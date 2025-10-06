Dagliga promenader kan minska risken för kognitiv försämring, särskilt bland personer som har en genetisk risk att drabbas av Alzheimers sjukdom.
Studie: Promenader minskar risken för Alzheimers
Studie: Promenader minskar risken för Alzheimers
Dagliga promenader kan minska risken för kognitiv försämring, särskilt bland personer som har en genetisk risk att drabbas av Alzheimers sjukdom.
Under tio år har nästan 3 000 deltagare rapporterat in sina dagliga promenadvanor och den stora studien ska presenteras på Alzheimer’s Association International Conference, det skriver CNN.
Gå lite mellan stillasittandet
Konferensen hålls i juli 2026, men redan nu avslöjas att de som rapporterat in att de bibehållit eller ökat sina promenadvanor under åren har fått större förbättringar i sina exekutiva funktioner och sin bearbetningshastighet.
Förhandsrapporten av studien visar att fördelarna med att gå var särskilt märkbara bland de försökspersoner som har en genetisk predisposition att utveckla Alzheimers sjukdom.
Förhandsrapporten har inte granskats av experter.
“Vi vet att stillasittande beteende ökar med åldern, och fysisk aktivitet minskar. Därför rekommenderar vi att minska ditt stillasittande beteende genom att introducera små gångperioder mellan de gånger du måste sitta ned”, säger Cindy Barha till CNN.
Hon är seniorförfattaren till studien och biträdande professor i kinesiologi vid University of Calgary i Alberta i Kanada.
Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom tros orsakas av att skadliga plack ansamlas i hjärnan och stör nervcellernas kommunikation så att de till slut dör.
När fler nervceller dör kan personer som lider av Alzheimers utveckla minnesförlust, förvirring personlighetsförändringar och försämrad fysik, till slut kan de dö av sjukdomen.
Genetik tros spela en viktig roll i sjukdomen och hjärnan hos personer med en viss genotyp har svårare att rensa bort skadliga plack, vilket ger högre risk för kognitiv nedgång.
Det är cirka 15 till 20 procent av befolkningen som har den här genetiska predispositionen att utveckla Alzheimers sjukdom.
Det finns ännu intet botemedel mot Alzheimers sjukdom.
Behövs mer forskning
Den nya studien testade inte någon enhetlig gångrutin, men Cindy Barha föreslår ändå att flera gånger om dagen bryta upp ett stillasittande beteende och att år efter år upprätthålla konsekventa gångvanor, för att förhindra kognitiv försämring.
“Mer forskning behövs verkligen för att fastställa hur många steg det egentligen krävs, men mer kommer definitivt att vara bättre”, säger hon till CNN.
År 2022 visade en studie att personer som går ungefär 3 800 steg varje dag minskar risken att drabbas av demens med 25 procent, och var är oavsett hur snabbt de gick.
Motion är bra för hjärnan
Cindy Barha förklarar att regelbunden motion har visat sig hjälpa kroppen att producera mer av ett protein som kallas hjärnavledd neurotrofisk faktor, BDNF, vilket är som ett gödningsmedel för hjärnan och hjälper den att skapa fler celler och bilda nya kopplingar.
“Vi tror att det finns proteiner som frigörs från muskeln som färdas till hjärnan och, antingen över blod-hjärnbarriären eller vid blod-hjärnbarriären, startar en reaktion som så småningom leder till ökningar av BDNF i hjärnan”, säger hon till CNN.
En annan teori är att träning minskar nervinflammation, som är ett vanligt symtom på Alzheimers sjukdom.
Christiane Wrann, docent i medicin vid Cardiovascular Research Center på Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School i USA förklarar att hjärnan skickar immunceller för att attackera plackuppbyggnad, men att det kan slå tillbaka.
Krinisk inflammation kan leda till att de immuncellerna även börjar attackera friska hjärnceller och på så sätt skada hjärnans kopplibgar.
Hon säger att när du tränar stärks det genuttrycksprogram som dessa immunceller behöver för att fungera korrekt.
