Samarbete för övervakning av virus

Bioteknikbolaget Carbiotix som utvecklat ett prebiotiskt fiber steg 433 procent på onsdagsmorgonen efter ett USA-godkännande för sin första prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Carbiotix går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR. Bolaget genomför just nu en företrädesemission där teckningskursen är fastställd till …

Oanvända resurser

Vid genomisk övervakning får forskare först data om ett virus eller en organisms genetiska material, det är en process som kallas sekvensering.

Data från flera prover analyseras sedan för att leta efter likheter och skillnader i genomet för att spåra hur exempelvis ett virus förändras eller sprider sig.

Processen har funnits i flera årtionden, men när det snabbt föränderliga covid-19-virusets snabba förändringar spårades uppmärksammades den.

John Sillitoe säger att han är rädd att resurser som behövs i den här processen, som sekvenseringsmaskiner som införskaffades under pandemin, nu i vissa länder står oanvända.

Enorm potential

Tulio de Oliveira menar att det finns många blinda fläckar, både när det gäller regioner och patogener.

Han är chef för Center for Epidemic Response and Innovation vid Stellenbosch University, som är det andra labbet i partnerskapet, det är det labb som under pandemin upptäckte beta- och omikronvarianterna.

Enligt Tulio de Oliveira är potentialen för andra sjukdomar enorm, exempelvis har antalet tillgängliga sekvenser av dengue-, chikungunya- och malariabärande myggor fördubblats det senaste året.

De två labben ska nu arbeta tillsammans och dela resurser samt stödja globala partners inom sjukdomsövervakning.

