas industriella hjärta har elpriset blivit priset för överlevnad”.
Boom i Europas försvarsindustri – nu kommer stålbadet. Realtid
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
De subventionerar elen i tre år
Tyskland gör ett dramatiskt drag och subventionerar elpriserna för sina företag inom stål, kemi och bilar för att rädda sina basindustrier. Tyskland har beslutat subventionera el för sina tunga industrier. Det blir ett pristak på cirka 0,05 euro per kilowattimme från 2026 till och med 2028. Åtgärden presenteras som ett viktigt politiskt drag för att …
Tung kritik mot Elon ute i landet
Turerna kring vitvarujätten Elon sprider missnöje ut i landet bland bolagets handlare. Nu kräbver man att styrelsen rensas ut. I flera artiklar i Svenska Dagbladet, som Dagens PS berättat om, granskas vitvarujätten Elon. Tidningen har kunnat berättat om sponsoravtal med nära anhöriga och försäljning av varor svart av höga chefer. Svenska Dagbladet har tagit del …
Klassisk öl sänker alkoholhalten – för att möta efterfrågan
En av Storbritanniens mest sålda lager sänker sin alkoholhalt i ölen nästa år. Beslutet speglar både förändrade dryckesvanor och nya ekonomiska incitament i branschen. Heineken UK har meddelat att Foster’s Lager kommer att bryggas med en alkoholhalt (ABV) på 3,4 procent från och med februari nästa år, ned från 3,7 procent i dag, enligt The …
Hackare stängde fabriken – nu får lyxmärket betala priset
En cyberattack satte stopp för hela Jaguar Land Rovers bilproduktion. Nu har notan kommit i form av en dyster kvartalsrapport. När den omfattande cyberattacken slog till tvingades Jaguar Land Rover stänga ned sina produktionslinor i mer än en månad. Det märks nu tydligt i företagets kvartalsrapport. Händelsen slog hårt mot både intäkter och kostnadsnivåer och …
Ökad framtidstro bland svenska företag
Framtidstron stiger bland svenska företag. Sex av tio tror på bra ekonomisk utveckling nästa år, visar Azets nya barometer. Konjunkturen vänder berättar Dagens PS. Även om jobben inte riktigt kommer än. Att det är positivt just nu visar också rådgivninsgföretaget Azets nya undersökning.? Positiva tongångar Sju av tio företag uppger att de har en god …