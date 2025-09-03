Lärare slår larm: "Tvingas städa toaletter"

Hos Vi lärare har lärare på skolor i Stockholm talat om att de väljer att leta efter nya jobb.

En lärare säger att hon egentligen inte vill byta skola, men att hon inte ser någon möjlighet att stanna kvar under de arbetsförhållanden som råder.

Sedan artikeln har fler lärare hört av sig till fackförbundstidningen och vittnat om att de lärare som har problem med arbetsförhållandena, inte är ensamma om det.

En lärare vittnar om dubbelbokade lektionssalar och en ställtid på några få minuter för lärare som behöver förflytta sig mellan olika byggnader.

”Kaotiska scheman och mer jobb”

”Ett schema som skrivits ut sent på eftermiddagen kan vara inaktuellt när man kommer till jobbet nästa dag. Men det måste läraren upptäcka själv. Varken schemaläggare eller rektor informerar om att de flyttat ens lektioner till andra dagar och tider”, skriver läraren, som också vill vara anonym eftersom hen arbetar hos en privat skolkoncern.

”Jag läste detta och började nästan skratta. Jag och mina kollegor är inne på vår tredje vecka utan schema”, skriver en annan lärare.

”Jag arbetar på en friskola under en av Sveriges största friskolekoncerner och även vi har fått kaotiska scheman och fler arbetsuppgifter då företaget har snävat åt budgeten. Jag har 1 200 undervisningsminuter och 120 minuter där jag är resurs i annan klass”, skriver ytterligare en lärare.

