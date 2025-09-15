Så drabbas flickor av tidiga betyg

Den psykiska ohälsan bland unga är ett folkhälsoproblem som hela tiden växer.

Samtidigt pågår en utveckling mot mer bedömning och betygssättning i skolan, både i Sverige och internationellt.

Nu konstaterar forskare vid Lunds universitet i en studie att tidigare betyg i skolan kan få negativa konsekvenser för barns psykiska hälsa. Framför allt drabbas flickor, som löper en ökad risk att råka ut för depression och ångestsyndrom.

Därför lyckas flickor bättre i skolan. Dagens PS

”Negativa konsekvenser”

I Sverige har betygssystemet förändrats flera gånger de senaste decennierna. 2021 kom reformen som gav elever betyg redan i årskurs 6.

”Så sent som i våras lades ännu ett förslag fram, där fokus ligger på mer detaljerad bedömning med fler betygssteg”, påminner Anna Linder, forskare inom hälsoekonomi i Lund, hos forskning.se.

Hon och hennes kollegor har studerat hur betyg i yngre ålder påverkar barn.

”Resultaten visar att tidigare betyg, från årskurs 6 i stället för från årskurs 8, hade negativa konsekvenser för ungas psykiska hälsa. Specifikt observerades en signifikant ökad risk för depression och ångestsyndrom bland flickor”, berättar Linder.

ANNONS

Lärare slår larm: “Tvingas städa toaletter”. Dagens PS