AI i skolan: Elever blir bra på läxor – men usla på proven

20 procent sämre när det blev prov

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Resultaten är en ögonöppnare, menar The Economist. Efter sex månader hade eleverna som använde AI höjt sina genomsnittliga betyg på läxor med 18 procent sett till alla ämnen.

Tiden det tog att slutföra varje uppgift minskade dessutom från i genomsnitt 64 minuter till 45.

Problemet? När det väl var dags för prov presterade samma elever 20 procent sämre än de klasskamrater som inte hade tagit hjälp av AI.

Tidigare var höga betyg på läxor en indikator på goda provresultat. Nu är det paradoxalt nog så att de som får högst betyg på läxorna löper större risk att prestera sämre på proven.

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AI i skolan eller ej? En icke-fråga, kan tyckas – men en ny studie visar att AI gör elever bra på läxor, men betydligt sämre när det är dags för proven. (Foto: Anders Wiklund /TT)

Bättre även vid proven

I en annan ny studie lät Zara Contractor och Germán Reyes från Middlebury College studenter lära sig ett för dem okänt ämne, antingen med eller utan hjälp av en chattbot.

De studenter som använde AI presterade bättre på prov, och fördelen kvarstod när de utförde uppgiften på nytt en vecka senare.

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Även om underlaget fortfarande är begränsat pekar resultaten åt ett håll, menar The Economist.

AI kan öka effektiviteten i lärandet, men bara för dem som använder tekniken på ett smart sätt.

Eleverna måste motstå frestelsen att ta till ett AI-genererat svar innan de själva har tänkt igenom saken, avslutar man.

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