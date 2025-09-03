Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Lärare slår larm: "Tvingas städa toaletter"

Lärare klagar över svåra arbetsförhållanden
Lärare klagar över allt mer stress, fler arbetsuppgifter och ohållbara scheman. Fler och fler säger att de nu vill lämna yrket, enligt Sveriges lärare. (Foto: Viktoria Bank/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Flera lärare larmar nu om orimliga scheman och arbetsförhållanden i flera av Sveriges största privata skolkoncerner.

Hos Vi lärare har lärare på skolor i Stockholm talat om att de väljer att leta efter nya jobb.

En lärare säger att hon egentligen inte vill byta skola, men att hon inte ser någon möjlighet att stanna kvar under de arbetsförhållanden som råder.

Sedan artikeln har fler lärare hört av sig till fackförbundstidningen och vittnat om att de lärare som har problem med arbetsförhållandena, inte är ensamma om det.

En lärare vittnar om dubbelbokade lektionssalar och en ställtid på några få minuter för lärare som behöver förflytta sig mellan olika byggnader.

”Kaotiska scheman och mer jobb”

”Ett schema som skrivits ut sent på eftermiddagen kan vara inaktuellt när man kommer till jobbet nästa dag. Men det måste läraren upptäcka själv. Varken schemaläggare eller rektor informerar om att de flyttat ens lektioner till andra dagar och tider”, skriver läraren, som också vill vara anonym eftersom hen arbetar hos en privat skolkoncern.

”Jag läste detta och började nästan skratta. Jag och mina kollegor är inne på vår tredje vecka utan schema”, skriver en annan lärare.

”Jag arbetar på en friskola under en av Sveriges största friskolekoncerner och även vi har fått kaotiska scheman och fler arbetsuppgifter då företaget har snävat åt budgeten. Jag har 1 200 undervisningsminuter och 120 minuter där jag är resurs i annan klass”, skriver ytterligare en lärare.

Lärare hos en av de stora privata skolkoncernerna larmar nu om att de tvingas städa toaletter under sin tjänstgöring. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Lärare: ”Ålagda städa toaletter”

”Vi förväntas också att fylla på plåsterförråd och gå ronder på toaletter och om det är ofräsch är vi numera ålagda att städa. Tyvärr vill jag också vara anonym för i dagens Skolsverige vågar man inte sticka ut hakan då det får konsekvenser om man så gör”, tillägger hon.

Toalettstädningen får Sveriges lärares ombudsman Hans Flygare att reagera.

”Huvuduppdraget är att undervisa, att för- och efterarbeta och att ha kontakt med elever och föräldrar. Utöver detta finns det förstås ett antal arbetsuppgifter en lärare normalt gör, men definitivt inte att städa toaletter”, säger Hans Flygare.

”Ett vanligt problem”

Anna Maria Nord, förhandlingsombud för Sveriges lärare i Stockholm, hanterar ett antal ärenden kring lärares scheman. Ett vanligt problem är att undervisningstiden sväller.

”Det är klart att skolledningen inte gör det på jävelskap, rektorer sitter också i besparingsklämman. Färre elever ger mindre pengar som leder till nedskärningar. Det vill säga färre lärare och sämre scheman”, sammanfattar Anna Maria Nord.

ArbetsmiljöFriskolorSkolaSverige
