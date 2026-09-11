Nya metoden stressar sönder cancerceller

Cancercellerna tvingas arbeta utan energi tills de pressas till bristningsgränsen och dör. En studie på möss visar lovande resultat, meddelar forskarna.

Det handlar om akut myeloisk leukemi, AML, som är en aggressiv form av blodcancer som påverkar benmärgens förmåga att bilda röda och vita blodkroppar.

Omkring 400 personer i Sverige får diagnosen varje år. Sjukdomen drabbar framför allt vuxna och kräver snabb behandling.

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Utvecklat ny behandling

Nu har ett forskarlag lett av Leif Eriksson i Göteborg och Boaz Tirosh vid Case Western Reserve University i Cleveland utvecklat en ny möjlig behandling mot sjukdomen.

”Boaz Tirosh är biokemist och kan processerna som pågår i en cell. Det var han som kom med hypotesen för den här behandlingen. Jag är beräkningskemist och har skräddarsytt en molekyl som går in och förändrar den cancerdrabbade cellen så som vi önskar”, förklarar Leif Eriksson hos Forskning.se.

Molekylen har fått namnet Actor och hämmar ett signalprotein som i sin tur styr proteinet mTor.

Förenklat fungerar mTor som en kontrollcentral och reglerar bland annat när celler ska växa eller vila.

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