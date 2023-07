Solkräm – ökar risken för hudcancer?

”Inte så konstigt”

I första läget uppseendeväckande – men inte så konstigt om man går på djupet, enligt professor Adele Green.

Green är internationellt meriterad melanomforskare och professor emeritus i australiska Queensland.

”Det finns så mycket som kan associeras med både solexponering och solkräms­användning. Man vet helt enkelt inte hur mycket som kan förklaras av olika faktorer, och om vi har kontrollerat för alla. Det är extremt svårt”, säger hon och ger ett exempel.

Finns förklaring

Om man vid en observationsstudie skulle undersöka ett eventuellt samband mellan att ha hatt på sig i solen och hudcancerrisk, skulle man antagligen se att de som alltid bär hatt drabbas i högre utsträckning.

Men förklaringen skulle exempelvis vara att de som alltid bär hatt har känsligare hud och kanske många leverfläckar, påpekar hon.

ANNONS

”Av dessa skäl skulle vi aldrig göra denna hatt­studie”, säger Adele Green, ”men samma problematik föreligger för observations­studier som görs när det gäller solande och solkräms­användande”.

Hittade samband

En grupp norska forskare gjorde en stor observationsstudie 2016 och hittade ett annat samband.

”Solkrämsanvändarna är mer i solen än icke-användarna. När vi jämför dem som använder solkräm med dem som inte gör det, så ser vi därför att de som använder solkräm löper en högre risk”, förklarar Marit Veierød, melanomforskare och professor vid universitetet i Oslo.

Men det var inte bara så att de insmorda solade mer. De hade även oftare bränt sig, åkte oftare på solsemester och solade mer frekvent i solarium än de som inte använde solkräm.

Unik studie

Adele Green försökte kontrollera förhållandena så gott det gick.

Studien, publicerad 2011, är fortfarande unik i sitt slag: en randomiserad, kontrollerad studie över solkrämsanvändande.

Under fem år uppmanades hälften av 1 621 slumpmässigt utvalda deltagare att smörja sig flera gånger per dag med solskyddsfaktor 16 – något som under 90-talet ansågs vara ett högt solskydd och som enligt Green tar bort cirka 94 procent av UV-strålningen.

Halverad risk

Hälften av deltagarna var i en kontrollgrupp och fick fortsätta att göra precis som de brukade, smörja sig eller låta bli. Att instruera en grupp att inte smörja sig skulle vara djupt oetiskt, påpekar Green.

Under fem år pågick insmörjandet, efter ytterligare tio år kontrollerades deltagarna.

Under perioden utvecklade 11 personer melanom i den grupp som smorde in sig och 22 i kontrollgruppen.

”Baserat på resultaten skulle jag säga att risken för att få melanom kan halveras för vuxna som använder solkräm”, säger Adele Green.

Ny rapport: Hudcancer ökar lavinartat i Sverige – Dagens PS

Svensk AI-app upptäcker hudcancer bättre än läkare – Dagens PS