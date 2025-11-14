Dagens PS
De subventionerar elen i tre år

Tyskland subventionerar elen i tre år
Förbundskansler Friedrich Merz vid regeringsmötet i Berlin där Tyskland klubbade tre års elsubventioner till sina viktigaste industrier. (Foto: Markus Schreiber/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Tyskland gör ett dramatiskt drag och subventionerar elpriserna för sina företag inom stål, kemi och bilar för att rädda sina basindustrier.

Tyskland har beslutat subventionera el för sina tunga industrier. Det blir ett pristak på cirka 0,05 euro per kilowattimme från 2026 till och med 2028.

Åtgärden presenteras som ett viktigt politiskt drag för att förhindra att Tysklands industriella bas går på knäna under allt tyngre energikostnader.

Överens efter lång debatt

Förbundskansler Friedrich Merz säger att de tyska koalitionspartierna nått överenskommelsen efter månader av debatt.  

Merz förklarar också att diskussionerna med EU-kommissionen för ett godkännande är ”i stort sett avslutade”, refererar Oilprice.

Den subventionerade elen kommer att rikta sig till energiintensiva sektorer som stål, kemikalier och biltillverkning.

De är alla sektorer som varnat för att de inte kan konkurrera globalt med elkostnader nästan dubbelt så höga som de i USA.

Friedrich Merz säger att tyska regeringens diskussioner med EU-kommissionen om subventionerna ”i stort sett är avslutade”. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Ilska i näringslivet

Tysklands elmarknad är den största i Europa och har varit under allvarlig press. Sedan energiprisen 2022 har elpriserna varit ytterst rörliga och har stigit igen under hösten.

Förnybar produktion har avtagit samtidigt som låga vindhastigheter, svag vattenkraft och flaskhalsar i nätet tvingat tyskarna att bränna mer naturgas och kol för att hålla utbudet nog högt.

Prognoser om en kall vinter har redan drivit upp elterminerna till nära 100 euro per megawattimme, vilket skapar ilska bland både konsumenter och näringsliv.

Branschföreträdare säger att de tillfälliga subventionerna är ”avgörande” för att hindra att produktion flyttas utomlands.

”Löser inte det grundläggande”

Samtidigt varnar kritiker för att det inte hanterar djupare strukturella problem som en åldrande infrastruktur, långa tillståndsprocesser och opålitlig produktion av förnybar energi.

Det är sådant som gjort Tyskland fortsatt beroende av fossila bränslen, trots ambitiösa klimatmål.

Tysklands regering hoppas nu att den treåriga subventionsperioden ska skapa tid och utrymme att öka nätkapacitet och addera flexibel produktion.

Analytiker menar ändå att om inte de projekten förverkligas snabbt, kan landet få uppleva ytterligare en period av industriell nedgång i slutet av 2020-talet.

Eller, som Oilprice sammanfattar det hela; ”För Europas industriella hjärta har elpriset blivit priset för överlevnad”.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

