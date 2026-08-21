Hindrar AI barn från att lära sig? Frågan kan ställas. En ny stor studie visar att elever klarade läxor bra – men proven uselt.
AI i skolan: Elever blir bra på läxor – men usla på proven
Elever och studenter använder i allt högre grad AI. En undersökning Chegg, ett företag inom utbildningsteknik, gjorde 2025, visar att 80 procent av studenterna vid universitet i rika länder använder AI i sina studier.
Andra mätningar har angett andelen till 94 procent i Storbritannien och 93 procent i Tyskland.
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Följde 27 000 elever
Det här har väckt funderingar kring vilken inverkan tekniken har på lärandet. Lärare rapporterar ideligen hur de rättar uppsatser som är slående lika varandra och hur ChatGPT får göra elevernas jobb.
Samtidigt har det saknats konkreta studier av AI:s effekter på utbildningen.
David Strömberg vid Stockholms universitet samt Victor Lei och Wu Yanhui vid University of Hong Kong har genomfört en stor studie för att slå hål på kunskapsbristen, skriver The Economist.
De följde 27 000 elever i åldern 12-18 år i Kina, där införandet av AI gått snabbt. Cirka 80 procent av eleverna använde modeller som Doubao och Deepseek med resterande 20 procent utgjorde kontrollgruppen.
20 procent sämre när det blev prov
Resultaten är en ögonöppnare, menar The Economist. Efter sex månader hade eleverna som använde AI höjt sina genomsnittliga betyg på läxor med 18 procent sett till alla ämnen.
Tiden det tog att slutföra varje uppgift minskade dessutom från i genomsnitt 64 minuter till 45.
Problemet? När det väl var dags för prov presterade samma elever 20 procent sämre än de klasskamrater som inte hade tagit hjälp av AI.
Tidigare var höga betyg på läxor en indikator på goda provresultat. Nu är det paradoxalt nog så att de som får högst betyg på läxorna löper större risk att prestera sämre på proven.
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Bättre även vid proven
I en annan ny studie lät Zara Contractor och Germán Reyes från Middlebury College studenter lära sig ett för dem okänt ämne, antingen med eller utan hjälp av en chattbot.
De studenter som använde AI presterade bättre på prov, och fördelen kvarstod när de utförde uppgiften på nytt en vecka senare.
Även om underlaget fortfarande är begränsat pekar resultaten åt ett håll, menar The Economist.
AI kan öka effektiviteten i lärandet, men bara för dem som använder tekniken på ett smart sätt.
Eleverna måste motstå frestelsen att ta till ett AI-genererat svar innan de själva har tänkt igenom saken, avslutar man.
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