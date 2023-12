Har du ärvt din dygnsrytm från neandertalarna? 

Bioteknik återhämtar sig på börsen när räntan stabiliseras

USA:s breda aktiemarknad närmar sig en rekordhög nivå, men biotechindex ligger fortfarande 50 procent under toppnivån i början av 2021, nu spirar dock ett hopp. Den amerikanska biotekniksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av den senaste tidens förändrade ränteförväntningar, det skriver Financial Times. Under 2021 och 2022 har sektorn drabbats av nedgångar …