Svenska forskare har en ny metod mot en form av leukemi. Cancerceller tvingas arbeta tills de brister. Resultaten hittills är lovande.
Nya metoden stressar sönder cancerceller
Att gasa och bromsa samtidigt är sällan en bra idé, men det är i princip den metod forskare vid Göteborgs universitet använder för att behandla leukemi.
Cancercellerna tvingas arbeta utan energi tills de pressas till bristningsgränsen och dör. En studie på möss visar lovande resultat, meddelar forskarna.
Det handlar om akut myeloisk leukemi, AML, som är en aggressiv form av blodcancer som påverkar benmärgens förmåga att bilda röda och vita blodkroppar.
Omkring 400 personer i Sverige får diagnosen varje år. Sjukdomen drabbar framför allt vuxna och kräver snabb behandling.
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Utvecklat ny behandling
Nu har ett forskarlag lett av Leif Eriksson i Göteborg och Boaz Tirosh vid Case Western Reserve University i Cleveland utvecklat en ny möjlig behandling mot sjukdomen.
”Boaz Tirosh är biokemist och kan processerna som pågår i en cell. Det var han som kom med hypotesen för den här behandlingen. Jag är beräkningskemist och har skräddarsytt en molekyl som går in och förändrar den cancerdrabbade cellen så som vi önskar”, förklarar Leif Eriksson hos Forskning.se.
Molekylen har fått namnet Actor och hämmar ett signalprotein som i sin tur styr proteinet mTor.
Förenklat fungerar mTor som en kontrollcentral och reglerar bland annat när celler ska växa eller vila.
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”Gasar för fullt med bromsen i”
Forskarnas ingrepp gör att mTor fortsätter att driva på cellens aktivitet, trots att energiproduktionen i mitokondrierna, cellens kraftverk, stängts av med hjälp av läkemedel som fungerar som en broms.
Kombinationen gör att cancercellerna fortsätter att arbeta och växa, samtidigt som energiförsörjningen är strypt.
Det kan beskrivas som att cellerna gasar på för fullt med bromsen i. Konsekvensen blir att de dör av stress.
”Det är en helt ny metod och påverkar inte blodets friska celler. Dessutom ser vi i våra studier på möss att det inte utvecklas någon resistens mot bromsmedicinerna, vilket annars kan hända”, förklarar Leif Eriksson.
Studien visar att Actor hade en stark effekt mot leukemi när molekylen kombinerades med bromsmedicinen ixazomib, skriver forskarna.
Effekten sågs både i odlade AML-celler, men även i prover från patienter och i djurförsök.
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Hoppas få fortsätta forska
Behandlingen var också effektiv mot så kallad TP53-muterad AML, en mycket aggressiv form av sjukdomen som har dålig prognos och där behandlingsalternativen är begränsade.
Metoden slog inte bara ut sjuka blodkroppsceller, utan även leukemiska stamceller. Det är celler som kan överleva behandlingen och senare ge upphov till ett återfall.
Forskarnas arbete fortsätter nu med ytterligare studier och tester av behandlingen, med målet att så småningom kunna pröva den på patienter.
Men det är fortfarande en lång väg kvar innan metoden kan bli en behandling för personer med återkommande eller svårbehandlad akut myeloisk leukemi.
”Läkemedelsutveckling kostar mycket pengar, och vi hoppas att våra resultat kan intressera tillräckligt så vi kan fortsätta vår forskning efter en bot för denna allvarliga sjukdom”, säger Leif Eriksson.