Flera lärare larmar nu om orimliga scheman och arbetsförhållanden i flera av Sveriges största privata skolkoncerner.
Lärare slår larm: "Tvingas städa toaletter"
Förre chefen: "Då hade Northvolt lyckats"
Mycket som gjordes var fantastiskt. Annat var fel och felaktiga prioriteringar. Nu talar en toppchef ut om hur Northvolt kunde ha lyckats.
Utkonkurrerat: Lägger ned efter 600 år
Det höll i 600 år. I oktober är det slut. Baettr i Guldsmedshyttan lägger ned, 130 mister jobbet. Konkurrens från Kina blev dödsstöten.
Nu kollar Arbetsförmedlingen var du loggar in
Arbetsförmedlingen har börjat undersöka IP-adresser i jakt på personer som möjligen fuskar med bidrag eller A-kassa.
Ny storm kring FHM: Får böta för upphandling
Knappt har stormen efter Magnus Gissléns avhopp lagt sig, förrän det är dags för en ny. Nu handlar det om att FHM gjort olaglig upphandling.
Kontantupproret rasar mot Bankföreningen
Enligt Bankföreningen är digitala betalmedel viktigare än kontanter om det blir kris eller krig – det får Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson att se rött.
Hos Vi lärare har lärare på skolor i Stockholm talat om att de väljer att leta efter nya jobb.
En lärare säger att hon egentligen inte vill byta skola, men att hon inte ser någon möjlighet att stanna kvar under de arbetsförhållanden som råder.
Sedan artikeln har fler lärare hört av sig till fackförbundstidningen och vittnat om att de lärare som har problem med arbetsförhållandena, inte är ensamma om det.
En lärare vittnar om dubbelbokade lektionssalar och en ställtid på några få minuter för lärare som behöver förflytta sig mellan olika byggnader.
”Kaotiska scheman och mer jobb”
”Ett schema som skrivits ut sent på eftermiddagen kan vara inaktuellt när man kommer till jobbet nästa dag. Men det måste läraren upptäcka själv. Varken schemaläggare eller rektor informerar om att de flyttat ens lektioner till andra dagar och tider”, skriver läraren, som också vill vara anonym eftersom hen arbetar hos en privat skolkoncern.
”Jag läste detta och började nästan skratta. Jag och mina kollegor är inne på vår tredje vecka utan schema”, skriver en annan lärare.
”Jag arbetar på en friskola under en av Sveriges största friskolekoncerner och även vi har fått kaotiska scheman och fler arbetsuppgifter då företaget har snävat åt budgeten. Jag har 1 200 undervisningsminuter och 120 minuter där jag är resurs i annan klass”, skriver ytterligare en lärare.
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: "Vi växer, trots marknadsläget"
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Lärare: ”Ålagda städa toaletter”
”Vi förväntas också att fylla på plåsterförråd och gå ronder på toaletter och om det är ofräsch är vi numera ålagda att städa. Tyvärr vill jag också vara anonym för i dagens Skolsverige vågar man inte sticka ut hakan då det får konsekvenser om man så gör”, tillägger hon.
Toalettstädningen får Sveriges lärares ombudsman Hans Flygare att reagera.
”Huvuduppdraget är att undervisa, att för- och efterarbeta och att ha kontakt med elever och föräldrar. Utöver detta finns det förstås ett antal arbetsuppgifter en lärare normalt gör, men definitivt inte att städa toaletter”, säger Hans Flygare.
”Ett vanligt problem”
Anna Maria Nord, förhandlingsombud för Sveriges lärare i Stockholm, hanterar ett antal ärenden kring lärares scheman. Ett vanligt problem är att undervisningstiden sväller.
”Det är klart att skolledningen inte gör det på jävelskap, rektorer sitter också i besparingsklämman. Färre elever ger mindre pengar som leder till nedskärningar. Det vill säga färre lärare och sämre scheman”, sammanfattar Anna Maria Nord.
Här ska Toyota ska bygga sin första europeiska elbil
Japanska bilföretaget Toyota ska bygga sina första elbilar i Europa. Bolaget kommer att investera 680 miljoner euro på en ny produktionslinje i sin nuvarande fabrik i Tjeckien.
Fler kvinnor rattar långtradare
Trots lågkonjunktur och en osäker värld har 5?600 nya lastbilschaufförer fått jobb i Sverige senaste åren. Nästan var fjärde är en kvinna.
Flera lärare larmar nu om orimliga scheman och arbetsförhållanden i flera av Sveriges största privata skolkoncerner. Hos Vi lärare har lärare på skolor i Stockholm talat om att de väljer att leta efter nya jobb. En lärare säger att hon egentligen inte vill byta skola, men att hon inte ser någon möjlighet att stanna kvar
Svenska banken varnar: Extremvädret kommer kosta
I en ny rapport konstaterar Swedbank att extremväder kommer att öka kostnaderna i framtiden. Framförallt kommer Europa, som värms upp snabbast, få betala notan för klimatförändringar.
Snart öppnar succén Kollektivkrogen i Stockholm
Drömmen om att driva krog utan att säga upp sig från jobbet är på väg till huvudstaden. Efter succén i Malmö tar nu Kollektivkrogen klivet till Stockholm – där läkare, möbelformgivare och träslöjdslärare snart serverar dig vin med ett leende. Perfect Weekend har träffat initiativtagarna. Från Malmö till huvudstaden Kollektivkrogen började som ett socialt experiment …