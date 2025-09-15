Dagens PS
Dagensps.se
Life Science

Så drabbas flickor av tidiga betyg

Flickor drabbas mer av tidigare betyg
Flickor drabbas mer av tidigare betyg, säger forskare i Lund efter en studie. Riskerna för ångest och depressioner ökar markant enligt studien. (Foto: Viktoria Bank/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Tidigare betyg i skolan kan påverka barns psykiska hälsa negativt, enligt en ny studie från Lund. Framför allt kan flickor drabbas.

Den psykiska ohälsan bland unga är ett folkhälsoproblem som hela tiden växer.

Samtidigt pågår en utveckling mot mer bedömning och betygssättning i skolan, både i Sverige och internationellt.

Nu konstaterar forskare vid Lunds universitet i en studie att tidigare betyg i skolan kan få negativa konsekvenser för barns psykiska hälsa. Framför allt drabbas flickor, som löper en ökad risk att råka ut för depression och ångestsyndrom.

”Negativa konsekvenser”

I Sverige har betygssystemet förändrats flera gånger de senaste decennierna. 2021 kom reformen som gav elever betyg redan i årskurs 6.

”Så sent som i våras lades ännu ett förslag fram, där fokus ligger på mer detaljerad bedömning med fler betygssteg”, påminner Anna Linder, forskare inom hälsoekonomi i Lund, hos forskning.se.

Hon och hennes kollegor har studerat hur betyg i yngre ålder påverkar barn.

”Resultaten visar att tidigare betyg, från årskurs 6 i stället för från årskurs 8, hade negativa konsekvenser för ungas psykiska hälsa. Specifikt observerades en signifikant ökad risk för depression och ångestsyndrom bland flickor”, berättar Linder.

Flickor upplever en större prestationspress i skolan, menar forskarna som med sitt sätt att räkna ser en 40-procentig ökning av psykiatriska diagnoser. (Foto: Viktoria Bank/TT)
”Relativ ökning 40 procent”

Det är barn födda 1992-2000 som ingår i studien. Forskarna granskade antalet psykiatriska diagnoser året barnen började årskurs 9.

Studien visar att bland flickor som fick betyg tidigare, ökade andelen som drabbades av depression eller ångestsyndrom från 1,4 procent till 2,0 procent.

Även om detta är en liten absolut ökning, eftersom psykiatriska diagnoser fortfarande är relativt ovanliga i denna ålder, så motsvarar det en relativ ökning på ungefär 40 procent, resonerar forskarna.

Större press på flickor?

”Anledningen till att flickor är mer känsliga för effekterna av betyg kan vara att de upplever högre prestationspress. I tidigare studier har vi visat att när flickor får bättre betyg än vad deras faktiska prestationer visar, har det positiv effekt på deras psykiska hälsa. Det tyder på att de är mer mottagliga för denna typ av återkoppling och därmed också mer sårbara för eventuella effekter”, säger Anna Linder.

Studien visar även att det kan finnas ett samband mellan tidigare betyg och en ökad risk för diagnoser kopplade till alkoholbruk, både bland pojkar och flickor.

