Trenden: Inte ensamt vara ensam längre

Om man kastar en sten över axeln är möjligheten relativt stor att man träffar en författare av någon typ av självhjälpsböcker.

Nu fylls den kategorin på med självhjälpsexperter fokuserade just på, faktiskt, att hjälpa folk att vara själva.

”Från att spendera tid för sig själv till att få ut det mesta av singellivet och det givande i att flyga ensam, en filosofi som förespråkas av en ny våg av böcker”, som BBC sammanfattar trenden.

Redan innan den bokvågen fanns filmvågen, skriver BBC:s Nicholas Barber som beskriver Win Wenders senaste film, Perfect Days, som en ”meditation över lugnet i en existens avskalad till dess väsentligheter”.

Filmen handlar, möjligen oväntat efter den kaskaden, om en toalettstädare från Tokyo som tillbringar många av sina timmar på egen hand med att vattna växter, fundera över livet, lyssna på musik och läsa.

Ensam med romaner och film

Och i en tid där ensamheten blir den nya tvåsamheten, allt fler lever för sig själva, måste naturligtvis även ensamheten få sin filosofiska och ideologiska kontext.

Därför fyller nu rosenskimrande beskrivningar av isolering våra skärmar, bokhyllor och smartphones, enligt BBC.

Bland böckerna nämner man ”Solitude: The Science and Power of Being Alone” liksom ”Solo: Building a Remarkable Life of Your Own” samt ”Single: Living a Complete Life on Your Own Terms”.

Dessutom frontar man Emma Gannons nyss släppta roman ”Table for one” och pushar för två självhjälpsguider, naturligtvis, som är på väg: ”The Joy of Solitude: How to Reconnect with Yourself in an Overconnected World” och ”The Joy of Sleeping Alone”.

För den som inte fått nog efter det påpekar man att det även kommer en pocketversion av Daniel Schreibers ”Alone: Reflections on Solitary Living”, utgiven i Tyskland 2023.

