Studie: Promenader minskar risken för Alzheimers

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom tros orsakas av att skadliga plack ansamlas i hjärnan och stör nervcellernas kommunikation så att de till slut dör.

ANNONS

När fler nervceller dör kan personer som lider av Alzheimers utveckla minnesförlust, förvirring personlighetsförändringar och försämrad fysik, till slut kan de dö av sjukdomen.

Genetik tros spela en viktig roll i sjukdomen och hjärnan hos personer med en viss genotyp har svårare att rensa bort skadliga plack, vilket ger högre risk för kognitiv nedgång.

Det är cirka 15 till 20 procent av befolkningen som har den här genetiska predispositionen att utveckla Alzheimers sjukdom.

Det finns ännu intet botemedel mot Alzheimers sjukdom.

Behövs mer forskning

Den nya studien testade inte någon enhetlig gångrutin, men Cindy Barha föreslår ändå att flera gånger om dagen bryta upp ett stillasittande beteende och att år efter år upprätthålla konsekventa gångvanor, för att förhindra kognitiv försämring.

“Mer forskning behövs verkligen för att fastställa hur många steg det egentligen krävs, men mer kommer definitivt att vara bättre”, säger hon till CNN.

År 2022 visade en studie att personer som går ungefär 3 800 steg varje dag minskar risken att drabbas av demens med 25 procent, och var är oavsett hur snabbt de gick.

Motion är bra för hjärnan

ANNONS

Cindy Barha förklarar att regelbunden motion har visat sig hjälpa kroppen att producera mer av ett protein som kallas hjärnavledd neurotrofisk faktor, BDNF, vilket är som ett gödningsmedel för hjärnan och hjälper den att skapa fler celler och bilda nya kopplingar.

“Vi tror att det finns proteiner som frigörs från muskeln som färdas till hjärnan och, antingen över blod-hjärnbarriären eller vid blod-hjärnbarriären, startar en reaktion som så småningom leder till ökningar av BDNF i hjärnan”, säger hon till CNN.

En annan teori är att träning minskar nervinflammation, som är ett vanligt symtom på Alzheimers sjukdom.

Christiane Wrann, docent i medicin vid Cardiovascular Research Center på Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School i USA förklarar att hjärnan skickar immunceller för att attackera plackuppbyggnad, men att det kan slå tillbaka.

Krinisk inflammation kan leda till att de immuncellerna även börjar attackera friska hjärnceller och på så sätt skada hjärnans kopplibgar.

Hon säger att när du tränar stärks det genuttrycksprogram som dessa immunceller behöver för att fungera korrekt.

Läs mer på Dagens PS: Sund livsstil kan bromsa Alzheimers

Läs mer på Dagens PS: Forskare: Dessa livsstilsval kan bromsa kognitiv nedgång





ANNONS



