Nytt läkemedel alternativ till opioider

Ny klass av läkemedel

“Som läkare som behandlar patienter som lidit av smärta i många år, känner jag till det kritiska behovet av nya, effektiva och säkra behandlingsalternativ”, säger Jessica Oswald i ett pressmeddelande.

Hon är biträdande läkare i akut- och smärtmedicin vid University of California San Diego samt medlem Vertex Pharmaceuticals styrkommitté för akut smärta och menar att VX-548 har potential att förändra paradigmet för smärtbehandling.

“Jag ser fram emot potentialen i att ha en ny klass av akut smärtmedicin, den första på mer än två decennier, att använda som ett alternativ till opioider”, säger hon i pressmeddelandet.

Alternativ som behövs

I två studier minskade läkemedlet intensiteten av smärta efter 48 timmar effektivare än placebo, enligt bolaget, men inte effektivare än en kombination av opioidläkemedlet hydrokodon och paracetamol.

Den tredje studien tittade på läkemedlets säkerhet och tolerabilitet.

Analytiker ser resultaten från studierna som en vinst för Vertex Pharmaceuticals och tror att läkemedlet kommer godkännas för behandling av akut smärta.

De menar att VX-548 är ett alternativ till behandling med beroendeframkallande smärtstillande läkemedel med opioider, som verkligen behövs.

“Investerare och företaget förväntade sig inte överlägsenhet gentemot opioider eftersom det finns en enorm säkerhets- (och) beroendefördel även utan det”, säger Mohit Bansal, analytiker vid Wells Fargo, till Reuters.

Henry Kranzler, professor i psykiatri och chef för Center for Studies of Addiction vid University of Pennsylvanias Perelman School of Medicine, kallar VX-548 för ett terapeutiskt genombrott.

Han menar att det ser väldigt lovande ut, att läkemedlets utveckling är baserad på stark vetenskap om akut smärta och att dess effekt visserligen inte är bättre än effekten av opioider, men inte heller sämre.

Kan bli storsäljare

I mitten av 2024 planerar bolaget att ansöka om amerikanskt godkännande för VX-548, som analytiker tror kan nå en årlig försäljning på över 5 miljarder dollar, mer än 52 miljarder kronor.

“Detta har potential att bli en storsäljare”, säger Stephen Waxman, professor i neurologi, neurovetenskap och farmakologi vid Yale, till New York Times.

Vertex Pharmaceuticals aktie har de senaste månaderna ökat mer än 35 procent, men tidigt på tisdagen sjönk den något men vid dagens slut hade den dock ökat med 2,35 procent, till 446, 08 dollar, cirka 4 673,90 kronor.

